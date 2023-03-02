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В России выпуск карт "Мир" вырос на 60 процентов - РИА Новости, 02.03.2023
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16:19 02.03.2023 (обновлено: 16:33 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/karty-1855412082.html
В России выпуск карт "Мир" вырос на 60 процентов
В России выпуск карт "Мир" вырос на 60 процентов - РИА Новости, 02.03.2023
В России выпуск карт "Мир" вырос на 60 процентов
Число выпущенных в России карт платежной системы "Мир" по итогам 2022 года составило 182,3 миллиона, увеличившись за год на 60%, следует из презентации первого... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:19
2023-03-02T16:33
экономика
технологии
россия
ольга скоробогатова
visa, inc.
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Число выпущенных в России карт платежной системы "Мир" по итогам 2022 года составило 182,3 миллиона, увеличившись за год на 60%, следует из презентации первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой на встрече, организованной Ассоциацией банков России. Такая динамика была зафиксирована на фоне ухода из страны международных платежных систем Visa и Mastercard. В начале марта прошлого года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в стране. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". Однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах теперь не доступны.
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экономика, технологии, россия, ольга скоробогатова, visa, inc., mastercard, inc.
Экономика, Технологии, Россия, Ольга Скоробогатова, Visa, Inc., MasterCard, Inc.
В России выпуск карт "Мир" вырос на 60 процентов

Зампред Банка России Скоробогатова: выпуск карт "Мир" в 2022 году вырос на 60 процентов

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир"
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карты "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Число выпущенных в России карт платежной системы "Мир" по итогам 2022 года составило 182,3 миллиона, увеличившись за год на 60%, следует из презентации первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой на встрече, организованной Ассоциацией банков России.
Такая динамика была зафиксирована на фоне ухода из страны международных платежных систем Visa и Mastercard.
В начале марта прошлого года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в стране. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". Однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах теперь не доступны.
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ЭкономикаТехнологииРоссияОльга СкоробогатоваVisa, Inc.MasterCard, Inc.
 
 
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