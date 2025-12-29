Рейтинг@Mail.ru
Шахназаров оценил роль Алентовой в фильме "Москва слезам не верит"
14:25 29.12.2025 (обновлено: 15:47 29.12.2025)
Шахназаров оценил роль Алентовой в фильме "Москва слезам не верит"
Шахназаров оценил роль Алентовой в фильме "Москва слезам не верит" - РИА Новости, 29.12.2025
Шахназаров оценил роль Алентовой в фильме "Москва слезам не верит"
Созданной народной артисткой России Верой Алентовой образ Кати Тихомировой в фильме её мужа, режиссера Владимира Меньшова, "Москва слезам не верит" стал частью... РИА Новости, 29.12.2025
Шахназаров оценил роль Алентовой в фильме "Москва слезам не верит"

Шахназаров: образ Алентовой из "Москва слезам не верит" останется в истории

Актриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Вера Алентова. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Созданной народной артисткой России Верой Алентовой образ Кати Тихомировой в фильме её мужа, режиссера Владимира Меньшова, "Москва слезам не верит" стал частью мировоззрения русского народа, он навсегда останется в миллионах любивших ее сердец, заявил глава киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.
Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли. Церемония прощания с актрисой проходит в театре имени Пушкина, где она служила 60 лет. Затем ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.
Дочь народной артистки РФ Веры Алентовой, журналист, телеведущая Юлия Меньшова (в центре) и её дети Таисия и Андрей Гордины на церемонии прощания в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Алентова ушла, как хотела, рассказала Меньшова
Вчера, 13:25
"Вера Валентиновна создала много замечательных образов в театре, в кино, но мне кажется, - в моем сердце, во всяком случае, - думаю, что в десятках миллионов сердец российских и русских зрителей навсегда останется тот необыкновенный женский образ, который она создала вместе со своим супругом Владимиром Меньшовым в фильме "Москва слезам и верит", - подчеркнул Шахназаров на церемонии.
Он отметил, что это была больше, чем актерская работа - это была "часть мировоззрения русского народа".
"Пока есть русское кино, пока есть русская национальная особость, этот образ будет сохранять свою силу, свою необыкновенную привлекательность, и он будет формировать мировоззрение наших сограждан на протяжении долгих десятилетий. Спасибо, Вера Валентиновна, за то, что вы были", - заключил Шахназаров.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
Женщина оставляет цветы у афиши спектакля Мадам Рубинштейн в Театре имени Пушкина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
У портрета Алентовой у театра имени Пушкина образовался стихийный мемориал
25 декабря, 22:59
 
Россия, Котлас, Архангельская область, Вера Алентова, Карен Шахназаров, Владимир Меньшов, Мосфильм, ВГИК
 
 
