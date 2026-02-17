https://ria.ru/20260217/novak-2075070556.html
Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике
Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике - РИА Новости, 17.02.2026
Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике
Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике и поручил продолжить мониторинг ее состояния для возможности оперативного... РИА Новости, 17.02.2026
россия
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике и поручил продолжить мониторинг ее состояния для возможности оперативного реагирования на возникающие вызовы, сообщило правительство РФ.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак
провёл совещание по текущей ситуации в экономике с участием заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина
, представителей Минэкономразвития
, Минпромторга
, Минстроя
, отраслевых ведомств, экспертного сообщества", - говорится в сообщении
.
"Александр Новак поручил продолжить мониторинг ситуации в экономике для возможности оперативного реагирования на возникающие вызовы", - добавляется там.
Уточняется, что Минэкономразвития представило динамику по итогам 2025 года по основным макроэкономическим показателям: промышленное производство, добывающие и обрабатывающие отрасли, строительство и ввод в эксплуатацию жилых, коммерческих, производственных площадей, ситуация в транспорте, сельском хозяйстве, ВВП, внешнеэкономическая деятельность.
"Проанализирован рынок труда на конец 2025 года и начало 2026-го, уровень реальных заработных плат и денежных доходов населения, финансовый сектор и кредитование, а также работа системообразующих предприятий", - отмечается в сообщении.