https://ria.ru/20220721/oreshkin-1803441175.html
Биография Максима Орешкина
Биография Максима Орешкина - РИА Новости, 21.07.2022
Биография Максима Орешкина
Помощник президента РФ Максим Станиславович Орешкин родился 21 июля 1982 года в Москве. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T01:45
2022-07-21T01:45
2022-07-21T01:45
справки
максим орешкин
россия
росбанк
втб капитал
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803443761_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_13c125108e2cae47e1353fb22e8827ed.jpg
Помощник президента РФ Максим Станиславович Орешкин родился 21 июля 1982 года в Москве. В 2004 году окончил магистратуру Государственного университета – Высшая школа экономики по направлению "экономика".С 2002 по 2006 год – экономист 1-й категории, ведущий экономист, главный экономист, заведующий сектором отдела Департамента платежного баланса Центрального банка Российской Федерации (Банк России). С 2006 по 2010 год – старший менеджер, директор, управляющий директор ОАО "Росбанк". С 2010 по 2012 год – руководитель аналитического блока по России и СНГ ЗАО "Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный Банк". С 2012 по 2013 год – главный экономист по России ЗАО "ВТБ Капитал". С 2013 по 2015 год – директор департамента долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов РФ. С 2015 по 2016 год – заместитель министра финансов Российской Федерации. 30 ноября 2016 года Максим Орешкин был назначен министром экономического развития Российской Федерации, 18 мая 2018 года переназначен на эту должность. 15 января 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. 24 января 2020 года Максим Орешкин назначен помощником президента РФ. С марта 2017 года по май 2020 года Максим Орешкин занимал пост специального представителя президента Российской Федерации по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией. С ноября 2018 года по июль 2020 года Максим Орешкин возглавлял Центр стратегических разработок. С мая 2020 года – председатель совета директоров московского футбольного клуба ЦСКА. Декларированный доход Орешкина за 2021 год составил 9,4 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803443761_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_f94c096f3c2137dce713c21e15d8461b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, максим орешкин, россия, росбанк, втб капитал, экономика
Помощник президента РФ Максим Станиславович Орешкин родился 21 июля 1982 года в Москве.
В 2004 году окончил магистратуру Государственного университета – Высшая школа экономики по направлению "экономика".
С 2002 по 2006 год – экономист 1-й категории, ведущий экономист, главный экономист, заведующий сектором отдела Департамента платежного баланса Центрального банка Российской Федерации (Банк России).
С 2006 по 2010 год – старший менеджер, директор, управляющий директор ОАО "Росбанк".
С 2010 по 2012 год – руководитель аналитического блока по России и СНГ ЗАО "Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный Банк".
С 2012 по 2013 год – главный экономист по России ЗАО "ВТБ Капитал".
С 2013 по 2015 год – директор департамента долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов РФ.
С 2015 по 2016 год
– заместитель министра финансов Российской Федерации.
30 ноября 2016 года
Максим Орешкин был назначен министром экономического развития Российской Федерации, 18 мая 2018 года
переназначен на эту должность.
15 января 2020 года
президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства.
24 января 2020 года
Максим Орешкин назначен помощником президента РФ.
С марта 2017 года
по май 2020 года
Максим Орешкин занимал пост специального представителя президента Российской Федерации по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией.
С ноября 2018 года
по июль 2020 года
Максим Орешкин возглавлял Центр стратегических разработок.
С мая 2020 года
– председатель совета директоров московского футбольного клуба ЦСКА.
Декларированный доход
Орешкина за 2021 год составил 9,4 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников