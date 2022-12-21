03:54 21.12.2022 (обновлено: 10:26 21.12.2022)
Названы страны, в которых принимают карты "Мир"
Карты платежной системы "Мир" сейчас принимают в девяти зарубежных странах
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкКарта "Мир" от банка "Сбербанк" у банкомата в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Карта "Мир" от банка "Сбербанк" у банкомата в Ереване. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Карты платежной системы "Мир" сейчас принимают некоторые банки-партнеры в девяти зарубежных странах: это Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Корея и Южная Осетия, сообщил РИА Новости представитель платежной системы и подтвердили в одном из крупных российских банков.
"В настоящее время в Армении, Вьетнаме, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии, Южной Корее банки самостоятельно принимают решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств. В устройствах местных банков могут обслуживаться карты банков России, которые не находятся под санкциями", - рассказал сотрудник службы поддержки держателей карты "Мир".
© РИА НовостиГеография приема карты "Мир"
© РИА Новости
География приема карты "Мир"
Собеседник агентства в одном из крупных банков перечислил те же страны, за исключением Узбекистана. Там картами "Мир" пока не получится пользоваться: в сентябре в стране приостановили обслуживание карт по техническим причинам.
Кроме того, он обратил внимание, что во Вьетнаме карты "Мир" работают только в банкоматах VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) и их терминалах оплаты на кассах. Перед покупкой нужно спросить на кассе, какой терминал используют в магазине. В Казахстане карты работают не везде: их продолжают принимать только банкоматы "ЦентрКредита", Сбербанка и ВТБ.
В Киргизии карты "Мир" принимают только банки, подключенные к национальной платежной системе "Элкарт", однако в октябре 2022 года некоторые банки-участники платежной системы перестали обслуживать карты. В Таджикистане карты "Мир" продолжает принимать государственный Амонатбанк. В банкоматах и кассах этого банка можно снять наличные. Расплатиться картой получится только в тех магазинах и заведениях, где используют терминалы оплаты Амонатбанка.
Прием и обслуживание карт "Мир" в конкретной стране зависит от позиции иностранных банков. Важно помнить, что они могут перестать принимать эти карты. Чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше перестраховаться и заранее снять наличные в банкомате, подчеркнул собеседник агентства. До недавнего времени карты российской платежной системы принимались и в Турции, однако местные банки перестали сотрудничать с ней из-за опасения вторичных санкций. Снимать наличные и расплачиваться картой в магазинах больше не получится.