Рейтинг@Mail.ru
Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/novak-2075070556.html
Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике
Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике - РИА Новости, 17.02.2026
Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике
Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике и поручил продолжить мониторинг ее состояния для возможности оперативного... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T22:08:00+03:00
2026-02-17T22:08:00+03:00
россия
александр новак
максим орешкин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023909153_0:206:2905:1840_1920x0_80_0_0_56ee1c2a7fb346e6766036ea87c73fcd.jpg
https://ria.ru/20260217/novak-2075041347.html
https://ria.ru/20260217/gosduma-2074980508.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023909153_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_a035ea3864033c79726107feb9b6cfdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр новак, максим орешкин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), экономика
Россия, Александр Новак, Максим Орешкин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Экономика
Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике

Вице-премьер РФ Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике и поручил продолжить мониторинг ее состояния для возможности оперативного реагирования на возникающие вызовы, сообщило правительство РФ.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак провёл совещание по текущей ситуации в экономике с участием заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Минстроя, отраслевых ведомств, экспертного сообщества", - говорится в сообщении.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Новак провел совещание по повышению производительности труда
Вчера, 18:29
"Александр Новак поручил продолжить мониторинг ситуации в экономике для возможности оперативного реагирования на возникающие вызовы", - добавляется там.
Уточняется, что Минэкономразвития представило динамику по итогам 2025 года по основным макроэкономическим показателям: промышленное производство, добывающие и обрабатывающие отрасли, строительство и ввод в эксплуатацию жилых, коммерческих, производственных площадей, ситуация в транспорте, сельском хозяйстве, ВВП, внешнеэкономическая деятельность.
"Проанализирован рынок труда на конец 2025 года и начало 2026-го, уровень реальных заработных плат и денежных доходов населения, финансовый сектор и кредитование, а также работа системообразующих предприятий", - отмечается в сообщении.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
ГД не будет рассматривать введение НДС на импортные товары на маркетплейсах
Вчера, 15:45
 
РоссияАлександр НовакМаксим ОрешкинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала