Путин поручил подготовить проект модернизации академии хореографии в Москве

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министерству культуры России подготовить проект приведения инфраструктуры Московской государственной академии хореографии в достойное состояние.
Путин в среду провел Совет по культуре. В ходе заседания ректор МГАХ, народная артистка России Светлана Захарова отметила, что русский балет - ключевая составляющая культурной идентичности России, и важно обеспечить его дальнейшее развитие, а для достижения этой цели необходима модернизация учебного здания академии, которое было построено в 1967 году. В связи с этим Захарова попросила главу государства поддержать строительство нового корпуса академии хореографии в Москве.
"Давайте мы подготовим просто проект приведения ситуации вокруг академии в достойное состояние. Это касается и капремонтов, это касается нового строительства. Поймем хотя бы, что первоочередным является, что можно сделать на втором этапе, и посчитаем, сколько это все будет стоить. Не начав эту работу, мы никогда не закончим. Нужно понять, что первоочередное, что нужно делать", - сказал Путин на заседании Совета по культуре в режиме видеоконференции.
По словам Захаровой, с 1967 года оборудование в академии не модернизировалось и сильно износилось.
"И, конечно же, не хватает помещений, как административных, так и хороших репетиционных залов в академии. Если бы была возможность на нашем участке построить дополнительный корпус для образовательных программ и для обучения", - добавила Захарова.
Она уточнила, что уже готов предварительный план модернизации академии и рассчитана ее стоимость.
"Хорошо. Передайте, пожалуйста, в министерство, а Ольга Борисовна (Любимова - ред.) мне доложит, потом мы поговорим на эту тему", - ответил Путин.
К главе государства также обратился народный артист России Николай Цискаридзе. Он попросил рассмотреть возможность выделения средств на запуск спортивно-оздоровительного комплекса при Академии русского балета имени Агриппины Вагановой (АРБ).
"Дело в том, что десять лет назад вы подписали Академии русского балета в Санкт-Петербурге спортивно-оздоровительный комплекс. Все документы, все передано в правительство уже много лет назад, и до сих пор не нашлось денег для того, чтобы это запустить, хотя все документы подготовлены", - сказал Цискаридзе.
Путин ответил, что выделение средств связано с бюджетными возможностями, но к обсуждению этой темы предстоит вернуться.
"Денег никогда нет - это вопрос приоритетов, что в первую очередь делать, что во вторую, что вообще делать, а что не делать. Вернемся к этому обязательно", - добавил глава государства.
Совет при президенте Российской Федерации по культуре был создан указом главы государства 6 октября 2025 года, заменив упраздненный Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Секретарь совета - помощник президента РФ Владимир Мединский, а заместитель председателя - глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. В состав Совета входят известные российские деятели культуры, среди которых председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, писатель Захар Прилепин, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.