Критики СВО вряд ли написали о событиях на Ближнем Востоке, заявил Путин

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Деятели культуры, выступившие против СВО, вряд ли написали что-то о сегодняшних трагических событиях на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма. Я так понимаю, что после начала СВО. Но уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых трагических событий на Ближнем Востоке", - сказал Путин на заседании Совета по культуре в режиме видеоконференции.
Совет при президенте Российской Федерации по культуре был создан указом главы государства 6 октября 2025 года, заменив упраздненный Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Секретарем совета является помощник президента РФ Владимир Мединский, а заместителем председателя - глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. В состав Совета входят известные российские деятели культуры, среди которых председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, писатель Захар Прилепин.