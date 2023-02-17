https://ria.ru/20230217/mongoliya-1852660940.html

В Монголии заявили, что ждут туристов из России

В Монголии заявили, что ждут туристов из России - РИА Новости, 17.02.2023

В Монголии заявили, что ждут туристов из России

Монголия хочет привлекать больше путешественников из РФ и готова к введению необходимых для этого изменений, заявили власти страны на монгольско-российском... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:28

2023-02-17T17:28

2023-02-17T18:49

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Монголия хочет привлекать больше путешественников из РФ и готова к введению необходимых для этого изменений, заявили власти страны на монгольско-российском туристическом форуме в Улан-Баторе, сообщает АТОР.Участники рынка отмечают, что стоит расширить прямое авиасообщение. Сейчас в Улан-Батор летают рейсы из Иркутска, Новосибирска и Улан-Удэ. Выполняют их только монгольские авиакомпании. Вопрос прямых рейсов между двумя столицами может быть решен в самое ближайшее время, заявлял начальник отдела международных перевозок Главного управления гражданской авиации Монголии Чулуунбатын Одгэрэл. По словам чиновника, полеты из Москвы в Улан-Батор и обратно с марта будут осуществляться дважды в неделю, а с мая — три раза в неделю. "Аэрофлот" о планах возобновить полеты в Монголию пока не сообщал.Также в Монголии может появиться возможность расплачиваться картами "Мир". Власти почти завершили подготовительную работу с местными банками, заявил начальник департамента по координации туристической политики Министерства окружающей среды и туризма Туксгрлин Мунх-Од.Для достижения поставленных целей в декабре 2022 года была запущена государственная программа Visit Mongolia. В Улан-Баторе ожидают в текущем году до 250 тысяч туристов из РФ, заявила министр по делам пограничных переходов Хэрлэнгийн Булгантуяа. Если поставленная задача будет выполнена, то в этом году страну посетят на 97 тысяч больше россиян, чем в 2022 году. Монголия — перспективное тревел-направление, говорят туроператоры. Путешественников интересуют культура, природа, возможности шопинга. Популярны будут комбинированные поездки, включающие Бурятию.

https://ria.ru/20220418/yunesko-1783703300.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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