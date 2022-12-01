https://ria.ru/20221201/vongsinsavat-1835363036.html

Сасиват Вонгсинсават: рейсов из Москвы в Бангкок станет в три раза больше

Сасиват Вонгсинсават: рейсов из Москвы в Бангкок станет в три раза больше - РИА Новости, 01.12.2022

Сасиват Вонгсинсават: рейсов из Москвы в Бангкок станет в три раза больше

Посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА Новости рассказал о том, с какой частотой теперь будут летать самолеты из России в Бангкок и на курорты... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T09:00

2022-12-01T09:00

2022-12-01T09:15

интервью

сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)

таиланд

россия

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Посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА Новости рассказал о том, с какой частотой теперь будут летать самолеты из России в Бангкок и на курорты Таиланда, когда в России поступят в продажу автозапчасти и автомобильные аксессуары тайского производства, а также будет ли королевство закупать у Москвы удобрения.– Господин посол, недавно возобновилось прямое авиасообщение между городами России и столицей Таиланда, а также популярным курортом Пхукет. Планируется ли еще наращивать количество прямых рейсов, расширять географию полетов?– Некоторые российские авиакомпании, например, "Аэрофлот", S7, и Azur Air уже возобновили прямые рейсы как регулярные, так и чартерные из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Уфы и Владивостока в Таиланд.Недавно мы получили еще одну хорошую новость о том, что Аэрофлот планирует увеличить частоту полетов из Москвы в Бангкок с семи до 21 рейса в неделю, а из Москвы на Пхукет – с 14 до 20 рейсов в неделю. Мы считаем, что увеличение объема туристического потока пойдет на пользу местным производителям, а также повысит уровень контактов между людьми и взаимопонимания между нашими странами, что откроет новые возможности для сотрудничества в различных областях.– А когда картами "МИР" можно будет расплачиваться в Таиланде?– К сожалению, нынешняя ситуация привела к задержкам в реализации этого проекта. Кстати, как и во многих других странах, даже в странах, которые уже подключились к системе "МИР". Мы надеемся, что тайские и российские поставщики услуг смогут найти альтернативные решения для увеличения потока туристов, объема торговли и услуг между нашими странами.– В Москве ранее озвучили прогноз, что объем торговли между РФ и Таиландом может достичь десяти миллиардов долларов на фоне антироссийских санкций Запада и сворачивания торгового сотрудничества России с ним. Считаете ли вы такой прогноз реалистичным?– Мы ожидаем, что объем торговли в этом году увеличится. Насколько – нам еще предстоит узнать. Наращивание объемов торговли с РФ является одним из наших приоритетов, однако из-за нынешних сбоев в глобальных цепочках поставок и проблем, связанных с текущими экономическими и финансовыми мерами, мы должны быть изобретательными в наших подходах.Нам необходимо восстанавливать торговлю в области традиционных товаров, но также полезно изучить возможности для бизнеса в других областях, которые требуют меньше логистических услуг или вовсе не требуют их. Хорошим примером является индустрия контента, охватывающая искусство, музыку, кино и дизайн, которые определены в качестве приоритетных областей креативной индустрии Таиланда.– Обсуждают ли Москва и Бангкок поставки тайских запчастей в Россию? Удалось ли достичь прогресса?– Некоторые российские компании и местные органы власти ранее проявили интерес к покупке запчастей в Таиланде, но мы все еще ждем от них подробных списков, будут ли это легковые, грузовые автомобили или другие конкретные модели, и объем, который им требуется.Что касается универсальных запчастей, например, масляных фильтров, воздушных фильтров, резиновых деталей, а также других автомобильных аксессуаров, они уже готовы для экспорта в Россию.Позвольте мне также рассказать об одной из крупнейших выставок в Таиланде. Поскольку Таиланд является 12 по величине производителем автомобилей в мире и крупнейшим центром производства и экспорта автомобилей в рамках АСЕАН, мы организуем "Таиландскую международную выставку автозапчастей и аксессуаров 2023 (TAPA 2023)" в апреле следующего года, впервые после пандемии. Мы приглашаем туда импортеров, производителей, трейдеров и дистрибьюторов из ключевых стран. Тем, кто заинтересован в импорте как так называемых OEM-запчастей, так и тайских запчастей, рекомендуется посетить эту выставку.– Таиланд ранее проявлял интерес к российским удобрениям. Мешают ли западные санкции поставкам удобрений из России?– Тайская сторона ранее направила список тайских компаний, желающих импортировать удобрения из РФ, а российские власти подобрали подходящих партнеров. Наша модель ведения бизнеса в основном завязана на B2B контактах.При этом хочу отметить, что Таиланд очень силен в плане продовольственной безопасности. Правительство Таиланда расширяет "умное сельское хозяйство", используя науку, технологии и инновации для повышения производительности фермерских хозяйств, повышения конкурентоспособности и получения доходов местными фермерами. Повышение производительности фермерских хозяйств и продовольственных инноваций на основе концепции циркулярной экономики поможет Таиланду сохранить конкурентоспособность местных продуктов и услуг на мировом рынке.– Планирует ли Таиланд увеличить импорт российских энергоресурсов? В каком объеме?– Возможность импорта российских энергоресурсов, а также детали относительно цены и объемов все еще изучаются соответствующими тайскими властями и частными компаниями.– Как вы оцениваете итоги прошедшего в Бангкоке саммита АТЭС? Поднималась ли на нем тема конфликта на Украине?– Мы успешно провели первую за четыре года очную встречу лидеров экономик АТЭС. Параллельно с саммитом были также организованы два важных мероприятия с участием бизнеса и молодежи, а именно саммит руководителей и "Голоса будущего АТЭС".Несмотря на расхождения во взглядах на текущую геополитическую ситуацию, нам удалось достичь консенсуса по совместному заявлению министров АТЭС и декларации лидеров АТЭС.Мы также получили сильную поддержку от стран-участниц и смогли достичь консенсуса по Бангкокским целям в области циркулярной экономики, которая задействует новые технологии и инновации для повышения эффективности использования ресурсов и содействия экологической устойчивости. Эти три подхода не новы. Однако Бангкокские цели актуальны для развития региона в условиях нынешних насущных проблем.На саммите были дискуссии о конфликте на Украине. Страны-участницы согласились с тем, что АТЭС не является форумом для решения вопросов безопасности, но признали, что вопросы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики. Что касается Таиланда, то мы считаем, что в итоге ответственность всех правительств заключается в обеспечении безопасности их собственного народа и создании благоприятных условий для мирного урегулирования и устойчивого экономического восстановления.Таиланд приветствовал визит Андрея Белоусова 18-19 октября 2022 года. Этот визит ознаменовал празднование 125-летия установления дипломатических отношений между Таиландом и Россией, развитие которых будет продолжаться. Мы планируем провести еще много мероприятий в следующем году и в будущем для укрепления связей между народами наших стран.

https://ria.ru/20221126/aeroflot-1834396763.html

https://ria.ru/20221124/tailand-1833294063.html

https://ria.ru/20221129/udobreniya-1835131658.html

https://ria.ru/20221124/ates-1833898523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), таиланд, россия