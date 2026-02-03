Рейтинг@Mail.ru
Комиссия по участию в G20 обсудила задачи по обеспечению интересов России - РИА Новости, 03.02.2026
18:29 03.02.2026 (обновлено: 19:33 03.02.2026)
Комиссия по участию в G20 обсудила задачи по обеспечению интересов России
Комиссия по участию в G20 обсудила задачи по обеспечению интересов России - РИА Новости, 03.02.2026
Комиссия по участию в G20 обсудила задачи по обеспечению интересов России
Шерпа России в G20 Светлана Лукаш провела заседание межведомственной комиссии по обеспечению участия страны в "Большой двадцатке". РИА Новости, 03.02.2026
Комиссия по участию в G20 обсудила задачи по обеспечению интересов России

Комиссия по участию РФ в G20 обсудила обеспечение интересов Москвы в торговле

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСимволика "Группы двадцати"
Символика Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Символика "Группы двадцати". Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш провела заседание межведомственной комиссии по обеспечению участия страны в "Большой двадцатке".
"Особое внимание уделено задачам по обеспечению российских интересов в переговорном процессе по вопросам торговли, финансовой стабильности, энергетической безопасности и критических минералов, снижения барьеров для экономики, инвестиций и рынков труда, а также развития искусственного интеллекта", — сообщили в Кремле по итогам мероприятия.
Президент России Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 года - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Группа двадцати" (G20)
18 ноября 2024, 01:03
Так, комиссия указала на важность координации в рамках объединения в плотном контакте с американским председательством в текущем году, а также во взаимодействии с партнерами по БРИКС и государствами "мирового большинства".
Были сформированы профильные рабочие группы для проработки ключевых направлений переговорного процесса. Кроме того, определены дальнейшие шаги по межведомственной координации для подготовки решений саммита лидеров "Группы двадцати" в Майами 14-15 декабря.
Как заявила Лукаш в интервью РИА Новости в декабре, американская сторона рассчитывает на участие в итоговом мероприятии всех лидеров стран-участниц, в том числе Владимира Путина.
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В США выбрали место встречи глав МИД G20
26 января, 08:08
В 2025 году саммит прошел 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Россия в G20

Москва участвовала во всех саммитах с момента основания организации и предлагала для обсуждения вопросы, которые неизменно находили отражение в финальных декларациях. В числе наиболее важных тем, предложенных Россией, — реформирование международных финансовых институтов, утверждение стандартов регулирования и надзора в финансовом секторе и ограничение уровня государственного долга участников форума.
Россия председательствовала в G20 в 2013 году. Тогда итоговый саммит прошел 5-6 сентября в Санкт-Петербурге.
Заместитель начальника экспертного управления президента РФ, российский шерпа в G20 Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Шерпа заявила, что к России прислушивались на встречах G20
23 декабря 2025, 06:55
Владимир Путин последний раз лично принимал участие в мероприятиях в 2019 году в Осаке. Тогда на полях саммита он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это была их первая встреча после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы "российском влиянии" на выборы в Штатах.
Во время председательства Саудовской Аравии в 2020-м и Италии в 2021-м российский лидер присоединялся по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Следующие три саммита он также не посещал, однако в ноябре 2023-го впервые за два года выступил на внеочередном онлайн-мероприятии в режиме видеоконференции. Тогда виртуальный саммит подводил итоги председательства Индии.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. Архивное фото
В 2024 году президент объяснил отказ от поездки в Бразилию нежеланием срывать работу группы из-за юридических вопросов, связанных с ордером МУС.
В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Москве вменяют, в частности, якобы имевшую место депортацию детей, которых российские власти вывозили из зоны боевых действий, спасая от обстрелов. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не признает юрисдикцию инстанции, а ее решения ничтожны с точки зрения права.
Логотип G20 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Делегация России в G20 назвала заморозку российских активов воровством
21 декабря 2025, 03:32
 
В миреРоссияБольшая двадцаткаЭкономикаБРИКСВладимир ПутинСветлана ЛукашМеждународный уголовный судСША
 
 
