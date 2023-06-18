Рейтинг@Mail.ru
После пожара с семью погибшими в Татарстане завели уголовное дело - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/delo-1879012500.html
После пожара с семью погибшими в Татарстане завели уголовное дело
После пожара с семью погибшими в Татарстане завели уголовное дело - РИА Новости, 18.06.2023
После пожара с семью погибшими в Татарстане завели уголовное дело
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в частном доме в Тукаевском районе Татарстана, где погибли четверо детей и трое... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T17:42
2023-06-18T17:42
происшествия
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1879012076_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_88d8ac285b67b00b22ac0280b9ca923e.jpg
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в частном доме в Тукаевском районе Татарстана, где погибли четверо детей и трое взрослых, сообщает следственное управление СК РФ по республике. По данным регионального ГУМЧС, 18 июня в 13.17 поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улица Торговая, 21. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 14.15 открытое горение было ликвидировано. На месте пожара были обнаружены тела семерых погибших, в том числе четверых детей. "В результате пожара в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района погибли семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних 2016-2019 годов рождения. По данному факту &lt;…&gt; возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По данным правоохранительных органов, в доме проживали восемь человек (из них четверо детей). Семья была неблагополучной. Мать детей успела выйти из горящего дома.
https://ria.ru/20230617/pozhar-1878910194.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дом в Татарстане после пожара, где погибли семь человек
Женщина спаслась из горящего дома, в котором погибли ее дети и родственники. Пожар в частном доме в деревне Саитово в Тукаевском районе Татарстана унес жизни четверых детей и троих взрослых. По словам полицейских, семья была неблагополучной. В доме жили восемь человек – мать детей вышла из горящего дома, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
2023-06-18T17:42
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1879012076_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_61103d2ab97c5792812090f279cf8a15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
После пожара с семью погибшими в Татарстане завели уголовное дело

После пожара с семью погибшими в Тукаевском районе Татарстане завели уголовное дело

© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТатарстанПожар в частном доме в Тукаевском МР в Татарстане
Пожар в частном доме в Тукаевском МР в Татарстане - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Пожар в частном доме в Тукаевском МР в Татарстане
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в частном доме в Тукаевском районе Татарстана, где погибли четверо детей и трое взрослых, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
По данным регионального ГУМЧС, 18 июня в 13.17 поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улица Торговая, 21. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 14.15 открытое горение было ликвидировано. На месте пожара были обнаружены тела семерых погибших, в том числе четверых детей.
"В результате пожара в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района погибли семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних 2016-2019 годов рождения. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По данным правоохранительных органов, в доме проживали восемь человек (из них четверо детей). Семья была неблагополучной. Мать детей успела выйти из горящего дома.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
На парковке ТЦ в Видном загорелись две машины
17 июня, 18:15
 
ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала