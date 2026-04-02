16:21 02.04.2026
Западу не удалось выключить Россию из глобальной экономики, заявил Орешкин
Западу не удалось выключить Россию из глобальной экономики, заявил Орешкин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Запад с помощью санкций планировал выключить Россию из глобальной экономики, но добился иного результата - Москва уверенно развивает сотрудничество со странами Глобального Юга, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
"Все прекрасно знают, что цель западных стран относительно России в начале 2022 года - в конце первого квартала, была через наложение санкций выключить Россию из глобальной экономики, не дать проводить платежи, не дать торговать и тем самым нанести ущерб нашей стране. Но результатом стало иное", - сказал Орешкин на сессии в рамках Международного транспортно-логистического форума.
Он пояснил, что объемы внешней торговли России с 2022 года не упали, даже где-то подросли. "Но изменилась география и изменились в том числе валюты платежей. Если раньше это были валюты стран "Большой семерки", то сейчас - это рубль, юань, другие валюты стран Глобального Юга", - продолжил он.
"Все, что дали санкции, они подтолкнули развитие нового, того, что будет доминировать и дальше. Поэтому этот процесс с точки зрения роста китайского юаня, индийской рупии, эмиратского дирхама, других валют Глобального Юга в обеспечении торговли, - и вопрос не только платежей, еще раз повторюсь, это и страхование, цифровые сервисы, целая обвязка взаимодействия экономик, - все будет развиваться и расти", - подчеркнул Орешкин.
Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
