Рейтинг@Mail.ru
Орешкин оценил финансовую систему России - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/oreshkin-2084225160.html
Орешкин оценил финансовую систему России
Орешкин оценил финансовую систему России - РИА Новости, 01.04.2026
Орешкин оценил финансовую систему России
Финансовая система России является одной из самых эффективных в мире, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T11:52:00+03:00
2026-04-01T11:52:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045678660_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_987b127f9a4ce31c8af0f6959617320f.jpg
https://ria.ru/20260326/nabiullina-2083043493.html
россия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045678660_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_0764d7c3ef73a409113cf3c037646661.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, максим орешкин
Экономика, Россия, Максим Орешкин
Орешкин оценил финансовую систему России

Орешкин назвал финансовую систему России одной из самых эффективных в мире

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Финансовая система России является одной из самых эффективных в мире, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Наша финансовая система - одна из самых эффективных в мире, и она не "сжирает" столько у экономики и общества, сколько американские и европейские банки", - сказал Орешкин на форуме "ТОЛК-2026".
"В любую страну ты приезжаешь и понимаешь, что российская финансовая система - одна их самых современных в мире... Эффективная стоимость этих услуг для нашего общества - одна их самых низких в мире", - пояснил он.
По его словам, в частности, американская система обходится в 2% мирового ВВП - и "это слишком большой платеж человечества за довольно простую услугу по управлению средствами".
ЭкономикаРоссияМаксим Орешкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала