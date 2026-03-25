Любимова рассказала о проблемах квотирования зарубежного кино в прокате

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о проблемах вопроса квотирования зарубежного кино в российском прокате, отметив, что процедура технически сложная.
Путин в среду проводит заседание Совета по культуре.
"Сама процедура технически сложная. Мы обсуждали ее как с юридической точки зрения, так и через организацию системы квотирования в нашей стране. Мы разбирали, как это можно сделать с легитимной точки зрения и правообладателя, и прокатчиков, и кинотеатральных сетей", - сказал она на заседании Совета по культуре.
Министр отметила, что уже получила протокол, ведомство серьезно займется данным вопросом в ближайшее время.
Глава государства отметил, что в вопросах квотирования иностранного кино важна и идеологическая составляющая, и финансовая, и коммерческая.
Совет при президенте РФ по культуре был создан указом главы государства 6 октября 2025 года, заменив упраздненный Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Секретарем совета является помощник президента РФ Владимир Мединский, а заместителем председателя - глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. В состав Совета входят известные российские деятели культуры, среди которых председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, писатель Захар Прилепин.