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В свердловском Арамиле локализовали пожар

В свердловском Арамиле локализовали пожар - РИА Новости, 21.05.2023

В свердловском Арамиле локализовали пожар

Пожар в свердловском Арамиле, где горят хозпостройки и кровля жилого дома на 1,5 тысячи "квадратов", локализован, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T18:43

2023-05-21T18:43

2023-05-21T18:43

происшествия

арамиль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Пожар в свердловском Арамиле, где горят хозпостройки и кровля жилого дома на 1,5 тысячи "квадратов", локализован, сообщает региональный главк МЧС. "В 18.02 (16.02 мск) огнеборцы локализовали пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении. По данным ведомства, днем в воскресенье в экстренные службы поступило сообщение о крупном пожаре на улице Ломоносова в свердловском Арамиле, там произошло возгорание хозяйственных построек, затем огонь перешел на многоквартирный жилой дом барачного типа. Уточнялось, что быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра. Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них 7 детей.

https://ria.ru/20230521/telo-1873240104.html

арамиль

свердловская область

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происшествия, арамиль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, россия