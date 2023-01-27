https://ria.ru/20230127/mir-1847833947.html

Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир"

Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир" - РИА Новости, 27.01.2023

Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир"

Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир", о сроках говорить пока рано, заявил в пятницу журналистам председатель правления ЦБ... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:51

2023-01-27T12:51

2023-01-27T13:16

узбекистан

карта "мир"

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экономика

россия

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ТАШКЕНТ, 27 янв – РИА Новости. Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир", о сроках говорить пока рано, заявил в пятницу журналистам председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов."Наши банки не оставляют этот вопрос… По возможности делают все, чтобы создать условия (для возобновления обслуживания карт – ред.)", - сказал Нурмуратов, отвечая на вопрос о возможности возобновления приема карт "Мир" в Узбекистане.Он отметил, что о сроках возобновления обслуживания пока говорить рано.Блава ЦБ Узбекистана уточнил, что в этом вопросе узбекистанские банки взаимодействуют с управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). "Мы слышали про Казахстан, но сами еще не получали никаких разрешительных бумаг… Наша цель – открыть дорогу туристам из России, создать условия для них", - добавил Нурмуратов.В декабре агентство Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков сообщило, что OFAC - проинформировало казахстанские регулирующие органы о том, что не возражает против осуществления операций в республике по картам системы "Мир".Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.

https://ria.ru/20221209/mir-1837432534.html

https://ria.ru/20221221/karty-1840144109.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

узбекистан, карта "мир", в мире, экономика, россия