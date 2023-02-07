https://ria.ru/20230207/shri-lanka-1850169653.html

ЦБ Шри-Ланки заново рассмотрит возможность работы карт "Мир"

ЦБ Шри-Ланки заново рассмотрит возможность работы карт "Мир" - РИА Новости, 07.02.2023

ЦБ Шри-Ланки заново рассмотрит возможность работы карт "Мир"

Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге направила в центробанк своей страны просьбу заново рассмотреть возможность работы карт "Мир", сообщила глава дипмиссии... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T03:56

2023-02-07T03:56

2023-02-07T06:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге направила в центробанк своей страны просьбу заново рассмотреть возможность работы карт "Мир", сообщила глава дипмиссии в беседе с РИА Новости.Туристы, приезжающие на остров, напомнила она, сегодня могут воспользоваться проектом Национального инвестиционно-промышленного банка и банка People's Bank на Шри-Ланке: для этого нужно завести аккаунт в этой финансовой организации. После чего, прибыв на остров, они могут оформить себе местную карту Visa.Ранее центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование российских карт "Мир" в стране из-за санкций США.

https://ria.ru/20230127/mir-1847833947.html

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в мире, шри-ланка, россия