Путин поблагодарил Миронова за развитие культуры Дальнего Востока
Путин поблагодарил Миронова за развитие культуры Дальнего Востока - РИА Новости, 25.03.2026
Путин поблагодарил Миронова за развитие культуры Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил художественного руководителя Государственного театра наций Евгения Миронова за работу по развитию культуры Дальнего... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T22:29:00+03:00
2026-03-25T22:29:00+03:00
2026-03-25T22:41:00+03:00
дальний восток
россия
владимир путин
евгений миронов
дальний восток
россия
дальний восток, россия, владимир путин, евгений миронов
Культура, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, Евгений Миронов
Путин поблагодарил Миронова за развитие культуры Дальнего Востока
Путин поблагодарил Миронова за борьбу с депопуляцией Дальнего Востока
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил художественного руководителя Государственного театра наций Евгения Миронова за работу по развитию культуры Дальнего Востока, отметив, что это вклад в усилия государства по борьбе с оттоком людей из региона.
Путин
в среду проводит заседание Совета при президенте РФ
по культуре, приуроченное ко Дню работника культуры. Миронов
от имени дальневосточного театрального сообщества попросил Путина дать поручение о продлении программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке
на 2027-2029 годы.
"Евгений Витальевич (Миронов, советский и российский актер - ред.), я уже имел удовольствие поблагодарить вас ранее за то, что выделяете столько времени Дальнему Востоку. Я знаю, что вы системно этим занимаетесь. Спасибо большое. Это вклад в общее государственное усилие по борьбе с депопуляцией этого важнейшего стратегического для России региона", - сказал Путин в ходе заседания.
Глава государства отметил, что создаваемый на Дальнем Востоке мощный культурный кластер способен изменить атмосферу в обществе и создать условия для того, чтобы люди выбирали этот регион постоянным местом жительства для себя и своих детей.
"И, конечно, развитие театрального дела там - чрезвычайно важное направление нашей совместной работы", - подчеркнул Путин.
Совет при президенте Российской Федерации по культуре был создан указом главы государства 6 октября 2025 года. Секретарем совета является помощник президента РФ Владимир Мединский
, а заместителем председателя - глава киноконцерна "Мосфильм
" Карен Шахназаров
.