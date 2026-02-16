Рейтинг@Mail.ru
В России появился Национальный комитет по деловому сотрудничеству в БРИКС - РИА Новости, 16.02.2026
17:41 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/briks-2074763587.html
В России появился Национальный комитет по деловому сотрудничеству в БРИКС
В России появился Национальный комитет по деловому сотрудничеству в БРИКС - РИА Новости, 16.02.2026
В России появился Национальный комитет по деловому сотрудничеству в БРИКС
Национальный комитет по деловому сотрудничеству в БРИКС появился в России - он займется обеспечением эффективности взаимодействия бизнеса и властей для развития РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:41:00+03:00
2026-02-16T17:41:00+03:00
россия
владимир путин
максим орешкин
брикс
россия
2026
россия, владимир путин, максим орешкин, брикс
Россия, Владимир Путин, Максим Орешкин, БРИКС
В России появился Национальный комитет по деловому сотрудничеству в БРИКС

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Национальный комитет по деловому сотрудничеству в БРИКС появился в России - он займется обеспечением эффективности взаимодействия бизнеса и властей для развития делового сотрудничества в рамках БРИКС, возглавит новый орган замруководителя Администрации президента Максим Орешкин, следует из распоряжения президента России Владимира Путина.
"Образовать Национальный комитет по вопросам делового сотрудничества в рамках объединения БРИКС", - говорится в документе. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Российский посол оценил вклад Индонезии в работу БРИКС
15 февраля, 11:50
15 февраля, 11:50
Отмечается, что комитет образован в целях обеспечения эффективного взаимодействия представителей делового сообщества и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, участвующих в развитии многостороннего и двустороннего делового сотрудничества Российской Федерации в рамках объединения БРИКС.
В частности комитет должен будет разрабатывать предложения по направлениям сотрудничества в рамках Делового совета объединения БРИКС, а также готовить для президента и правительства предложения по вопросам многостороннего и двустороннего делового сотрудничества РФ в рамках БРИКС.
Возглавит новый орган заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин. В течение двух месяцев он должен будет утвердить состав Национального комитета.
Посол рассказал о возможном подключении Индонезии к Новому банку БРИКС
14 февраля, 09:26
14 февраля, 09:26
 
Заголовок открываемого материала