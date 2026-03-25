Путин пообещал Шахназарову договориться о съемках в Кремле

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал главе киноконцерна "Мосфильм" Карену Шахназарову, что по поводу съемок его нового фильма на территории Кремля можно будет договориться.

Шахназаров в ходе заседания сообщил Путину, что у него готова новая картина для съемок которой нужны декорации, как в Кремле, но такого кинокластера на данный момент не построено, поэтому попросил президента посодействовать в проведении съемок снаружи настоящего московского Кремля.