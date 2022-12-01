https://ria.ru/20221201/tailand-1835453143.html

В Таиланде надеются, что смогут найти альтернативные решения картам "Мир"

В Таиланде надеются, что смогут найти альтернативные решения картам "Мир" - РИА Новости, 01.12.2022

В Таиланде надеются, что смогут найти альтернативные решения картам "Мир"

Бангкок надеется, что в связи с ситуацией вокруг карт "Мир" бизнес РФ и Таиланда сможет найти альтернативные решения для оплаты товаров и услуг, заявил в... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T08:58

2022-12-01T08:58

2022-12-01T09:12

экономика

сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)

владимир комлев

таиланд

россия

бангкок

платежная система "мир"

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бангкок надеется, что в связи с ситуацией вокруг карт "Мир" бизнес РФ и Таиланда сможет найти альтернативные решения для оплаты товаров и услуг, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават."К сожалению, нынешняя ситуация привела к задержкам в реализации этого проекта, как и во многих других странах, даже в странах, которые уже подключились к этой системе "Мир". Мы надеемся, что тайские и российские поставщики услуг смогут найти альтернативные решения для увеличения потока туристов, объема торговли и услуг между нашими двумя странами", - сказал посол.Ранее исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате заявила, что карты российской платежной системы "Мир" могут заработать в Таиланде через два-три месяца.Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев ранее заявил, что банки Армении, Белоруссии, Киргизии и целый ряд других стран продолжают сотрудничество с платежной системой, несмотря на прекращение обслуживания карт в турецких банках.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221122/mir-1833391898.html

таиланд

россия

бангкок

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), владимир комлев, таиланд, россия, бангкок, платежная система "мир"