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После пожара с семью погибшими в Татарстане завели уголовное дело

После пожара с семью погибшими в Татарстане завели уголовное дело - РИА Новости, 18.06.2023

После пожара с семью погибшими в Татарстане завели уголовное дело

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в частном доме в Тукаевском районе Татарстана, где погибли четверо детей и трое... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T17:42

2023-06-18T17:42

2023-06-18T17:42

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в частном доме в Тукаевском районе Татарстана, где погибли четверо детей и трое взрослых, сообщает следственное управление СК РФ по республике. По данным регионального ГУМЧС, 18 июня в 13.17 поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улица Торговая, 21. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 14.15 открытое горение было ликвидировано. На месте пожара были обнаружены тела семерых погибших, в том числе четверых детей. "В результате пожара в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района погибли семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних 2016-2019 годов рождения. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По данным правоохранительных органов, в доме проживали восемь человек (из них четверо детей). Семья была неблагополучной. Мать детей успела выйти из горящего дома.

https://ria.ru/20230617/pozhar-1878910194.html

республика татарстан (татарстан)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом в Татарстане после пожара, где погибли семь человек Женщина спаслась из горящего дома, в котором погибли ее дети и родственники. Пожар в частном доме в деревне Саитово в Тукаевском районе Татарстана унес жизни четверых детей и троих взрослых. По словам полицейских, семья была неблагополучной. В доме жили восемь человек – мать детей вышла из горящего дома, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану. 2023-06-18T17:42 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика татарстан (татарстан)