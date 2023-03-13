https://ria.ru/20230313/mir-1857436973.html
Казахстанский ВТБ начал выпуск пластиковых карт "Мир"
Казахстанский ВТБ начал выпуск пластиковых карт "Мир" - РИА Новости, 13.03.2023
Казахстанский ВТБ начал выпуск пластиковых карт "Мир"
Банк ВТБ Казахстан начал выпуск пластиковых карт российской платежной системы "Мир", сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T07:14
2023-03-13T07:14
2023-03-13T07:15
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АЛМА-АТА, 13 мар - РИА Новости. Банк ВТБ Казахстан начал выпуск пластиковых карт российской платежной системы "Мир", сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ Казахстан с декабря прошлого года запустил цифровые карты платежной системы "Мир". Теперь клиенты банка в республике могут оформить ее физическую версию", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-релизе отмечается, что пополнить карту можно через устройства самообслуживания и кассы банка, терминалы QIWI и Yurta, со своего расчетного счета в мобильном приложении, переводом с другой карты "Мир" или счета стороннего банка по реквизитам. Согласно сообщению, ВТБ Казахстан обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими зарубежными банками. В пресс-релизе напоминается, что по карте "Мир" клиентам доступно получение переводов с карт этой платежной системы любых банков, которые уже внедрили такой функционал, онлайн-покупки, платежи в мобильном приложении VTB KZ Online. За рубежом они могут совершать покупки в торговых точках и снимать деньги в банкоматах, поддерживающих прием карт "Мир".
https://ria.ru/20230306/mir-1856044022.html
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в мире, казахстан, россия, втб
В мире, Казахстан, Россия, ВТБ
Казахстанский ВТБ начал выпуск пластиковых карт "Мир"
Банк ВТБ Казахстан начал выпуск пластиковых карт российской платежной системы "Мир"
АЛМА-АТА, 13 мар - РИА Новости. Банк ВТБ Казахстан начал выпуск пластиковых карт российской платежной системы "Мир", сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ Казахстан с декабря прошлого года запустил цифровые карты платежной системы "Мир". Теперь клиенты банка в республике могут оформить ее физическую версию", - говорится в сообщении пресс-службы.
Эксперт оценил перспективы охвата карт "Мир" в России
В пресс-релизе отмечается, что пополнить карту можно через устройства самообслуживания и кассы банка, терминалы QIWI и Yurta, со своего расчетного счета в мобильном приложении, переводом с другой карты "Мир" или счета стороннего банка по реквизитам.
«
"Мы фиксируем стабильный спрос на карты "Мир" в Казахстане со стороны розничных клиентов, по ним регулярного совершаются транзакции. В основном пользователи расплачиваются с помощью карт в поездках в Россию, оплачивают ими образовательные и IT-сервисы. Также в наших банкоматах и кассах зафиксирован наибольший объем снятий по картам "Мир" иностранных банков на территории Казахстана", – отметил директор департамента розничного бизнеса банка ВТБ Казахстан Станислав Козьяков, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Согласно сообщению, ВТБ Казахстан обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими зарубежными банками.
В пресс-релизе напоминается, что по карте "Мир" клиентам доступно получение переводов с карт этой платежной системы любых банков, которые уже внедрили такой функционал, онлайн-покупки, платежи в мобильном приложении VTB KZ Online. За рубежом они могут совершать покупки в торговых точках и снимать деньги в банкоматах, поддерживающих прием карт "Мир".
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