09.03.2026

Сечин и Миллер приняли участие в совещании по ситуации на рынке нефти
21:59 09.03.2026
Сечин и Миллер приняли участие в совещании по ситуации на рынке нефти
2026-03-09T21:59:00+03:00
2026-03-09T21:59:00+03:00
Сечин и Миллер приняли участие в совещании по ситуации на рынке нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Главы "Роснефти" и "Газпрома" Игорь Сечин и Алексей Миллер приняли участие в совещании президента РФ Владимира Путина по ситуации на мировых рынках нефти и газа.
Путин в понедельник провел в Кремле совещание по ситуации на мировых рынках нефти и газа.
Россия продолжит поставлять нефть и газ надежным контрагентам, заявил Путин
Вчера, 18:58
В совещании приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Сергей Цивилев, министр финансов антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.
Кроме того, на встрече присутствовали представители бизнеса, связанного с энергетической сферой, в том числе глава "Роснефти" Игорь Сечин, президент "Транснефти" Николай Токарев, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
Первым докладчиком стал вице-премьер Новак.
Путин, открывая совещание, предложил обсудить координацию властей и бизнеса для реагирования на ситуацию на глобальных энергетических рынках.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Путин считает нереальным переключение поставок нефти без Ормузского пролива
Вчера, 19:16
 
