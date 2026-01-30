Орешкин рассказал, что будет с КНР при негативном демографическом сценарии

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Численность населения Китая к 2100 году может сократиться почти в три раза, а многие его города станут "призраками", заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

"Если сейчас население Китая составляет 1,4 миллиарда человек, то при таком негативном сценарии население может опуститься к концу века до 500 миллионов человек, то есть оно будет практически в три раза меньше, чем то, что мы видим сегодня", - сказал Орешкин, выступая на открытии Январских экспертных диалогов.

При этом он напомнил, что китайские города активно развивались в последние годы и сейчас в них проживает порядка 900 миллионов человек.

Урбанизация в Китае существенным образом влияла на всю мировую экономику: китайцы формировали спрос на ресурсы во всем мире, а в городах были созданы промышленные центры, которые обеспечивали мир товарам.

« "Если население сократится до 500 миллионов, то городских жителей там будет не больше 400-450 миллионов. Это означает, что китайские города до конца 21 века опустеют наполовину", - сказал Орешкин.

По его словам, этот процесс в стране уже идет и особенно заметен в отдельных регионах Китая.

"Наиболее вероятный сценарий - концентрация населения в отдельных мегаполисах и появление городов-призраков, из которых население будет шаг за шагом уходить", - заявил он.

Такая динамика, по мнению Орешкина, приведет к значительному изменению спроса на мировом рынке, а также существенно ограничит производственные возможности Китая.