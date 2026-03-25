Рейтинг@Mail.ru
Путин указал на строгость квотирования иностранного кино за рубежом - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:57 25.03.2026 (обновлено: 23:06 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/putin-2082940121.html
Путин указал на строгость квотирования иностранного кино за рубежом
Путин указал на строгость квотирования иностранного кино за рубежом - РИА Новости, 25.03.2026
Путин указал на строгость квотирования иностранного кино за рубежом
Президент РФ Владимир Путин указал на строгость квотирования иностранного кино, например, во Франции и Китае, отметив, что это связано не только с идеологией,... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T21:57:00+03:00
2026-03-25T23:06:00+03:00
культура
россия
китай
франция
владимир путин
владимир мединский
никита михалков
мосфильм
россия, китай, франция, владимир путин, владимир мединский, никита михалков, мосфильм, мариинский театр, новости культуры, карен шахназаров
Культура, Россия, Китай, Франция, Владимир Путин, Владимир Мединский, Никита Михалков, Мосфильм, Мариинский театр, Новости культуры, Карен Шахназаров
Путин указал на строгость квотирования иностранного кино за рубежом

Путин указал на примеры Франции и Китая в вопросе квотирования иностранного кино

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на строгость квотирования иностранного кино, например, во Франции и Китае, отметив, что это связано не только с идеологией, но и с другими факторами.
Путин в среду провел заседание Совета по культуре, в ходе которого он обратил внимание на то, что в вопросах квотирования иностранного кино важны и идеологическая, и финансовая, и коммерческая составляющие.
"Вот, знаете, вспомнили про Китай, там жестко так выстроено все. Кстати, во Франции тоже жестко выстроено. И не очень понятно - в Китае эта жесткость обусловлена и продиктована идеологическими соображениями или коммерческими - непонятно. Сваливать все на идеологию в Китае, тоже мне кажется, необъективно, несправедливо", - сказал российский лидер на заседании Совета по культуре.
Совет при президенте Российской Федерации по культуре был создан указом главы государства 6 октября 2025 года, заменив упраздненный Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Секретарем совета является помощник президента РФ Владимир Мединский, а заместителем председателя - глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. В состав Совета входят известные российские деятели культуры, среди которых председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, писатель Захар Прилепин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Путин дал поручение Минкульту по квотированию иностранного кино
Вчера, 21:15
 
КультураРоссияКитайФранцияВладимир ПутинВладимир МединскийНикита МихалковМосфильмМариинский театрНовости культурыКарен Шахназаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала