Орешкин рассказал, что будет с КНР при негативном демографическом сценарии - РИА Новости, 30.01.2026
12:54 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/kitay-2071205104.html
Орешкин рассказал, что будет с КНР при негативном демографическом сценарии
Орешкин рассказал, что будет с КНР при негативном демографическом сценарии - РИА Новости, 30.01.2026
Орешкин рассказал, что будет с КНР при негативном демографическом сценарии
Численность населения Китая к 2100 году может сократиться почти в три раза, а многие его города станут "призраками", заявил замглавы администрации президента РФ РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:54:00+03:00
2026-01-30T12:54:00+03:00
2026
Новости
китай, россия, максим орешкин
Китай, Россия, Максим Орешкин
Орешкин рассказал, что будет с КНР при негативном демографическом сценарии

Орешкин: к 2100 году население Китая может сократиться почти втрое

Замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста"
Замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Численность населения Китая к 2100 году может сократиться почти в три раза, а многие его города станут "призраками", заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Если сейчас население Китая составляет 1,4 миллиарда человек, то при таком негативном сценарии население может опуститься к концу века до 500 миллионов человек, то есть оно будет практически в три раза меньше, чем то, что мы видим сегодня", - сказал Орешкин, выступая на открытии Январских экспертных диалогов.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Мир стоит на пороге демографической катастрофы, заявил Орешкин
Вчера, 11:29
При этом он напомнил, что китайские города активно развивались в последние годы и сейчас в них проживает порядка 900 миллионов человек.
Урбанизация в Китае существенным образом влияла на всю мировую экономику: китайцы формировали спрос на ресурсы во всем мире, а в городах были созданы промышленные центры, которые обеспечивали мир товарам.
«
"Если население сократится до 500 миллионов, то городских жителей там будет не больше 400-450 миллионов. Это означает, что китайские города до конца 21 века опустеют наполовину", - сказал Орешкин.
По его словам, этот процесс в стране уже идет и особенно заметен в отдельных регионах Китая.
"Наиболее вероятный сценарий - концентрация населения в отдельных мегаполисах и появление городов-призраков, из которых население будет шаг за шагом уходить", - заявил он.
Такая динамика, по мнению Орешкина, приведет к значительному изменению спроса на мировом рынке, а также существенно ограничит производственные возможности Китая.
"Это надо осмыслить, потому что то, что произойдет в Китае, будет влиять в целом на глобальную экономику и на каждую страну мира", - подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Родители государственной важности
25 октября 2025, 08:00
 
КитайРоссияМаксим Орешкин
 
 
