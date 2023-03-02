https://ria.ru/20230302/karty-1855412082.html

В России выпуск карт "Мир" вырос на 60 процентов

В России выпуск карт "Мир" вырос на 60 процентов - РИА Новости, 02.03.2023

В России выпуск карт "Мир" вырос на 60 процентов

Число выпущенных в России карт платежной системы "Мир" по итогам 2022 года составило 182,3 миллиона, увеличившись за год на 60%, следует из презентации первого... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:19

2023-03-02T16:19

2023-03-02T16:33

экономика

технологии

россия

ольга скоробогатова

visa, inc.

mastercard, inc.

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Число выпущенных в России карт платежной системы "Мир" по итогам 2022 года составило 182,3 миллиона, увеличившись за год на 60%, следует из презентации первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой на встрече, организованной Ассоциацией банков России. Такая динамика была зафиксирована на фоне ухода из страны международных платежных систем Visa и Mastercard. В начале марта прошлого года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в стране. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". Однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах теперь не доступны.

https://ria.ru/20230221/banki-1853401027.html

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экономика, технологии, россия, ольга скоробогатова, visa, inc., mastercard, inc.