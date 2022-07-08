https://ria.ru/20220708/shakhnazarov-1800655785.html

Биография Карена Шахназарова

Биография Карена Шахназарова - РИА Новости, 08.07.2022

Биография Карена Шахназарова

Кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Георгиевич Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T02:07

2022-07-08T02:07

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карен шахназаров

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Кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Георгиевич Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Его отец, Георгий Шахназаров (1924-2001), доктор философских наук, член-корреспондент Академии наук СССР и Российской академии наук, был специалистом по политологии, государственному праву и теории международных отношений. В конце 1980-х годов он стал помощником Генерального секретаря ЦК КПСС, а позже президента СССР Михаила Горбачева, а после его отставки – директором Горбачев-Фонда (Международный фонд социально-экономических и политологических исследований). В 1975 году Карен Шахназаров окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Игоря Таланкина.В 1975-1976 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР.Трудовую деятельность начал ассистентом режиссера киностудии "Мосфильм" (1973-1974). С 1975 года – режиссер, с 1984 года – режиссер-постановщик киностудии "Мосфильм".В 1987 году Шахназаров стал художественным руководителем Творческого объединения "Старт" киностудии "Мосфильм", которое в 1990 году было переименовано в студию "Курьер".С 1991 года и по настоящее время является художественным руководителем киностудии "Курьер" киноконцерна "Мосфильм".С 20 апреля 1998 года – генеральный директор, председатель правления киноконцерна "Мосфильм". Первой самостоятельной картиной Шахназарова в качестве режиссера стала его дипломная работа – короткометражный фильм "Шире шаг, маэстро!" (1975). Затем последовали еще две короткометражные ленты: "На скользкой дороге" (1977) и "На экране Василий Шукшин. Позови меня в даль светлую" (1977).В 1979 году Шахназаров как режиссер-постановщик снял свой первый полнометражный фильм "Добряки", завоевавший приз Фестиваля молодых кинематографистов "Мосфильма" и диплом на пятом Всесоюзном конкурсе за лучшее использование отечественных негативных цветных кинопленок. Широкую известность среди зрителей Шахназарову принесли киноленты "Мы из джаза" (1983) и "Зимний вечер в Гаграх" (1985).Заметным явлением в перестроечном молодежном кино стала его экранизация собственной повести "Курьер" (1986). В конце 1980-х – 1990-е годы режиссер снял трагикомедию "Город Зеро" (1988), историко-психологическую драму "Цареубийца" (1991), приключенческую комедию "Сны"(1993), мелодраму "Американская дочь" (1995), притчу "День полнолуния" (1998).В 2000-е годы на экраны вышли фильмы Шахназарова – трагикомедия "Яды, или Всемирная история отравлений" (2001), исторический фильм "Всадник по имени Смерть" (2004), драмы "Исчезнувшая империя" (2008) и "Палата №6" (2009).В 2012 году состоялась премьера первой картины о войне Шахназарова "Белый тигр", снятой в жанре военной фантастики по повести Ильи Бояшова "Танкист". В апреле 2017 года на телеканале "Россия 1" вышла восьмисерийная экранизация Карена Шахназарова "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Толстого. В июне 2017 года состоялась премьера его фильма "Анна Каренина. История Вронского". Киноленты Карена Шахназарова были удостоены более 50 международных и национальных призов и наград, дважды участвовали в конкурсе Каннского фестиваля ("Город Зеро", "Цареубийца"), трижды были представлены на премию Американской киноакадемии "Оскар" ("Город Зеро", "Палата №6", "Белый тигр"), представляли СССР и Россию на многих других международных кинофестивалях.В качестве сценариста Шахназаров дебютировал совместно с кинодраматургом Александром Бородянским в 1980 году в фильме режиссера Ивана Киасашвили "Дамы приглашают кавалеров". В сотрудничестве с Бородянским режиссер написал сценарии к большинству своих картин, за исключением кинолент "Курьер" и "Исчезнувшая империя".Шахназаров выступал в качестве продюсера в фильмах "Белый король, красная королева" (1992) Сергея Бодрова, "Дети чугунных богов" (1993) Томаша Тота, "Кто, если не мы" (1998) Валерия Приемыхова, "Привет от Чарли-трубача" (1998) Владимира Грамматикова, "Звезда" (2002) Николая Лебедева, документальной картины "Сергей Бондарчук" (2000), а также собственных кинолент – "Сны", "Яды, или Всемирная история отравлений", "Всадник по имени Смерть", "Исчезнувшая империя", "Палата №6" и "Белый тигр". В 2021 году выступил продюсером и сценаристом фильма Антона Борматова "Владивосток". Шахназаров – автор прозаических произведений "Молодые дирижабли" и "Курьер".В 1994-1995 годах режиссер был ведущим цикла авторских телепередач "ХХ век в кадре и за кадром" (РТВ). Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Карен Шахназаров является членом правления Союза кинематографистов России. Карен Шахназаров является обладателем многих премий и наград. Режиссер был удостоен званий заслуженный деятель искусств РФ (1997), народный артист РФ (2002). Лауреат премии Ленинского комсомола (1986), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1988). Удостоен двух Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства – 2002 года и 2012 года. Шахназаров награжден орденами Почета (2008), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), Александра Невского (2018). Среди его иностранных наград – чилийский орден Бернардо О’Хиггинса (2009), армянский орден Почета (2013), французский орден Искусств и литературы (2018). Шахназаров – лауреат литературной премии имени Б. Полевого (1982) и многих кинематографических премий, среди которых премии Московского международного кинофестиваля (1987), МКФ в Чикаго (1989), МКФ в Карловых Варах (1998), МКФ в Иерусалиме (2005), "Золотой Орел" (2008, 2010, 2013, 2018). Шахназаров был трижды женат. У него есть дочь и двое сыновей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, карен шахназаров, россия, ссср, российская академия наук, мосфильм