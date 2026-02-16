В России появился Национальный комитет по деловому сотрудничеству в БРИКС

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Национальный комитет по деловому сотрудничеству в БРИКС появился в России - он займется обеспечением эффективности взаимодействия бизнеса и властей для развития делового сотрудничества в рамках БРИКС, возглавит новый орган замруководителя Администрации президента Максим Орешкин, следует из распоряжения президента России Владимира Путина.
"Образовать Национальный комитет по вопросам делового сотрудничества в рамках объединения БРИКС", - говорится в документе. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Отмечается, что комитет образован в целях обеспечения эффективного взаимодействия представителей делового сообщества и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, участвующих в развитии многостороннего и двустороннего делового сотрудничества Российской Федерации в рамках объединения БРИКС.
В частности комитет должен будет разрабатывать предложения по направлениям сотрудничества в рамках Делового совета объединения БРИКС, а также готовить для президента и правительства предложения по вопросам многостороннего и двустороннего делового сотрудничества РФ в рамках БРИКС.
Возглавит новый орган заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин. В течение двух месяцев он должен будет утвердить состав Национального комитета.