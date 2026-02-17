Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике и поручил продолжить мониторинг ее состояния для возможности оперативного реагирования на возникающие вызовы, сообщило правительство РФ.

"Александр Новак поручил продолжить мониторинг ситуации в экономике для возможности оперативного реагирования на возникающие вызовы", - добавляется там.

Уточняется, что Минэкономразвития представило динамику по итогам 2025 года по основным макроэкономическим показателям: промышленное производство, добывающие и обрабатывающие отрасли, строительство и ввод в эксплуатацию жилых, коммерческих, производственных площадей, ситуация в транспорте, сельском хозяйстве, ВВП, внешнеэкономическая деятельность.