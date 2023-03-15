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В Венесуэле продолжают работу по подключению к платежной системе "Мир" - РИА Новости, 15.03.2023
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Туризм
 
12:12 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/venesuela-1857977134.html
В Венесуэле продолжают работу по подключению к платежной системе "Мир"
В Венесуэле продолжают работу по подключению к платежной системе "Мир" - РИА Новости, 15.03.2023
В Венесуэле продолжают работу по подключению к платежной системе "Мир"
Москва и Каракас продолжают работу по подключению Венесуэлы к платежной системе "Мир", говорится в статье посольства РФ, приуроченной к 78-летию дипотношений... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:12
2023-03-15T12:12
туризм
туризм
новости - туризм
венесуэла
каракас
москва
банковские карты
карта "мир"
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мар — РИА Новости. Москва и Каракас продолжают работу по подключению Венесуэлы к платежной системе "Мир", говорится в статье посольства РФ, приуроченной к 78-летию дипотношений двух стран. "Ведется работа по подключению Венесуэлы к системе передачи финансовых сообщений Банка России и платежной системе "Мир" в целях создания устойчивых условий для расчета в национальных валютах", — отмечается в материале. В прошлом году руководство ЦБ Венесуэлы сообщало РИА Новости о переговорах с НСПК по вопросу внедрения системы " Мир " в этой латиноамериканской стране. Карты "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" помимо Венесуэлы также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
https://ria.ru/20230314/kuba-1857772048.html
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туризм, новости - туризм, венесуэла, каракас, москва, банковские карты, карта "мир"
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Венесуэла, Каракас, Москва, Банковские карты, Карта "Мир"
В Венесуэле продолжают работу по подключению к платежной системе "Мир"

Москва и Каракас продолжают работу по подключению банков Венесуэлы к системе "Мир"

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мар — РИА Новости. Москва и Каракас продолжают работу по подключению Венесуэлы к платежной системе "Мир", говорится в статье посольства РФ, приуроченной к 78-летию дипотношений двух стран.
"Ведется работа по подключению Венесуэлы к системе передачи финансовых сообщений Банка России и платежной системе "Мир" в целях создания устойчивых условий для расчета в национальных валютах", — отмечается в материале.
В прошлом году руководство ЦБ Венесуэлы сообщало РИА Новости о переговорах с НСПК по вопросу внедрения системы " Мир " в этой латиноамериканской стране.
Карты "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" помимо Венесуэлы также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
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14 марта, 14:09
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмВенесуэлаКаракасМоскваБанковские картыКарта "Мир"
 
 
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