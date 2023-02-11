https://ria.ru/20230211/egipet-1851379320.html

Россия обсуждает с Египтом использование карт "Мир", заявил посол

Россия обсуждает с Египтом использование карт "Мир", заявил посол - РИА Новости, 11.02.2023

Россия обсуждает с Египтом использование карт "Мир", заявил посол

Москва активно работает с Каиром по вопросу введения или возможности использования в Египте российских платежных карт "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:33

2023-02-11T11:33

2023-02-11T13:11

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новости - туризм

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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Москва активно работает с Каиром по вопросу введения или возможности использования в Египте российских платежных карт "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол России в Египте Георгий Борисенко. "Мы активно работаем с египетскими властями на предмет введения или возможности использования в Египте российских платежных карт "Мир", - сказал Борисенко. Дипломат упомянул, что уже в 2022 году была проведена большая техническая подготовительная работа, однако окончательные решения пока еще не сформулированы. Борисенко отметил, что туристический поток из России в Египет стал бы еще выше, если бы быстрее решился вопрос с использованием карт "Мир". Читайте полный текст интервью >>>

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, египет, россия, москва, георгий борисенко, новости - туризм