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Бывшая казахстанская дочка Сбербанка будет принимать лишь часть карт "Мир" - РИА Новости, 01.03.2023
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12:45 01.03.2023 (обновлено: 13:06 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/karty-1855082472.html
Бывшая казахстанская дочка Сбербанка будет принимать лишь часть карт "Мир"
Бывшая казахстанская дочка Сбербанка будет принимать лишь часть карт "Мир" - РИА Новости, 01.03.2023
Бывшая казахстанская дочка Сбербанка будет принимать лишь часть карт "Мир"
Казахстанский Bereke Bank (ранее - "Сбербанк Казахстан") не будет обслуживать карты "Мир", выпущенные российскими банками, находящимися под санкциями, сообщили... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:45
2023-03-01T13:06
экономика
сбербанк россии
карта "мир"
платежная система "мир"
россия
казахстан
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
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АСТАНА, 1 мар - РИА Новости. Казахстанский Bereke Bank (ранее - "Сбербанк Казахстан") не будет обслуживать карты "Мир", выпущенные российскими банками, находящимися под санкциями, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.Ранее банк сообщал, что ожидает снятия американских санкций в марте текущего года в связи с выходом российского Сбербанка из состава его акционеров."В марте мы ожидаем снятия санкций с Bereke Bank управлением министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC - Office of Foreign Assets Control). В соответствии с санкционной политикой, банк не имеет деловых отношений с лицами, находящимися под действием санкций", - отметили в пресс-службе.При этом обслуживание карт "Мир", "выпущенных несанкционными банками РФ, осуществляется в банкоматах и терминалах банка без изменений", добавили в пресс-службе.Ранее выпущенные казахстанским банком карты "Мир" продолжают обслуживаться за пределами Казахстана в сети несанкционных банков, подключенных к этой платежной системе."При совершении операций с картами "Мир" продолжают действовать рекомендованные национальными и международными регуляторами и установленные банком ранее ограничения по суммам и целям операций, достаточным для обеспечения жизнедеятельности клиента на территории Республики Казахстан и за границей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230203/bankomat-1849532065.html
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экономика, сбербанк россии, карта "мир", платежная система "мир", россия, казахстан, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
Экономика, Сбербанк России, Карта "Мир", Платежная система "Мир", Россия, Казахстан, Министерство финансов США, Санкции в отношении России
Бывшая казахстанская дочка Сбербанка будет принимать лишь часть карт "Мир"

Бывшая казахстанская дочка Сбербанка не будет обслуживать карты "Мир" санкционных банков

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир"
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карты "Мир". Архивное фото
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АСТАНА, 1 мар - РИА Новости. Казахстанский Bereke Bank (ранее - "Сбербанк Казахстан") не будет обслуживать карты "Мир", выпущенные российскими банками, находящимися под санкциями, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Ранее банк сообщал, что ожидает снятия американских санкций в марте текущего года в связи с выходом российского Сбербанка из состава его акционеров.
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"В марте мы ожидаем снятия санкций с Bereke Bank управлением министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC - Office of Foreign Assets Control). В соответствии с санкционной политикой, банк не имеет деловых отношений с лицами, находящимися под действием санкций", - отметили в пресс-службе.
«
"Таким образом, Bereke bank не будет обслуживать карты "Мир", выпущенные банками, находящимися под санкциями", - заявили в банке.
При этом обслуживание карт "Мир", "выпущенных несанкционными банками РФ, осуществляется в банкоматах и терминалах банка без изменений", добавили в пресс-службе.
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Ранее выпущенные казахстанским банком карты "Мир" продолжают обслуживаться за пределами Казахстана в сети несанкционных банков, подключенных к этой платежной системе.
"При совершении операций с картами "Мир" продолжают действовать рекомендованные национальными и международными регуляторами и установленные банком ранее ограничения по суммам и целям операций, достаточным для обеспечения жизнедеятельности клиента на территории Республики Казахстан и за границей", - добавили в пресс-службе.
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ЭкономикаСбербанк РоссииКарта "Мир"Платежная система "Мир"РоссияКазахстанМинистерство финансов СШАСанкции в отношении России
 
 
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