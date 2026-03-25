Шахназаров рассказал Путину, как составлялся список фильмов для школьников

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как формировался список фильмов, рекомендованных школьникам.

Путин в среду проводит заседание Совета при президенте РФ по культуре.

"Поручение, которое вы дали на прошлом Совете по культуре, составить список 100 лучших фильмов для обязательной демонстрации в образовательных учреждениях, на мой взгляд, еще более актуально. Потому что мало обеспечить людей, наших граждан, возможностью смотреть кино, хорошо бы, чтобы были они подготовлены к тому, чтобы действительно иметь возможность правильно оценивать кино", - сказал Шахназаров

Он отметил, что инициатива ввести в основные учебные программы предмет "История отечественного кино" очень важна и очень актуальна. Такой список был подготовлен - 100 картин. Он был утвержден в Совете по культуре и была встреча с министерством просвещения, с министром просвещения Сергеем Кравцовым , где список был одобрен.

"Должен сказать, что выяснилось, что не так легко создать такой список. Казалось бы, что легче? Берите фильмы, которые нравятся. Но в этом и проблема, что много было списков, которые были по субъективно каким-то созданным мотивам: "Мне понравилась картина, я видел, вот давайте ее включим". Нам показалось, что это не очень верный принцип", - добавил Шахназаров.

Он подчеркнул, что это образовательная программа. Образовательные программы должны основываться на изучении прежде всего классических произведений. Отечественное кино уже имеет набор таких произведений, таких мастеров, которых можно считать классиками - это то, что проверено временем, отметил он.