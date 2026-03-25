Мединский и Михалков выступят с докладами на заседании Совета по культуре

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Помощник президента, секретарь Совета по культуре Владимир Мединский, режиссер Никита Михалков, писатель Захар Прилепин выступят с докладами на заседании Совета при президенте РФ по культуре, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Много будет выступлений, разумеется, будет и вступительное слово главы государства (Владимира Путина - ред.), и затем Мединский, мой коллега, расскажет о том, как исполнялись поручения по предыдущему Совету. Выступит Карен Шахназаров, гендиректор Мосфильма, - о кино в школьной программе. Будет выступление Никиты Михалкова, кинорежиссера, о поддержке российского кино", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что поддержке российского кино будет уделено первостепенное внимание.
"Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей России, о проблеме авторских прав расскажет. Евгений (Захар - ред.) Прилепин, писатель, о литературных премиях расскажет. Евгений Миронов, руководитель Театра наций, также будет выступать. Естественно, будут какие-то элементы дискуссий", - добавил Песков.
