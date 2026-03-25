Путин поручил обратить внимание на книжную отрасль в год единства народов

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обратить особое внимание на книжную отрасль в Год единства народов России, особенно в регионах России.
Путин в среду провел заседание Совета по культуре.
"В год единства народов России необходимо обратить больше внимания на литературу и книжную отрасль, особенно в регионах - на авторов и переводчиков, пишущих на национальных языках, но включенных в общее российское единое литературное пространство", - сказал российский лидер на заседании Совета по культуре.
Совет при президенте Российской Федерации по культуре был создан указом главы государства 6 октября 2025 года, заменив упраздненный Совет при Президенте РФ по культуре и искусству. Секретарем совета является помощник президента РФ Владимир Мединский, а заместителем председателя - глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. В состав Совета входят известные российские деятели культуры, среди которых председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, писатель Захар Прилепин.