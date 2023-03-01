https://ria.ru/20230301/karty-1855082472.html

Бывшая казахстанская дочка Сбербанка будет принимать лишь часть карт "Мир"

Бывшая казахстанская дочка Сбербанка будет принимать лишь часть карт "Мир" - РИА Новости, 01.03.2023

Бывшая казахстанская дочка Сбербанка будет принимать лишь часть карт "Мир"

Казахстанский Bereke Bank (ранее - "Сбербанк Казахстан") не будет обслуживать карты "Мир", выпущенные российскими банками, находящимися под санкциями, сообщили... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:45

2023-03-01T12:45

2023-03-01T13:06

экономика

сбербанк россии

карта "мир"

платежная система "мир"

россия

казахстан

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

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АСТАНА, 1 мар - РИА Новости. Казахстанский Bereke Bank (ранее - "Сбербанк Казахстан") не будет обслуживать карты "Мир", выпущенные российскими банками, находящимися под санкциями, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.Ранее банк сообщал, что ожидает снятия американских санкций в марте текущего года в связи с выходом российского Сбербанка из состава его акционеров."В марте мы ожидаем снятия санкций с Bereke Bank управлением министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC - Office of Foreign Assets Control). В соответствии с санкционной политикой, банк не имеет деловых отношений с лицами, находящимися под действием санкций", - отметили в пресс-службе.При этом обслуживание карт "Мир", "выпущенных несанкционными банками РФ, осуществляется в банкоматах и терминалах банка без изменений", добавили в пресс-службе.Ранее выпущенные казахстанским банком карты "Мир" продолжают обслуживаться за пределами Казахстана в сети несанкционных банков, подключенных к этой платежной системе."При совершении операций с картами "Мир" продолжают действовать рекомендованные национальными и международными регуляторами и установленные банком ранее ограничения по суммам и целям операций, достаточным для обеспечения жизнедеятельности клиента на территории Республики Казахстан и за границей", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230203/bankomat-1849532065.html

https://ria.ru/20230301/sanktsii-1855049354.html

https://ria.ru/20230127/mir-1847833947.html

россия

казахстан

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экономика, сбербанк россии, карта "мир", платежная система "мир", россия, казахстан, министерство финансов сша, санкции в отношении россии