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Россия обсуждает с Египтом использование карт "Мир", заявил посол - РИА Новости, 11.02.2023
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Россия обсуждает с Египтом использование карт "Мир", заявил посол
Россия обсуждает с Египтом использование карт "Мир", заявил посол - РИА Новости, 11.02.2023
Россия обсуждает с Египтом использование карт "Мир", заявил посол
Москва активно работает с Каиром по вопросу введения или возможности использования в Египте российских платежных карт "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:33
2023-02-11T13:11
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москва
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новости - туризм
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Москва активно работает с Каиром по вопросу введения или возможности использования в Египте российских платежных карт "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол России в Египте Георгий Борисенко. "Мы активно работаем с египетскими властями на предмет введения или возможности использования в Египте российских платежных карт "Мир", - сказал Борисенко. Дипломат упомянул, что уже в 2022 году была проведена большая техническая подготовительная работа, однако окончательные решения пока еще не сформулированы. Борисенко отметил, что туристический поток из России в Египет стал бы еще выше, если бы быстрее решился вопрос с использованием карт "Мир". Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, египет, россия, москва, георгий борисенко, новости - туризм
В мире, Египет, Россия, Москва, Георгий Борисенко, Туризм, Новости - Туризм
11:33 11.02.2023 (обновлено: 13:11 11.02.2023)
 
Россия обсуждает с Египтом использование карт "Мир", заявил посол

Посол Борисенко: Москва работает с Каиром по вопросу использования в Египте карт "Мир"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Москва активно работает с Каиром по вопросу введения или возможности использования в Египте российских платежных карт "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол России в Египте Георгий Борисенко.
"Мы активно работаем с египетскими властями на предмет введения или возможности использования в Египте российских платежных карт "Мир", - сказал Борисенко.
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Дипломат упомянул, что уже в 2022 году была проведена большая техническая подготовительная работа, однако окончательные решения пока еще не сформулированы.
"Тем не менее, в Египте понимают, что возможность использования здесь карт "Мир" позволит привлечь гораздо больше российских туристов" , - добавил российский посол.
Борисенко отметил, что туристический поток из России в Египет стал бы еще выше, если бы быстрее решился вопрос с использованием карт "Мир".
Читайте полный текст интервью >>>
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