Правительство создало подкомиссию по развитию и внедрению ИИ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ создало подкомиссию по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ): она будет решать вопросы внедрения нейросетей в различных отраслях и координировать работу ведомств, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Правительство создало подкомиссию по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта. Она займется оперативным решением возникающих вопросов внедрения ИИ в различных отраслях и координацией работы ведомств, взаимодействуя с "единым штабом" – комиссией при президенте России по вопросам развития технологий искусственного интеллекта", - сообщили в аппарате.

Там пояснили, что для развития ИИ в России сформирована единая трехуровневая система взаимодействия органов власти. Она охватывает федеральный, региональный уровни власти и силовой блок. Такая структура синхронизирует работу госорганов по внедрению ИИ и ускоряет решение задач, требующих межведомственного взаимодействия.

Во главе этой системы находится "единый штаб" – комиссия при президенте России по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Ее возглавляют заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Григоренко . Комиссия определяет стратегию и ключевые приоритеты развития ИИ и координирует работу на федеральном уровне.

Созданная на уровне правительства подкомиссия выступает в роли "внутреннего правительственного штаба": ее функции носят преимущественно оперативный и прикладной характер. В числе задач – координация внедрения ИИ в экономике, социальной сфере и госуправлении; согласование работы федеральных ведомств; определение приоритетных направлений внедрения; разработка критериев российских ИИ-моделей; формирование планов по развитию центров обработки данных для ИИ и мер государственной поддержки отрасли.

"Мы декомпозируем установленные цели на конкретные планы и мероприятия. В частности – работаем с федеральными министерствами и ведомствами, решаем прикладные вопросы, касающиеся, например, формирования целевых показателей по внедрению, разработки мер поддержки отрасли, развития центров обработки данных, обеспечения доступа разработчиков к данным", – сказал Григоренко.