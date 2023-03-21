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Плати за границей. Какие страны принимают карты "Мир" и выдают свои - РИА Новости, 21.03.2023
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Туризм
 
08:00 21.03.2023 (обновлено: 11:50 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/mir-1858682326.html
Плати за границей. Какие страны принимают карты "Мир" и выдают свои
Плати за границей. Какие страны принимают карты "Мир" и выдают свои - РИА Новости, 21.03.2023
Плати за границей. Какие страны принимают карты "Мир" и выдают свои
С 14 марта российский "пластик" принимают банкоматы Кубы, с другими популярными у путешественников странами условия сотрудничества обсуждаются. Онлайн-сервисы... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T08:00
2023-03-21T11:50
туризм
актуальное - туризм
visa, inc.
mastercard, inc.
сбербанк россии
экономика
армения
узбекистан
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. С 14 марта российский "пластик" принимают банкоматы Кубы, с другими популярными у путешественников странами условия сотрудничества обсуждаются. Онлайн-сервисы изобретают способы обойти запреты на международные расчеты. Где можно расплачиваться "Миром" и как проще всего открыть счет за рубежом — в материале РИА Новости."Мир" на КубеНа Острове свободы теперь можно снимать наличные песо в банкоматах с рублевого счета. Правда, в телеграм-канале "Крыша ТурДома" пишут о невыгодном курсе: за рубль на черном рынке предлагают 2,4 песо, а банкомат выдал лишь по полтора."Работа с торгово-сервисными предприятиями продолжается", — сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК). К лету все проблемы решат, уверяет посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья."Пластик" подходитВ прошлом году выпуск карт "Мир" вырос на 60 процентов, превысив 182 миллиона, отметила зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Сейчас таким "пластиком" можно оплачивать более 60 процентов покупок, подчеркнул директор департамента эквайринга банка "Открытие" Виталий Брикунов.Эти карты принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.Во Вьетнаме — только банкоматы VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) и их терминалы оплаты на кассах.В Киргизии — кредитные учреждения, подключенные к национальной платежной системе "Элкарт".В Таджикистане партнер — государственный Амонатбанк. У него есть и банкоматы, и терминалы в магазинах.В марте казахстанский Bereke Bank (бывший "Сбербанк Казахстан") отказался обслуживать "пластик", выпущенный теми, кто попал под санкции. Карты остальных эмитентов принимает. В частности, "Мир" выдает "ВТБ Казахстан".В Абхазии и Белоруссии — никаких ограничений, указала руководитель отдела маркетинга, рекламы и PR "Веди групп" Наталия Лазарева. В Армении также картами "Мир" можно расплачиваться в магазинах, отелях, снимать наличные в банкоматах.В Южной Осетии — банкоматы и терминалы Нацбанка."На Кипре, по словам туристов, кое-где снимается наличка, но рассчитывать на это не стоит", – уточнила эксперт.Очередь желающихРоссийской платежной системой интересуются Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия, добавили в НСПК.С некоторыми странами идут переговоры. Так, по информации начальника департамента по координации туристической политики Министерства окружающей среды и туризма Монголии Туксгрлина Мунх-Ода, подготовка местных банков почти завершена.Работа над подключением продолжается в Венесуэле. В Узбекистане ищут возможность возобновить обслуживание российского "пластика", приостановленное в сентябре прошлого года по техническим причинам. Вопрос обсуждается с властями Египта, Таиланда и Шри-Ланки.QR-код в помощьТурбизнес находит альтернативы. Так, на Мальдивах в отелях рассчитываются посредством QR-кода. Его нужно сканировать, ввести личные данные, сумму и номер карты систем "Мир", Visa, Mastercard. Через полчаса деньги у отеля, чек — в почте. Авторы этой схемы, онлайн-сервис "Слетать.ру" и их партнеры, обещают внедрить ее и в гестхаусах.В тур за картойПо-прежнему высокий спрос на "карточные" туры. "Россияне ездят в Армению, Белоруссию, Сербию, Узбекистан. Самый простой пакет документов — для Киргизии", — рассказали в пресс-службе Pac Group.В "Веди групп" предлагают Узбекистан и Армению. В Сербию слишком дорогой авиаперелет."В Узбекистане карту получить легко, но в стране надо провести четыре-пять дней", — говорит Наталия Лазарева. В первый день необходимо оформить персональный идентификационный номер физлица (ПИНФЛ), в третий — подать заявление в банк, в четвертый — забрать готовую карту.Нужен загранпаспорт. Также придется купить сим-карту, так как аккаунт в приложении банка регистрируют только на местные номера. Отель, медстраховка, трансферы, оформление документов и сопровождение в кредитной организации обойдется в 45 тысяч рублей. Авиабилеты — отдельно.В Армении расходы примерно те же, но процедура с 9 марта усложнилась. Для открытия счета в UniBank Центральный банк страны теперь требует предоставить либо ВНЖ, либо договоры — аренды жилья или трудовой. Проверка — четыре рабочих дня, то есть понадобится минимум неделя, пояснили в "Веди групп".В Киргизии быстрее — хватит тура на две ночи, это от 39,5 тысячи рублей, уточнили в пресс-службе "Русского Экспресса"."В Турции оформление документов — несколько часов, максимум — на следующий день", — утверждает Лазарева. Тур — от 43 тысяч рублей.В банке нужно предъявить "турецкий ИНН", который еще называют "предварительный налоговый номер", его несложно получить. На месяц заморозят 2,5 тысячи долларов на счете. Клиенты получают дебетовую карту и доступ в онлайн-приложение.
https://ria.ru/20211117/abkhaziya-1759250183.html
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Мария Селиванова
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актуальное - туризм, visa, inc., mastercard, inc., сбербанк россии, экономика, армения, узбекистан, белоруссия, туризм, карта "мир"
Туризм, Актуальное - Туризм, Visa, Inc., MasterCard, Inc., Сбербанк России, Экономика, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Туризм, Карта "Мир"

Плати за границей. Какие страны принимают карты "Мир" и выдают свои

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКарта "Мир" банка "Тинькофф" с изображением картины "Демон сидящий" Михаила Врубеля
Карта Мир банка Тинькофф с изображением картины Демон сидящий Михаила Врубеля - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. С 14 марта российский "пластик" принимают банкоматы Кубы, с другими популярными у путешественников странами условия сотрудничества обсуждаются. Онлайн-сервисы изобретают способы обойти запреты на международные расчеты. Где можно расплачиваться "Миром" и как проще всего открыть счет за рубежом — в материале РИА Новости.

"Мир" на Кубе

На Острове свободы теперь можно снимать наличные песо в банкоматах с рублевого счета.
Правда, в телеграм-канале "Крыша ТурДома" пишут о невыгодном курсе: за рубль на черном рынке предлагают 2,4 песо, а банкомат выдал лишь по полтора.
© iStock.com / DelpixartГавана, Куба
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© iStock.com / Delpixart
Гавана, Куба
"Работа с торгово-сервисными предприятиями продолжается", — сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК). К лету все проблемы решат, уверяет посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья.

"Пластик" подходит

В прошлом году выпуск карт "Мир" вырос на 60 процентов, превысив 182 миллиона, отметила зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир"
Сейчас таким "пластиком" можно оплачивать более 60 процентов покупок, подчеркнул директор департамента эквайринга банка "Открытие" Виталий Брикунов.
Эти карты принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.
Во Вьетнаме — только банкоматы VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) и их терминалы оплаты на кассах.
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТурист из Китая, Ханой, Вьетнам
Турист из Китая, Ханой, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Турист из Китая, Ханой, Вьетнам
В Киргизии — кредитные учреждения, подключенные к национальной платежной системе "Элкарт".
В Таджикистане партнер — государственный Амонатбанк. У него есть и банкоматы, и терминалы в магазинах.
В марте казахстанский Bereke Bank (бывший "Сбербанк Казахстан") отказался обслуживать "пластик", выпущенный теми, кто попал под санкции. Карты остальных эмитентов принимает. В частности, "Мир" выдает "ВТБ Казахстан".
В Абхазии и Белоруссии — никаких ограничений, указала руководитель отдела маркетинга, рекламы и PR "Веди групп" Наталия Лазарева. В Армении также картами "Мир" можно расплачиваться в магазинах, отелях, снимать наличные в банкоматах.
В Южной Осетии — банкоматы и терминалы Нацбанка.
"На Кипре, по словам туристов, кое-где снимается наличка, но рассчитывать на это не стоит", – уточнила эксперт.
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Очередь желающих

Российской платежной системой интересуются Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия, добавили в НСПК.
С некоторыми странами идут переговоры. Так, по информации начальника департамента по координации туристической политики Министерства окружающей среды и туризма Монголии Туксгрлина Мунх-Ода, подготовка местных банков почти завершена.
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Работа над подключением продолжается в Венесуэле. В Узбекистане ищут возможность возобновить обслуживание российского "пластика", приостановленное в сентябре прошлого года по техническим причинам. Вопрос обсуждается с властями Египта, Таиланда и Шри-Ланки.

QR-код в помощь

Турбизнес находит альтернативы. Так, на Мальдивах в отелях рассчитываются посредством QR-кода. Его нужно сканировать, ввести личные данные, сумму и номер карты систем "Мир", Visa, Mastercard.
Через полчаса деньги у отеля, чек — в почте. Авторы этой схемы, онлайн-сервис "Слетать.ру" и их партнеры, обещают внедрить ее и в гестхаусах.
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В тур за картой

По-прежнему высокий спрос на "карточные" туры. "Россияне ездят в Армению, Белоруссию, Сербию, Узбекистан. Самый простой пакет документов — для Киргизии", — рассказали в пресс-службе Pac Group.
В "Веди групп" предлагают Узбекистан и Армению. В Сербию слишком дорогой авиаперелет.
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"В Узбекистане карту получить легко, но в стране надо провести четыре-пять дней", — говорит Наталия Лазарева. В первый день необходимо оформить персональный идентификационный номер физлица (ПИНФЛ), в третий — подать заявление в банк, в четвертый — забрать готовую карту.
Нужен загранпаспорт. Также придется купить сим-карту, так как аккаунт в приложении банка регистрируют только на местные номера. Отель, медстраховка, трансферы, оформление документов и сопровождение в кредитной организации обойдется в 45 тысяч рублей. Авиабилеты — отдельно.
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"Будьте проще": как оформить загранпаспорт и какой выбрать
4 февраля, 08:00
В Армении расходы примерно те же, но процедура с 9 марта усложнилась. Для открытия счета в UniBank Центральный банк страны теперь требует предоставить либо ВНЖ, либо договоры — аренды жилья или трудовой. Проверка — четыре рабочих дня, то есть понадобится минимум неделя, пояснили в "Веди групп".
© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карта "Мир"
В Киргизии быстрее — хватит тура на две ночи, это от 39,5 тысячи рублей, уточнили в пресс-службе "Русского Экспресса".
"В Турции оформление документов — несколько часов, максимум — на следующий день", — утверждает Лазарева. Тур — от 43 тысяч рублей.
В банке нужно предъявить "турецкий ИНН", который еще называют "предварительный налоговый номер", его несложно получить. На месяц заморозят 2,5 тысячи долларов на счете. Клиенты получают дебетовую карту и доступ в онлайн-приложение.
Девушка с банковской картой перед ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Год без Booking.com. Где туристы бронируют отели, а гостиницы ищут клиентов
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