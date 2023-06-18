https://ria.ru/20230618/delo-1879012500.html
После пожара с семью погибшими в Татарстане завели уголовное дело
После пожара с семью погибшими в Татарстане завели уголовное дело - РИА Новости, 18.06.2023
После пожара с семью погибшими в Татарстане завели уголовное дело
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в частном доме в Тукаевском районе Татарстана, где погибли четверо детей и трое... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T17:42
2023-06-18T17:42
2023-06-18T17:42
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в частном доме в Тукаевском районе Татарстана, где погибли четверо детей и трое взрослых, сообщает следственное управление СК РФ по республике. По данным регионального ГУМЧС, 18 июня в 13.17 поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улица Торговая, 21. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 14.15 открытое горение было ликвидировано. На месте пожара были обнаружены тела семерых погибших, в том числе четверых детей. "В результате пожара в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района погибли семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних 2016-2019 годов рождения. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По данным правоохранительных органов, в доме проживали восемь человек (из них четверо детей). Семья была неблагополучной. Мать детей успела выйти из горящего дома.
https://ria.ru/20230617/pozhar-1878910194.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дом в Татарстане после пожара, где погибли семь человек
Женщина спаслась из горящего дома, в котором погибли ее дети и родственники. Пожар в частном доме в деревне Саитово в Тукаевском районе Татарстана унес жизни четверых детей и троих взрослых. По словам полицейских, семья была неблагополучной. В доме жили восемь человек – мать детей вышла из горящего дома, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
2023-06-18T17:42
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
После пожара с семью погибшими в Татарстане завели уголовное дело
После пожара с семью погибшими в Тукаевском районе Татарстане завели уголовное дело
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости.
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в частном доме в Тукаевском районе Татарстана, где погибли четверо детей и трое взрослых, сообщает
следственное управление СК РФ по республике.
По данным регионального ГУМЧС, 18 июня в 13.17 поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улица Торговая, 21. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 14.15 открытое горение было ликвидировано. На месте пожара были обнаружены тела семерых погибших, в том числе четверых детей.
"В результате пожара в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района погибли семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних 2016-2019 годов рождения. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По данным правоохранительных органов, в доме проживали восемь человек (из них четверо детей). Семья была неблагополучной. Мать детей успела выйти из горящего дома.
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