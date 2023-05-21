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В свердловском Арамиле локализовали пожар - РИА Новости, 21.05.2023
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18:43 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/pozhar-1873265363.html
В свердловском Арамиле локализовали пожар
В свердловском Арамиле локализовали пожар - РИА Новости, 21.05.2023
В свердловском Арамиле локализовали пожар
Пожар в свердловском Арамиле, где горят хозпостройки и кровля жилого дома на 1,5 тысячи "квадратов", локализован, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T18:43
2023-05-21T18:43
происшествия
арамиль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Пожар в свердловском Арамиле, где горят хозпостройки и кровля жилого дома на 1,5 тысячи "квадратов", локализован, сообщает региональный главк МЧС. "В 18.02 (16.02 мск) огнеборцы локализовали пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении. По данным ведомства, днем в воскресенье в экстренные службы поступило сообщение о крупном пожаре на улице Ломоносова в свердловском Арамиле, там произошло возгорание хозяйственных построек, затем огонь перешел на многоквартирный жилой дом барачного типа. Уточнялось, что быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра. Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них 7 детей.
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арамиль
свердловская область
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происшествия, арамиль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, россия
Происшествия, Арамиль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область, Россия
В свердловском Арамиле локализовали пожар

В свердловском Арамиле, где горят хозпостройки и кровля жилого дома, локализовали пожар

© Фото : ГУ МЧС по Курганской областиТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Фото : ГУ МЧС по Курганской области
Тушение пожара. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Пожар в свердловском Арамиле, где горят хозпостройки и кровля жилого дома на 1,5 тысячи "квадратов", локализован, сообщает региональный главк МЧС.
"В 18.02 (16.02 мск) огнеборцы локализовали пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, днем в воскресенье в экстренные службы поступило сообщение о крупном пожаре на улице Ломоносова в свердловском Арамиле, там произошло возгорание хозяйственных построек, затем огонь перешел на многоквартирный жилой дом барачного типа. Уточнялось, что быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра. Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них 7 детей.
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ПроисшествияАрамильМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьРоссия
 
 
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