https://ria.ru/20230321/mir-1858682326.html

Плати за границей. Какие страны принимают карты "Мир" и выдают свои

Плати за границей. Какие страны принимают карты "Мир" и выдают свои - РИА Новости, 21.03.2023

Плати за границей. Какие страны принимают карты "Мир" и выдают свои

С 14 марта российский "пластик" принимают банкоматы Кубы, с другими популярными у путешественников странами условия сотрудничества обсуждаются. Онлайн-сервисы... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T08:00

2023-03-21T08:00

2023-03-21T11:50

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. С 14 марта российский "пластик" принимают банкоматы Кубы, с другими популярными у путешественников странами условия сотрудничества обсуждаются. Онлайн-сервисы изобретают способы обойти запреты на международные расчеты. Где можно расплачиваться "Миром" и как проще всего открыть счет за рубежом — в материале РИА Новости."Мир" на КубеНа Острове свободы теперь можно снимать наличные песо в банкоматах с рублевого счета. Правда, в телеграм-канале "Крыша ТурДома" пишут о невыгодном курсе: за рубль на черном рынке предлагают 2,4 песо, а банкомат выдал лишь по полтора."Работа с торгово-сервисными предприятиями продолжается", — сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК). К лету все проблемы решат, уверяет посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья."Пластик" подходитВ прошлом году выпуск карт "Мир" вырос на 60 процентов, превысив 182 миллиона, отметила зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Сейчас таким "пластиком" можно оплачивать более 60 процентов покупок, подчеркнул директор департамента эквайринга банка "Открытие" Виталий Брикунов.Эти карты принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.Во Вьетнаме — только банкоматы VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) и их терминалы оплаты на кассах.В Киргизии — кредитные учреждения, подключенные к национальной платежной системе "Элкарт".В Таджикистане партнер — государственный Амонатбанк. У него есть и банкоматы, и терминалы в магазинах.В марте казахстанский Bereke Bank (бывший "Сбербанк Казахстан") отказался обслуживать "пластик", выпущенный теми, кто попал под санкции. Карты остальных эмитентов принимает. В частности, "Мир" выдает "ВТБ Казахстан".В Абхазии и Белоруссии — никаких ограничений, указала руководитель отдела маркетинга, рекламы и PR "Веди групп" Наталия Лазарева. В Армении также картами "Мир" можно расплачиваться в магазинах, отелях, снимать наличные в банкоматах.В Южной Осетии — банкоматы и терминалы Нацбанка."На Кипре, по словам туристов, кое-где снимается наличка, но рассчитывать на это не стоит", – уточнила эксперт.Очередь желающихРоссийской платежной системой интересуются Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия, добавили в НСПК.С некоторыми странами идут переговоры. Так, по информации начальника департамента по координации туристической политики Министерства окружающей среды и туризма Монголии Туксгрлина Мунх-Ода, подготовка местных банков почти завершена.Работа над подключением продолжается в Венесуэле. В Узбекистане ищут возможность возобновить обслуживание российского "пластика", приостановленное в сентябре прошлого года по техническим причинам. Вопрос обсуждается с властями Египта, Таиланда и Шри-Ланки.QR-код в помощьТурбизнес находит альтернативы. Так, на Мальдивах в отелях рассчитываются посредством QR-кода. Его нужно сканировать, ввести личные данные, сумму и номер карты систем "Мир", Visa, Mastercard. Через полчаса деньги у отеля, чек — в почте. Авторы этой схемы, онлайн-сервис "Слетать.ру" и их партнеры, обещают внедрить ее и в гестхаусах.В тур за картойПо-прежнему высокий спрос на "карточные" туры. "Россияне ездят в Армению, Белоруссию, Сербию, Узбекистан. Самый простой пакет документов — для Киргизии", — рассказали в пресс-службе Pac Group.В "Веди групп" предлагают Узбекистан и Армению. В Сербию слишком дорогой авиаперелет."В Узбекистане карту получить легко, но в стране надо провести четыре-пять дней", — говорит Наталия Лазарева. В первый день необходимо оформить персональный идентификационный номер физлица (ПИНФЛ), в третий — подать заявление в банк, в четвертый — забрать готовую карту.Нужен загранпаспорт. Также придется купить сим-карту, так как аккаунт в приложении банка регистрируют только на местные номера. Отель, медстраховка, трансферы, оформление документов и сопровождение в кредитной организации обойдется в 45 тысяч рублей. Авиабилеты — отдельно.В Армении расходы примерно те же, но процедура с 9 марта усложнилась. Для открытия счета в UniBank Центральный банк страны теперь требует предоставить либо ВНЖ, либо договоры — аренды жилья или трудовой. Проверка — четыре рабочих дня, то есть понадобится минимум неделя, пояснили в "Веди групп".В Киргизии быстрее — хватит тура на две ночи, это от 39,5 тысячи рублей, уточнили в пресс-службе "Русского Экспресса"."В Турции оформление документов — несколько часов, максимум — на следующий день", — утверждает Лазарева. Тур — от 43 тысяч рублей.В банке нужно предъявить "турецкий ИНН", который еще называют "предварительный налоговый номер", его несложно получить. На месяц заморозят 2,5 тысячи долларов на счете. Клиенты получают дебетовую карту и доступ в онлайн-приложение.

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https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html

https://ria.ru/20221209/samarkand-1836714390.html

https://ria.ru/20230204/zagranpasport-1849628430.html

https://ria.ru/20230305/oteli-1855730303.html

армения

узбекистан

белоруссия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

актуальное - туризм, visa, inc., mastercard, inc., сбербанк россии, экономика, армения, узбекистан, белоруссия, туризм, карта "мир"