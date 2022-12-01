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В Таиланде надеются, что смогут найти альтернативные решения картам "Мир" - РИА Новости, 01.12.2022
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В Таиланде надеются, что смогут найти альтернативные решения картам "Мир"
В Таиланде надеются, что смогут найти альтернативные решения картам "Мир" - РИА Новости, 01.12.2022
В Таиланде надеются, что смогут найти альтернативные решения картам "Мир"
Бангкок надеется, что в связи с ситуацией вокруг карт "Мир" бизнес РФ и Таиланда сможет найти альтернативные решения для оплаты товаров и услуг, заявил в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:58
2022-12-01T09:12
экономика
сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
владимир комлев
таиланд
россия
бангкок
платежная система "мир"
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бангкок надеется, что в связи с ситуацией вокруг карт "Мир" бизнес РФ и Таиланда сможет найти альтернативные решения для оплаты товаров и услуг, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават."К сожалению, нынешняя ситуация привела к задержкам в реализации этого проекта, как и во многих других странах, даже в странах, которые уже подключились к этой системе "Мир". Мы надеемся, что тайские и российские поставщики услуг смогут найти альтернативные решения для увеличения потока туристов, объема торговли и услуг между нашими двумя странами", - сказал посол.Ранее исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате заявила, что карты российской платежной системы "Мир" могут заработать в Таиланде через два-три месяца.Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев ранее заявил, что банки Армении, Белоруссии, Киргизии и целый ряд других стран продолжают сотрудничество с платежной системой, несмотря на прекращение обслуживания карт в турецких банках.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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таиланд
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экономика, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), владимир комлев, таиланд, россия, бангкок, платежная система "мир"
Экономика, Сасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России), Владимир Комлев, Таиланд, Россия, Бангкок, Платежная система "Мир"
08:58 01.12.2022 (обновлено: 09:12 01.12.2022)
 
В Таиланде надеются, что смогут найти альтернативные решения картам "Мир"

Посол Таиланда: Бангкок надеется, что сможет найти альтернативные решения картам "Мир"

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкКарта платежной системы "Мир"
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карта платежной системы "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бангкок надеется, что в связи с ситуацией вокруг карт "Мир" бизнес РФ и Таиланда сможет найти альтернативные решения для оплаты товаров и услуг, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават.
"К сожалению, нынешняя ситуация привела к задержкам в реализации этого проекта, как и во многих других странах, даже в странах, которые уже подключились к этой системе "Мир". Мы надеемся, что тайские и российские поставщики услуг смогут найти альтернативные решения для увеличения потока туристов, объема торговли и услуг между нашими двумя странами", - сказал посол.
Ранее исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате заявила, что карты российской платежной системы "Мир" могут заработать в Таиланде через два-три месяца.
Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев ранее заявил, что банки Армении, Белоруссии, Киргизии и целый ряд других стран продолжают сотрудничество с платежной системой, несмотря на прекращение обслуживания карт в турецких банках.
Читайте полный текст интервью >>
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 15:29
Карта "Мир" осталась международным платежным инструментом, заявили в НСПК
 
ЭкономикаСасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России)Владимир КомлевТаиландРоссияБангкокПлатежная система "Мир"
 
 
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