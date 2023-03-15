https://ria.ru/20230315/venesuela-1857977134.html
В Венесуэле продолжают работу по подключению к платежной системе "Мир"
В Венесуэле продолжают работу по подключению к платежной системе "Мир" - РИА Новости, 15.03.2023
В Венесуэле продолжают работу по подключению к платежной системе "Мир"
Москва и Каракас продолжают работу по подключению Венесуэлы к платежной системе "Мир", говорится в статье посольства РФ, приуроченной к 78-летию дипотношений... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:12
2023-03-15T12:12
2023-03-15T12:12
туризм
туризм
новости - туризм
венесуэла
каракас
москва
банковские карты
карта "мир"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_9615378c82e4d2076ecba8e75fb184aa.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мар — РИА Новости. Москва и Каракас продолжают работу по подключению Венесуэлы к платежной системе "Мир", говорится в статье посольства РФ, приуроченной к 78-летию дипотношений двух стран. "Ведется работа по подключению Венесуэлы к системе передачи финансовых сообщений Банка России и платежной системе "Мир" в целях создания устойчивых условий для расчета в национальных валютах", — отмечается в материале. В прошлом году руководство ЦБ Венесуэлы сообщало РИА Новости о переговорах с НСПК по вопросу внедрения системы " Мир " в этой латиноамериканской стране. Карты "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" помимо Венесуэлы также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
https://ria.ru/20230314/kuba-1857772048.html
венесуэла
каракас
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_107:0:1892:1339_1920x0_80_0_0_6e4b12b30308c64e1103448c94da1f9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, венесуэла, каракас, москва, банковские карты, карта "мир"
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Венесуэла, Каракас, Москва, Банковские карты, Карта "Мир"
В Венесуэле продолжают работу по подключению к платежной системе "Мир"
Москва и Каракас продолжают работу по подключению банков Венесуэлы к системе "Мир"