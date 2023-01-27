https://ria.ru/20230127/mir-1847833947.html
Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир"
Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир" - РИА Новости, 27.01.2023
Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир"
Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир", о сроках говорить пока рано, заявил в пятницу журналистам председатель правления ЦБ... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:51
2023-01-27T12:51
2023-01-27T13:16
узбекистан
карта "мир"
в мире
экономика
россия
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ТАШКЕНТ, 27 янв – РИА Новости. Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир", о сроках говорить пока рано, заявил в пятницу журналистам председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов."Наши банки не оставляют этот вопрос… По возможности делают все, чтобы создать условия (для возобновления обслуживания карт – ред.)", - сказал Нурмуратов, отвечая на вопрос о возможности возобновления приема карт "Мир" в Узбекистане.Он отметил, что о сроках возобновления обслуживания пока говорить рано.Блава ЦБ Узбекистана уточнил, что в этом вопросе узбекистанские банки взаимодействуют с управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). "Мы слышали про Казахстан, но сами еще не получали никаких разрешительных бумаг… Наша цель – открыть дорогу туристам из России, создать условия для них", - добавил Нурмуратов.В декабре агентство Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков сообщило, что OFAC - проинформировало казахстанские регулирующие органы о том, что не возражает против осуществления операций в республике по картам системы "Мир".Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.
https://ria.ru/20221209/mir-1837432534.html
https://ria.ru/20221221/karty-1840144109.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, карта "мир", в мире, экономика, россия
Узбекистан, Карта "Мир", В мире, Экономика, Россия
12:51 27.01.2023 (обновлено: 13:16 27.01.2023)
Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир"
Глава ЦБ Узбекистана Нурмурадов: банки работают над возобновлением обслуживания карт "Мир"
ТАШКЕНТ, 27 янв – РИА Новости. Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир", о сроках говорить пока рано, заявил в пятницу журналистам председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов.
"Наши банки не оставляют этот вопрос… По возможности делают все, чтобы создать условия (для возобновления обслуживания карт – ред.)", - сказал Нурмуратов, отвечая на вопрос о возможности возобновления приема карт "Мир" в Узбекистане.
Он отметил, что о сроках возобновления обслуживания пока говорить рано.
Блава ЦБ Узбекистана уточнил, что в этом вопросе узбекистанские банки взаимодействуют с управлением по контролю за иностранными активами Минфина США
(OFAC). "Мы слышали про Казахстан
, но сами еще не получали никаких разрешительных бумаг… Наша цель – открыть дорогу туристам из России
, создать условия для них", - добавил Нурмуратов.
В декабре агентство Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков сообщило, что OFAC - проинформировало казахстанские регулирующие органы о том, что не возражает против осуществления операций в республике по картам системы "Мир".
Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.
После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции
, Вьетнаме
, Казахстане, Киргизии
, Узбекистане, Таджикистане
.