https://ria.ru/20230313/mir-1857436973.html

Казахстанский ВТБ начал выпуск пластиковых карт "Мир"

Казахстанский ВТБ начал выпуск пластиковых карт "Мир" - РИА Новости, 13.03.2023

Казахстанский ВТБ начал выпуск пластиковых карт "Мир"

Банк ВТБ Казахстан начал выпуск пластиковых карт российской платежной системы "Мир", сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T07:14

2023-03-13T07:14

2023-03-13T07:15

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АЛМА-АТА, 13 мар - РИА Новости. Банк ВТБ Казахстан начал выпуск пластиковых карт российской платежной системы "Мир", сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ Казахстан с декабря прошлого года запустил цифровые карты платежной системы "Мир". Теперь клиенты банка в республике могут оформить ее физическую версию", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-релизе отмечается, что пополнить карту можно через устройства самообслуживания и кассы банка, терминалы QIWI и Yurta, со своего расчетного счета в мобильном приложении, переводом с другой карты "Мир" или счета стороннего банка по реквизитам. Согласно сообщению, ВТБ Казахстан обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими зарубежными банками. В пресс-релизе напоминается, что по карте "Мир" клиентам доступно получение переводов с карт этой платежной системы любых банков, которые уже внедрили такой функционал, онлайн-покупки, платежи в мобильном приложении VTB KZ Online. За рубежом они могут совершать покупки в торговых точках и снимать деньги в банкоматах, поддерживающих прием карт "Мир".

https://ria.ru/20230306/mir-1856044022.html

https://ria.ru/20230302/karty-1855412082.html

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в мире, казахстан, россия, втб