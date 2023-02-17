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В Монголии заявили, что ждут туристов из России - РИА Новости, 17.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230217/mongoliya-1852660940.html
В Монголии заявили, что ждут туристов из России
В Монголии заявили, что ждут туристов из России - РИА Новости, 17.02.2023
В Монголии заявили, что ждут туристов из России
Монголия хочет привлекать больше путешественников из РФ и готова к введению необходимых для этого изменений, заявили власти страны на монгольско-российском... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:28
2023-02-17T18:49
туризм
туризм
новости - туризм
монголия
ассоциация туроператоров россии (атор)
улан-батор
россия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Монголия хочет привлекать больше путешественников из РФ и готова к введению необходимых для этого изменений, заявили власти страны на монгольско-российском туристическом форуме в Улан-Баторе, сообщает АТОР.Участники рынка отмечают, что стоит расширить прямое авиасообщение. Сейчас в Улан-Батор летают рейсы из Иркутска, Новосибирска и Улан-Удэ. Выполняют их только монгольские авиакомпании. Вопрос прямых рейсов между двумя столицами может быть решен в самое ближайшее время, заявлял начальник отдела международных перевозок Главного управления гражданской авиации Монголии Чулуунбатын Одгэрэл. По словам чиновника, полеты из Москвы в Улан-Батор и обратно с марта будут осуществляться дважды в неделю, а с мая — три раза в неделю. "Аэрофлот" о планах возобновить полеты в Монголию пока не сообщал.Также в Монголии может появиться возможность расплачиваться картами "Мир". Власти почти завершили подготовительную работу с местными банками, заявил начальник департамента по координации туристической политики Министерства окружающей среды и туризма Туксгрлин Мунх-Од.Для достижения поставленных целей в декабре 2022 года была запущена государственная программа Visit Mongolia. В Улан-Баторе ожидают в текущем году до 250 тысяч туристов из РФ, заявила министр по делам пограничных переходов Хэрлэнгийн Булгантуяа. Если поставленная задача будет выполнена, то в этом году страну посетят на 97 тысяч больше россиян, чем в 2022 году. Монголия — перспективное тревел-направление, говорят туроператоры. Путешественников интересуют культура, природа, возможности шопинга. Популярны будут комбинированные поездки, включающие Бурятию.
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туризм, новости - туризм, монголия, ассоциация туроператоров россии (атор), улан-батор, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Монголия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Улан-Батор, Россия
17:28 17.02.2023 (обновлено: 18:49 17.02.2023)
 
В Монголии заявили, что ждут туристов из России

АТОР: расширение авиасообщения может сделать туры в Монголию популярными у россиян

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрохожий на площади Чингисхана в Улан-Баторе
Прохожий на площади Чингисхана в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Монголия хочет привлекать больше путешественников из РФ и готова к введению необходимых для этого изменений, заявили власти страны на монгольско-российском туристическом форуме в Улан-Баторе, сообщает АТОР.
Участники рынка отмечают, что стоит расширить прямое авиасообщение. Сейчас в Улан-Батор летают рейсы из Иркутска, Новосибирска и Улан-Удэ. Выполняют их только монгольские авиакомпании.
Вопрос прямых рейсов между двумя столицами может быть решен в самое ближайшее время, заявлял начальник отдела международных перевозок Главного управления гражданской авиации Монголии Чулуунбатын Одгэрэл. По словам чиновника, полеты из Москвы в Улан-Батор и обратно с марта будут осуществляться дважды в неделю, а с мая — три раза в неделю. "Аэрофлот" о планах возобновить полеты в Монголию пока не сообщал.
Также в Монголии может появиться возможность расплачиваться картами "Мир". Власти почти завершили подготовительную работу с местными банками, заявил начальник департамента по координации туристической политики Министерства окружающей среды и туризма Туксгрлин Мунх-Од.
Для достижения поставленных целей в декабре 2022 года была запущена государственная программа Visit Mongolia. В Улан-Баторе ожидают в текущем году до 250 тысяч туристов из РФ, заявила министр по делам пограничных переходов Хэрлэнгийн Булгантуяа. Если поставленная задача будет выполнена, то в этом году страну посетят на 97 тысяч больше россиян, чем в 2022 году.
Монголия — перспективное тревел-направление, говорят туроператоры. Путешественников интересуют культура, природа, возможности шопинга. Популярны будут комбинированные поездки, включающие Бурятию.
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