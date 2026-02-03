Комиссия по участию в G20 обсудила задачи по обеспечению интересов России

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш Шерпа России в G20 Светлана Лукаш провела заседание межведомственной комиссии по обеспечению участия страны в "Большой двадцатке".

"Особое внимание уделено задачам по обеспечению российских интересов в переговорном процессе по вопросам торговли, финансовой стабильности, энергетической безопасности и критических минералов, снижения барьеров для экономики, инвестиций и рынков труда, а также развития искусственного интеллекта", — сообщили в Кремле по итогам мероприятия.

Так, комиссия указала на важность координации в рамках объединения в плотном контакте с американским председательством в текущем году, а также во взаимодействии с партнерами по БРИКС и государствами "мирового большинства".

Были сформированы профильные рабочие группы для проработки ключевых направлений переговорного процесса. Кроме того, определены дальнейшие шаги по межведомственной координации для подготовки решений саммита лидеров "Группы двадцати" в Майами 14-15 декабря.

Как заявила Лукаш в интервью РИА Новости в декабре, американская сторона рассчитывает на участие в итоговом мероприятии всех лидеров стран-участниц, в том числе Владимира Путина

В 2025 году саммит прошел 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин

Россия в G20

Москва участвовала во всех саммитах с момента основания организации и предлагала для обсуждения вопросы, которые неизменно находили отражение в финальных декларациях. В числе наиболее важных тем, предложенных Россией , — реформирование международных финансовых институтов, утверждение стандартов регулирования и надзора в финансовом секторе и ограничение уровня государственного долга участников форума.

Россия председательствовала в G20 в 2013 году. Тогда итоговый саммит прошел 5-6 сентября в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин последний раз лично принимал участие в мероприятиях в 2019 году в Осаке. Тогда на полях саммита он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это была их первая встреча после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы "российском влиянии" на выборы в Штатах.

Во время председательства Саудовской Аравии в 2020-м и Италии в 2021-м российский лидер присоединялся по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Следующие три саммита он также не посещал, однако в ноябре 2023-го впервые за два года выступил на внеочередном онлайн-мероприятии в режиме видеоконференции. Тогда виртуальный саммит подводил итоги председательства Индии

В 2024 году президент объяснил отказ от поездки в Бразилию нежеланием срывать работу группы из-за юридических вопросов, связанных с ордером МУС