15:32 10.03.2026
Правительство создало подкомиссию по развитию и внедрению ИИ
Правительство создало подкомиссию по развитию и внедрению ИИ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ создало подкомиссию по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ): она будет решать вопросы внедрения нейросетей в различных отраслях и координировать работу ведомств, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Правительство создало подкомиссию по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта. Она займется оперативным решением возникающих вопросов внедрения ИИ в различных отраслях и координацией работы ведомств, взаимодействуя с "единым штабом" – комиссией при президенте России по вопросам развития технологий искусственного интеллекта", - сообщили в аппарате.
Там пояснили, что для развития ИИ в России сформирована единая трехуровневая система взаимодействия органов власти. Она охватывает федеральный, региональный уровни власти и силовой блок. Такая структура синхронизирует работу госорганов по внедрению ИИ и ускоряет решение задач, требующих межведомственного взаимодействия.
Во главе этой системы находится "единый штаб" – комиссия при президенте России по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Ее возглавляют заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Григоренко. Комиссия определяет стратегию и ключевые приоритеты развития ИИ и координирует работу на федеральном уровне.
Созданная на уровне правительства подкомиссия выступает в роли "внутреннего правительственного штаба": ее функции носят преимущественно оперативный и прикладной характер. В числе задач – координация внедрения ИИ в экономике, социальной сфере и госуправлении; согласование работы федеральных ведомств; определение приоритетных направлений внедрения; разработка критериев российских ИИ-моделей; формирование планов по развитию центров обработки данных для ИИ и мер государственной поддержки отрасли.
"Мы декомпозируем установленные цели на конкретные планы и мероприятия. В частности – работаем с федеральными министерствами и ведомствами, решаем прикладные вопросы, касающиеся, например, формирования целевых показателей по внедрению, разработки мер поддержки отрасли, развития центров обработки данных, обеспечения доступа разработчиков к данным", – сказал Григоренко.
В состав подкомиссии вошли министр промышленности Антон Алиханов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр энергетики Сергей Цивилев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также представители Минфина, Минюста, Минобороны, ФСБ России, правительства Москвы.
На региональном уровне также создаются аналогичные межведомственные штабы под руководством высших должностных лиц субъектов РФ. Задача региональных "штабов" – координация внедрения ИИ на уровне субъектов, сбор актуальных предложений и их направление на федеральный уровень.
