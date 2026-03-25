Путин поблагодарил Миронова за развитие культуры Дальнего Востока

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил художественного руководителя Государственного театра наций Евгения Миронова за работу по развитию культуры Дальнего Востока, отметив, что это вклад в усилия государства по борьбе с оттоком людей из региона.

Путин в среду проводит заседание Совета при президенте РФ по культуре, приуроченное ко Дню работника культуры. Миронов от имени дальневосточного театрального сообщества попросил Путина дать поручение о продлении программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке на 2027-2029 годы.

"Евгений Витальевич (Миронов, советский и российский актер - ред.), я уже имел удовольствие поблагодарить вас ранее за то, что выделяете столько времени Дальнему Востоку. Я знаю, что вы системно этим занимаетесь. Спасибо большое. Это вклад в общее государственное усилие по борьбе с депопуляцией этого важнейшего стратегического для России региона", - сказал Путин в ходе заседания.

Глава государства отметил, что создаваемый на Дальнем Востоке мощный культурный кластер способен изменить атмосферу в обществе и создать условия для того, чтобы люди выбирали этот регион постоянным местом жительства для себя и своих детей.

"И, конечно, развитие театрального дела там - чрезвычайно важное направление нашей совместной работы", - подчеркнул Путин.