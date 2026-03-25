22:46 25.03.2026 (обновлено: 22:59 25.03.2026)
Лезгинку с удовольствием смотрят по всей России, заявил Путин
Лезгинку с удовольствием смотрят по всей России, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что традиционный кавказский танец лезгинку с удовольствием смотрят по всей России. РИА Новости, 25.03.2026
Путин: традиционный кавказский танец лезгинку с удовольствием смотрят по всей РФ

© Фото пресс-служба главы Дагестана Выступление ансамбля “Лезгинка”
Выступление ансамбля “Лезгинка” . Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что традиционный кавказский танец лезгинку с удовольствием смотрят по всей России.
Путин в среду провел Совет по культуре. В ходе заседания художественный руководитель государственного бюджетного учреждения "Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" Джамбулат Магомедов поблагодарил президента за создание проекта по развитию традиционной-народной культуры "Мы - Россия".
«
"Я уверенно скажу, что лезгинку смотрят с удовольствием по всей стране, вне зависимости от региона. Всегда встречают с большим воодушевлением, вниманием, с радостью и благодарностью вам и вашим артистам. Вам спасибо большое, будем продолжать в этом работу", - сказал Путин в ответ на благодарность Магомедова.
Проект "Мы - Россия" стартовал впервые после советского периода в 2020 году. За это время в рамках проекта успели провести 436 концертов в 74 регионах. В данный момент в рамках проекта задействованы 72 коллектива, которые регулярно гастролируют по стране.
Совет при президенте РФ по культуре был создан указом главы государства 6 октября 2025 года, заменив упраздненный Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Секретарем совета является помощник президента РФ Владимир Мединский, а заместителем председателя - глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. В состав Совета входят известные российские деятели культуры, среди которых председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, писатель Захар Прилепин, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
