Путин поручил рассмотреть ход выполнения дорожных карт по бизнесу

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил администрации президента и правительству рассмотреть ход выполнения дорожных карт в рамках реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое состоялось 18 февраля. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации и при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" обеспечить рассмотрение промежуточных результатов выполнения планов мероприятий ("дорожных карт") по достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года по всем направлениям", - указано в перечне поручений.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня, ответственными назначены замглавы администрации президента России Максим Орешкин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
