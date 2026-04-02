Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 02.04.2026 (обновлено: 17:46 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/rossija-2084782119.html
Между Россией и Белоруссией начали ходить электрички
Первые пригородные поезда начали курсировать между Россией и Белоруссией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2026
смоленск
витебск
россия
ржд
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084835368_0:145:3334:2020_1920x0_80_0_0_15cf1a2dadd018be6301ecc5105799c1.jpg
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084835368_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90015c7223235edf6a400234d2a89996.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Евгений Гаврилов | Перейти в медиабанкДизель-поезд РА-3 "Орлан" (слева) и пригородный поезд серии ЭП3Д на железнодорожном вокзале в Смоленске. 2 апреля 2026
© РИА Новости / Евгений Гаврилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Первые пригородные поезда начали курсировать между Россией и Белоруссией, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония в режиме видео-конференц-связи состоялась в четверг в рамках Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ). РЖД пояснили РИА Новости, что первый пригородный поезд отправился из Смоленска в Оршу. Состав стартовал и прибудет в 16.07 мск.
Участие в телемосте приняли вице-премьер РФ Виталий Савельев, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр транспорта РФ Андрей Никитин, глава РЖД Олег Белозёров, министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович, глава Белорусской железной дороги Валерий Веренич.
"Запуск приграничных железнодорожных маршрутов между Россией и Беларусью – историческое для Союзного государства решение… Мы экономим самый ценный ресурс пассажиров – время. Раньше аналогичный путь между Витебском и Смоленском занимал до пяти часов. Теперь – два часа", - сказал Никитин.
Белозеров отметил, что подготовка к запуску велась в тесном взаимодействии железнодорожников двух стран. Чтобы обеспечить бесперебойное и комфортное сообщение, специалисты провели стыковку расписаний.
"Графики движения трансграничных пригородных поездов тщательно синхронизированы с расписанием поездов дальнего следования, следующих в направлении Москвы, Минска, Бреста, Могилёва, Мурманска, курортов Северного Кавказа и др. К началу движения обеспечена готовность подвижного состава, локомотивных бригад и инфраструктуры", - сказал глава РЖД.
Запускаются и пригородные поезда из Смоленска в Витебск. Составы из Смоленска в Оршу и Витебск будут ходить ежедневно до трех раз в сутки в зависимости от дня недели и сезона. Время в пути из Смоленска в Витебск составит 2 часа, из Смоленска в Оршу - 1 час и 40 минут. Столько же занимает путь и в обратном направлении.
Билеты на электрички из Смоленска в белорусские Витебск и Оршу продаются по паспортам. Их можно приобрести онлайн на сайте РЖД или в мобильном приложении, а также в кассах на станциях. Цена билета на электричку от Смоленска до Орши составляет 500 рублей, до Витебска - 435 рублей. Для граждан России и Белоруссии сохраняются все льготы.
Возить пассажиров на новых маршрутах будут российские пригородные поезда серии ЭП3Д (Смоленск - Орша) и РА-3 (Смоленск - Витебск).
Пассажиры этих электричек смогут сделать пересадки на поезда, следующие до других городов и станций в России и Белоруссии (предусмотрена удобная стыковка). В их числе Москва, Санкт-Петербург, Минск, Брест, Могилев.
Минтранс РФ сообщал РИА Новости, что после первых пригородных поездов из Смоленска в Оршу и Витебск планируется запуск электричек на маршрутах Великие Луки - Полоцк, Великие Луки - Витебск и Брянск - Гомель.
Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала