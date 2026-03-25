Путин указал на строгость квотирования иностранного кино за рубежом

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на строгость квотирования иностранного кино, например, во Франции и Китае, отметив, что это связано не только с идеологией, но и с другими факторами.
Путин в среду провел заседание Совета по культуре, в ходе которого он обратил внимание на то, что в вопросах квотирования иностранного кино важны и идеологическая, и финансовая, и коммерческая составляющие.
"Вот, знаете, вспомнили про Китай, там жестко так выстроено все. Кстати, во Франции тоже жестко выстроено. И не очень понятно - в Китае эта жесткость обусловлена и продиктована идеологическими соображениями или коммерческими - непонятно. Сваливать все на идеологию в Китае, тоже мне кажется, необъективно, несправедливо", - сказал российский лидер на заседании Совета по культуре.
Совет при президенте Российской Федерации по культуре был создан указом главы государства 6 октября 2025 года, заменив упраздненный Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Секретарем совета является помощник президента РФ Владимир Мединский, а заместителем председателя - глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. В состав Совета входят известные российские деятели культуры, среди которых председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, писатель Захар Прилепин.