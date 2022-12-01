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В Таиланде надеются, что смогут найти альтернативные решения картам "Мир"
В Таиланде надеются, что смогут найти альтернативные решения картам "Мир" - РИА Новости, 01.12.2022
В Таиланде надеются, что смогут найти альтернативные решения картам "Мир"
Бангкок надеется, что в связи с ситуацией вокруг карт "Мир" бизнес РФ и Таиланда сможет найти альтернативные решения для оплаты товаров и услуг, заявил в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:58
2022-12-01T08:58
2022-12-01T09:12
экономика
сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
владимир комлев
таиланд
россия
бангкок
платежная система "мир"
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бангкок надеется, что в связи с ситуацией вокруг карт "Мир" бизнес РФ и Таиланда сможет найти альтернативные решения для оплаты товаров и услуг, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават."К сожалению, нынешняя ситуация привела к задержкам в реализации этого проекта, как и во многих других странах, даже в странах, которые уже подключились к этой системе "Мир". Мы надеемся, что тайские и российские поставщики услуг смогут найти альтернативные решения для увеличения потока туристов, объема торговли и услуг между нашими двумя странами", - сказал посол.Ранее исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате заявила, что карты российской платежной системы "Мир" могут заработать в Таиланде через два-три месяца.Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев ранее заявил, что банки Армении, Белоруссии, Киргизии и целый ряд других стран продолжают сотрудничество с платежной системой, несмотря на прекращение обслуживания карт в турецких банках.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), владимир комлев, таиланд, россия, бангкок, платежная система "мир"
Экономика, Сасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России), Владимир Комлев, Таиланд, Россия, Бангкок, Платежная система "Мир"
08:58 01.12.2022 (обновлено: 09:12 01.12.2022)
В Таиланде надеются, что смогут найти альтернативные решения картам "Мир"
Посол Таиланда: Бангкок надеется, что сможет найти альтернативные решения картам "Мир"