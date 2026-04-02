Между Россией и Белоруссией начали ходить электрички

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Первые пригородные поезда начали курсировать между Россией и Белоруссией, передает корреспондент РИА Новости.
Участие в телемосте приняли вице-премьер РФ Виталий Савельев, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр транспорта РФ Андрей Никитин, глава РЖД Олег Белозёров, министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович, глава Белорусской железной дороги Валерий Веренич.
"Запуск приграничных железнодорожных маршрутов между Россией и Беларусью – историческое для Союзного государства решение… Мы экономим самый ценный ресурс пассажиров – время. Раньше аналогичный путь между Витебском и Смоленском занимал до пяти часов. Теперь – два часа", - сказал Никитин.
Белозеров отметил, что подготовка к запуску велась в тесном взаимодействии железнодорожников двух стран. Чтобы обеспечить бесперебойное и комфортное сообщение, специалисты провели стыковку расписаний.
"Графики движения трансграничных пригородных поездов тщательно синхронизированы с расписанием поездов дальнего следования, следующих в направлении Москвы, Минска, Бреста, Могилёва, Мурманска, курортов Северного Кавказа и др. К началу движения обеспечена готовность подвижного состава, локомотивных бригад и инфраструктуры", - сказал глава РЖД.
Запускаются и пригородные поезда из Смоленска в Витебск. Составы из Смоленска в Оршу и Витебск будут ходить ежедневно до трех раз в сутки в зависимости от дня недели и сезона. Время в пути из Смоленска в Витебск составит 2 часа, из Смоленска в Оршу - 1 час и 40 минут. Столько же занимает путь и в обратном направлении.
Билеты на электрички из Смоленска в белорусские Витебск и Оршу продаются по паспортам. Их можно приобрести онлайн на сайте РЖД или в мобильном приложении, а также в кассах на станциях. Цена билета на электричку от Смоленска до Орши составляет 500 рублей, до Витебска - 435 рублей. Для граждан России и Белоруссии сохраняются все льготы.
Возить пассажиров на новых маршрутах будут российские пригородные поезда серии ЭП3Д (Смоленск - Орша) и РА-3 (Смоленск - Витебск).
Пассажиры этих электричек смогут сделать пересадки на поезда, следующие до других городов и станций в России и Белоруссии (предусмотрена удобная стыковка). В их числе Москва, Санкт-Петербург, Минск, Брест, Могилев.
Минтранс РФ сообщал РИА Новости, что после первых пригородных поездов из Смоленска в Оршу и Витебск планируется запуск электричек на маршрутах Великие Луки - Полоцк, Великие Луки - Витебск и Брянск - Гомель.
Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге.
День единения народов России и Белоруссии
