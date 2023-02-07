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ЦБ Шри-Ланки заново рассмотрит возможность работы карт "Мир" - РИА Новости, 07.02.2023
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Туризм
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ЦБ Шри-Ланки заново рассмотрит возможность работы карт "Мир"
ЦБ Шри-Ланки заново рассмотрит возможность работы карт "Мир" - РИА Новости, 07.02.2023
ЦБ Шри-Ланки заново рассмотрит возможность работы карт "Мир"
Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге направила в центробанк своей страны просьбу заново рассмотреть возможность работы карт "Мир", сообщила глава дипмиссии... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T03:56
2023-02-07T06:00
туризм
в мире
шри-ланка
россия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге направила в центробанк своей страны просьбу заново рассмотреть возможность работы карт "Мир", сообщила глава дипмиссии в беседе с РИА Новости.Туристы, приезжающие на остров, напомнила она, сегодня могут воспользоваться проектом Национального инвестиционно-промышленного банка и банка People's Bank на Шри-Ланке: для этого нужно завести аккаунт в этой финансовой организации. После чего, прибыв на остров, они могут оформить себе местную карту Visa.Ранее центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование российских карт "Мир" в стране из-за санкций США.
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в мире, шри-ланка, россия
Туризм, В мире, Шри-Ланка, Россия
03:56 07.02.2023 (обновлено: 06:00 07.02.2023)
 
ЦБ Шри-Ланки заново рассмотрит возможность работы карт "Мир"

Посол Шри-Ланки Лиянаге: центробанк заново рассмотрит возможность работы карт "Мир"

© AP Photo / Rafiq MaqboolКоломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге направила в центробанк своей страны просьбу заново рассмотреть возможность работы карт "Мир", сообщила глава дипмиссии в беседе с РИА Новости.

"Переговоры об использовании карт "Мир" идут. Я отправила просьбу об этом в центральный банк Шри-Ланки. Сейчас идет обсуждение этого вопроса", — отметила Лиянаге.

Туристы, приезжающие на остров, напомнила она, сегодня могут воспользоваться проектом Национального инвестиционно-промышленного банка и банка People's Bank на Шри-Ланке: для этого нужно завести аккаунт в этой финансовой организации. После чего, прибыв на остров, они могут оформить себе местную карту Visa.

"Всего в рамках этого сотрудничества выпущено более 1 тысячи пластиковых карт в People's Bank для россиян", — добавила посол.

Ранее центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование российских карт "Мир" в стране из-за санкций США.
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