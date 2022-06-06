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Россия, Турция и Венесуэла обсудят сотрудничество в сфере платежных систем - РИА Новости, 06.06.2022
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Россия, Турция и Венесуэла обсудят сотрудничество в сфере платежных систем
Россия, Турция и Венесуэла обсудят сотрудничество в сфере платежных систем - РИА Новости, 06.06.2022
Россия, Турция и Венесуэла обсудят сотрудничество в сфере платежных систем
Представители центробанков Турции и Венесуэлы в ходе Петербургского международного экономического форума обсудят с Россией сотрудничество в сфере платежных... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:42
2022-06-06T15:05
экономика
турция
венесуэла
россия
ольга скоробогатова
пмэф
санкт-петербург
александр новак
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Представители центробанков Турции и Венесуэлы в ходе Петербургского международного экономического форума обсудят с Россией сотрудничество в сфере платежных систем, говорится в материалах Росконгресса."Представители Центробанков Венесуэлы и Турции вместе с российской стороной обсудят международное сотрудничество в сфере платежных систем", - сказано в пресс-релизе фонда.В середине мая первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова говорила, что регулятор намерен сосредоточиться на развитии трансграничных платежей. Из-за ситуации вокруг Украины некоторые участники рынка международных платежей приостановили работу на российском рынке. Так поступила, например, американская система денежных переводов Western Union.Также Скоробогатова отмечала, что Банк России рассчитывает летом достичь соглашения с двумя популярными туристическими странами о приеме карты "Мир".Вице-премьер РФ Александр Новак в мае говорил, что Россия и Турция договорились о создании условий для наличия в турецких отелях банковских терминалов, принимающих карту "Мир". Также он рассказывал, что Россия и Иран договорились максимально переходить на расчёты в национальных валютах и обсудили возможности работы платёжных карт Shetab и "Мир".Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.
https://ria.ru/20220603/gegemoniya-1792767614.html
https://ria.ru/20220606/perevody-1793457132.html
турция
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экономика, турция, венесуэла, россия, ольга скоробогатова, пмэф, санкт-петербург, александр новак
14:42 06.06.2022 (обновлено: 15:05 06.06.2022)
 
Россия, Турция и Венесуэла обсудят сотрудничество в сфере платежных систем

Турция и Венесуэла на ПМЭФ обсудят с Россией сотрудничество в сфере платежных систем

© Фото : Фонд РосконгрессПМЭФ
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
ПМЭФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Представители центробанков Турции и Венесуэлы в ходе Петербургского международного экономического форума обсудят с Россией сотрудничество в сфере платежных систем, говорится в материалах Росконгресса.
"Представители Центробанков Венесуэлы и Турции вместе с российской стороной обсудят международное сотрудничество в сфере платежных систем", - сказано в пресс-релизе фонда.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 01:47
Антироссийские санкции ускоряют конец гегемонии США, заявили в Венесуэле
В середине мая первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова говорила, что регулятор намерен сосредоточиться на развитии трансграничных платежей. Из-за ситуации вокруг Украины некоторые участники рынка международных платежей приостановили работу на российском рынке. Так поступила, например, американская система денежных переводов Western Union.
Также Скоробогатова отмечала, что Банк России рассчитывает летом достичь соглашения с двумя популярными туристическими странами о приеме карты "Мир".
Вице-премьер РФ Александр Новак в мае говорил, что Россия и Турция договорились о создании условий для наличия в турецких отелях банковских терминалов, принимающих карту "Мир". Также он рассказывал, что Россия и Иран договорились максимально переходить на расчёты в национальных валютах и обсудили возможности работы платёжных карт Shetab и "Мир".
Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.
Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 13:47
Пакистан работает над поиском механизмов для банковских переводов с Россией
 
ЭкономикаТурцияВенесуэлаРоссияОльга СкоробогатоваПМЭФСанкт-ПетербургАлександр Новак
 
 
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