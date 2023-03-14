https://ria.ru/20230314/kuba-1857772048.html

Посол Кубы рассказал, когда россияне смогут платить картой "Мир" на острове

Посол Кубы рассказал, когда россияне смогут платить картой "Мир" на острове - РИА Новости, 14.03.2023

Посол Кубы рассказал, когда россияне смогут платить картой "Мир" на острове

Посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья надеется, что российские туристы смогут расплачиваться картой "Мир" на острове уже летом. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:09

2023-03-14T14:09

2023-03-14T14:09

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья надеется, что российские туристы смогут расплачиваться картой "Мир" на острове уже летом. "Мы давно работаем вместе с РФ, чтобы внедрить карту "Мир" в наших совместных платежах. Мы понимаем, что для российских туристов это будет очень большой плюс. Были определенные трудности в системном обеспечении работы этой системы, но я думаю, что они скоро будут преодолены. Я думаю, что этим летом", — сказал он. Ранее корреспондент РИА Новости рассказал, что банкоматы в кубинской столице Гаване начали принимать карты российской платежной системы "Мир". Посол России в Гаване Андрей Гуськов сообщал в интервью РИА Новости 3 марта, что подготовка к запуску на Кубе платежной системы "Мир" близка к завершению. Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

https://ria.ru/20221003/kuba-1820692678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, куба, банковские карты, гавана, россия