В России появился Национальный комитет по деловому сотрудничеству в БРИКС

Отмечается, что комитет образован в целях обеспечения эффективного взаимодействия представителей делового сообщества и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, участвующих в развитии многостороннего и двустороннего делового сотрудничества Российской Федерации в рамках объединения БРИКС.