Между Россией и Белоруссией начали ходить электрички

Дизель-поезд РА-3 "Орлан" (слева) и пригородный поезд серии ЭП3Д на железнодорожном вокзале в Смоленске. 2 апреля 2026

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Первые пригородные поезда начали курсировать между Россией и Белоруссией, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония в режиме видео-конференц-связи состоялась в четверг в рамках Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ). РЖД пояснили РИА Новости, что первый пригородный поезд отправился из Смоленска в Оршу. Состав стартовал и прибудет в 16.07 мск.

"Запуск приграничных железнодорожных маршрутов между Россией и Беларусью – историческое для Союзного государства решение… Мы экономим самый ценный ресурс пассажиров – время. Раньше аналогичный путь между Витебском и Смоленском занимал до пяти часов. Теперь – два часа", - сказал Никитин.

Белозеров отметил, что подготовка к запуску велась в тесном взаимодействии железнодорожников двух стран. Чтобы обеспечить бесперебойное и комфортное сообщение, специалисты провели стыковку расписаний.

Минска, Бреста, Могилёва, "Графики движения трансграничных пригородных поездов тщательно синхронизированы с расписанием поездов дальнего следования, следующих в направлении Москвы Мурманска , курортов Северного Кавказа и др. К началу движения обеспечена готовность подвижного состава, локомотивных бригад и инфраструктуры", - сказал глава РЖД.

Запускаются и пригородные поезда из Смоленска в Витебск . Составы из Смоленска в Оршу и Витебск будут ходить ежедневно до трех раз в сутки в зависимости от дня недели и сезона. Время в пути из Смоленска в Витебск составит 2 часа, из Смоленска в Оршу - 1 час и 40 минут. Столько же занимает путь и в обратном направлении.

Билеты на электрички из Смоленска в белорусские Витебск и Оршу продаются по паспортам. Их можно приобрести онлайн на сайте РЖД или в мобильном приложении, а также в кассах на станциях. Цена билета на электричку от Смоленска до Орши составляет 500 рублей, до Витебска - 435 рублей. Для граждан России и Белоруссии сохраняются все льготы.

Возить пассажиров на новых маршрутах будут российские пригородные поезда серии ЭП3Д (Смоленск - Орша) и РА-3 (Смоленск - Витебск).

Пассажиры этих электричек смогут сделать пересадки на поезда, следующие до других городов и станций в России и Белоруссии (предусмотрена удобная стыковка). В их числе Москва, Санкт-Петербург , Минск, Брест, Могилев.

Гомель. Минтранс РФ сообщал РИА Новости, что после первых пригородных поездов из Смоленска в Оршу и Витебск планируется запуск электричек на маршрутах Великие Луки Полоцк , Великие Луки - Витебск и Брянск