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Россия обсуждает с Египтом использование карт "Мир", заявил посол
Россия обсуждает с Египтом использование карт "Мир", заявил посол - РИА Новости, 11.02.2023
Россия обсуждает с Египтом использование карт "Мир", заявил посол
Москва активно работает с Каиром по вопросу введения или возможности использования в Египте российских платежных карт "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:33
2023-02-11T11:33
2023-02-11T13:11
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москва
георгий борисенко
туризм
новости - туризм
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Москва активно работает с Каиром по вопросу введения или возможности использования в Египте российских платежных карт "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол России в Египте Георгий Борисенко. "Мы активно работаем с египетскими властями на предмет введения или возможности использования в Египте российских платежных карт "Мир", - сказал Борисенко. Дипломат упомянул, что уже в 2022 году была проведена большая техническая подготовительная работа, однако окончательные решения пока еще не сформулированы. Борисенко отметил, что туристический поток из России в Египет стал бы еще выше, если бы быстрее решился вопрос с использованием карт "Мир". Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, россия, москва, георгий борисенко, новости - туризм
В мире, Египет, Россия, Москва, Георгий Борисенко, Туризм, Новости - Туризм
11:33 11.02.2023 (обновлено: 13:11 11.02.2023)
Россия обсуждает с Египтом использование карт "Мир", заявил посол
Посол Борисенко: Москва работает с Каиром по вопросу использования в Египте карт "Мир"