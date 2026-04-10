Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил комиссии просчитать модели рисков и угроз в сфере ИИ - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 10.04.2026 (обновлено: 22:51 10.04.2026)
Путин поручил комиссии просчитать модели рисков и угроз в сфере ИИ

Путин поручил комиссии по ИИ просчитать модели рисков и угроз в этой сфере

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил комиссии по искусственному интеллекту просчитать модели рисков и угроз в сфере применения таких технологий.
"С учетом расширения внедрения ИИ считаю в чувствительных секторах, в целом его растущего влияния на жизнь людей, общества, на экономику, считаю необходимым просчитать модели основных рисков и угроз, возникающих в связи с применением таких систем и определить меры по их своевременному предотвращению", - сказал глава государства на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, обращаясь к членам комиссии.
В совещании приняли участие представители администрации президента, блок правительства, занимающиеся тематикой ИИ, а также российские технологические компании, которые входят в число мировых лидеров по достижениям в области искусственного интеллекта. В числе участников были глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Сбербанка Герман Греф.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Вчера, 22:46
 
РоссияВладимир ПутинОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала