Шахназаров оценил роль Алентовой в фильме "Москва слезам не верит"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Созданной народной артисткой России Верой Алентовой образ Кати Тихомировой в фильме её мужа, режиссера Владимира Меньшова, "Москва слезам не верит" стал частью мировоззрения русского народа, он навсегда останется в миллионах любивших ее сердец, заявил глава киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.

Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского , где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким . Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли. Церемония прощания с актрисой проходит в театре имени Пушкина, где она служила 60 лет. Затем ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.

"Вера Валентиновна создала много замечательных образов в театре, в кино, но мне кажется, - в моем сердце, во всяком случае, - думаю, что в десятках миллионов сердец российских и русских зрителей навсегда останется тот необыкновенный женский образ, который она создала вместе со своим супругом Владимиром Меньшовым в фильме "Москва слезам и верит", - подчеркнул Шахназаров на церемонии.

Он отметил, что это была больше, чем актерская работа - это была "часть мировоззрения русского народа".

"Пока есть русское кино, пока есть русская национальная особость, этот образ будет сохранять свою силу, свою необыкновенную привлекательность, и он будет формировать мировоззрение наших сограждан на протяжении долгих десятилетий. Спасибо, Вера Валентиновна, за то, что вы были", - заключил Шахназаров.

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области . В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе

Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.