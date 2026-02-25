Рейтинг@Mail.ru
Орешкин и Григоренко возглавили комиссию по развитию ИИ при президенте - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 25.02.2026 (обновлено: 14:34 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/komissiya-2076647729.html
Орешкин и Григоренко возглавили комиссию по развитию ИИ при президенте
Орешкин и Григоренко возглавили комиссию по развитию ИИ при президенте - РИА Новости, 25.02.2026
Орешкин и Григоренко возглавили комиссию по развитию ИИ при президенте
Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Григоренко возглавили комиссию по вопросам развития искусственного... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:27:00+03:00
2026-02-25T14:34:00+03:00
россия
политика
максим орешкин
дмитрий григоренко
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021410438_6:0:1371:768_1920x0_80_0_0_88975536ea9f00df3e05f7382d5a7cbc.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076611201.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021410438_176:0:1200:768_1920x0_80_0_0_f7186b7f7e50e819b17af126310fc311.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, максим орешкин, дмитрий григоренко, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Политика, Максим Орешкин, Дмитрий Григоренко, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Орешкин и Григоренко возглавили комиссию по развитию ИИ при президенте

Орешкин и Григоренко возглавили комиссию по развитию ИИ при президенте РФ

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Григоренко возглавили комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
"Ведется активная работа по развитию центров обработки данных для нужд искусственного интеллекта. И будет эта работа продолжена комиссией, которая по указу президента была создана - Максим Орешкин и Дмитрий Григоренко ее возглавили. Комиссия создана по вопросам развития искусственного интеллекта", - сказал Мишустин.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Использование ИИ меняет кадровую потребность в экономике, заявил Мишустин
Вчера, 13:01
 
РоссияПолитикаМаксим ОрешкинДмитрий ГригоренкоМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала