23:55 25.03.2026 (обновлено: 23:56 25.03.2026)
Любимова рассказала о проблемах квотирования зарубежного кино в прокате
Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о проблемах вопроса квотирования зарубежного кино в российском прокате, отметив, что процедура технически сложная. РИА Новости, 25.03.2026
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о проблемах вопроса квотирования зарубежного кино в российском прокате, отметив, что процедура технически сложная.
Путин в среду проводит заседание Совета по культуре.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Путин дал поручение Минкульту по квотированию иностранного кино
Вчера, 21:15
«
"Сама процедура технически сложная. Мы обсуждали ее как с юридической точки зрения, так и через организацию системы квотирования в нашей стране. Мы разбирали, как это можно сделать с легитимной точки зрения и правообладателя, и прокатчиков, и кинотеатральных сетей", - сказал она на заседании Совета по культуре.
Министр отметила, что уже получила протокол, ведомство серьезно займется данным вопросом в ближайшее время.
Любимова также рассказала о попытках перенять систему квотирования с других стран, однако отметила, что для этого нужно определить какие цели будет нести в себе Россия в качестве прокатчика кино.
Глава государства отметил, что в вопросах квотирования иностранного кино важна и идеологическая составляющая, и финансовая, и коммерческая.
Совет при президенте РФ по культуре был создан указом главы государства 6 октября 2025 года, заменив упраздненный Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Секретарем совета является помощник президента РФ Владимир Мединский, а заместителем председателя - глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. В состав Совета входят известные российские деятели культуры, среди которых председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, писатель Захар Прилепин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Путин указал на задержку в создании системы квотирования иностранного кино
Вчера, 21:14
 
КультураОбществоРоссияОльга ЛюбимоваВладимир МединскийКарен ШахназаровМосфильмМариинский театр
 
 
