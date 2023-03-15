https://ria.ru/20230315/venesuela-1857977134.html

В Венесуэле продолжают работу по подключению к платежной системе "Мир"

В Венесуэле продолжают работу по подключению к платежной системе "Мир" - РИА Новости, 15.03.2023

В Венесуэле продолжают работу по подключению к платежной системе "Мир"

Москва и Каракас продолжают работу по подключению Венесуэлы к платежной системе "Мир", говорится в статье посольства РФ, приуроченной к 78-летию дипотношений... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:12

2023-03-15T12:12

2023-03-15T12:12

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мар — РИА Новости. Москва и Каракас продолжают работу по подключению Венесуэлы к платежной системе "Мир", говорится в статье посольства РФ, приуроченной к 78-летию дипотношений двух стран. "Ведется работа по подключению Венесуэлы к системе передачи финансовых сообщений Банка России и платежной системе "Мир" в целях создания устойчивых условий для расчета в национальных валютах", — отмечается в материале. В прошлом году руководство ЦБ Венесуэлы сообщало РИА Новости о переговорах с НСПК по вопросу внедрения системы " Мир " в этой латиноамериканской стране. Карты "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" помимо Венесуэлы также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

https://ria.ru/20230314/kuba-1857772048.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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