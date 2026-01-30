https://ria.ru/20260130/kitay-2071205104.html
Орешкин рассказал, что будет с КНР при негативном демографическом сценарии
Орешкин рассказал, что будет с КНР при негативном демографическом сценарии - РИА Новости, 30.01.2026
Орешкин рассказал, что будет с КНР при негативном демографическом сценарии
Численность населения Китая к 2100 году может сократиться почти в три раза, а многие его города станут "призраками", заявил замглавы администрации президента РФ
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Численность населения Китая к 2100 году может сократиться почти в три раза, а многие его города станут "призраками", заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Если сейчас население Китая составляет 1,4 миллиарда человек, то при таком негативном сценарии население может опуститься к концу века до 500 миллионов человек, то есть оно будет практически в три раза меньше, чем то, что мы видим сегодня", - сказал Орешкин, выступая на открытии Январских экспертных диалогов.
При этом он напомнил, что китайские города активно развивались в последние годы и сейчас в них проживает порядка 900 миллионов человек.
Урбанизация в Китае существенным образом влияла на всю мировую экономику: китайцы формировали спрос на ресурсы во всем мире, а в городах были созданы промышленные центры, которые обеспечивали мир товарам.
«
"Если население сократится до 500 миллионов, то городских жителей там будет не больше 400-450 миллионов. Это означает, что китайские города до конца 21 века опустеют наполовину", - сказал Орешкин.
По его словам, этот процесс в стране уже идет и особенно заметен в отдельных регионах Китая.
"Наиболее вероятный сценарий - концентрация населения в отдельных мегаполисах и появление городов-призраков, из которых население будет шаг за шагом уходить", - заявил он.
Такая динамика, по мнению Орешкина, приведет к значительному изменению спроса на мировом рынке, а также существенно ограничит производственные возможности Китая.
"Это надо осмыслить, потому что то, что произойдет в Китае, будет влиять в целом на глобальную экономику и на каждую страну мира", - подчеркнул он.