Рейтинг@Mail.ru
Веру Алентову похоронили рядом с мужем - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:40 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/alentov-2065423503.html
Веру Алентову похоронили рядом с мужем
Веру Алентову похоронили рядом с мужем - РИА Новости, 29.12.2025
Веру Алентову похоронили рядом с мужем
Народную артистку России Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем - режиссером Владимиром Меньшовым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:40:00+03:00
2025-12-29T14:40:00+03:00
культура
россия
котлас
архангельская область
владимир маяковский
анатолий лобоцкий (артист)
владимир путин
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065405601_0:286:3026:1988_1920x0_80_0_0_a6e86a04fea5035c51126c8a58cc34d3.jpg
https://ria.ru/20251225/alentova-2064652677.html
россия
котлас
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065405601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b444698c3e6581c5c678f7e6fd09de2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, котлас, архангельская область, владимир маяковский, анатолий лобоцкий (артист), владимир путин, вгик, мосфильм, умерла вера алентова, вера алентова
Культура, Россия, Котлас, Архангельская область, Владимир Маяковский, Анатолий Лобоцкий (артист), Владимир Путин, ВГИК, Мосфильм, Умерла Вера Алентова, Вера Алентова
Веру Алентову похоронили рядом с мужем

РИА Новости: Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Народную артистку России Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем - режиссером Владимиром Меньшовым, передает корреспондент РИА Новости.
Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Вера Алентова: звездный путь и внезапная смерть — история великой актрисы
25 декабря, 16:37
Церемония прощания с актрисой началась в 11.00 мск в театре имени Пушкина. С утра десятки людей несли цветы и собирались у входа, чтобы проводить артистку в последний путь.
Прощание проходило в зале театра: на сцене находился белый гроб, вокруг которого посменно появлялись артисты театра, ведущие траурный караул. В ноги актрисы возлагались цветы, а в глубине сцены были помещены венки - от президента России Владимира Путина и администрации президента РФ. Также венки передало министерство культуры России, а министр культуры РФ Ольга Любимова лично пришла проститься с Алентовой.
Кроме того, церемонию прощания посетили глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, ректор ВГИКа Владимир Малышев, актеры Александр Панкратов-Черный, Александр Михайлов, Александр Олешко, актриса Мария Аронова, режиссеры Игорь Угольников и Марина Брусникина, а также сотни ее друзей, знакомых и поклонников.
Гроб с телом Алентовой вынесли из театра под громкие аплодисменты, которые не заканчивались несколько минут.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
Прощание с Верой Алентовой
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой состоялось в московском театре имени Пушкина.

Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой состоялось в московском театре имени Пушкина.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Алентова умерла 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Маяковского, где проходило прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Алентову оперативно госпитализировали, но спасти не смогли.

На фото (в центре): дочь Веры Алентовой — журналист, телеведущая Юлия Меньшова

Дочь народной артистки РФ Веры Алентовой, журналист, телеведущая Юлия Меньшова (в центре) на церемонии прощания в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Алентова умерла 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Маяковского, где проходило прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Алентову оперативно госпитализировали, но спасти не смогли.

На фото (в центре): дочь Веры Алентовой — журналист, телеведущая Юлия Меньшова

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В последний путь актрису провожают родные, друзья, коллеги и поклонники ее таланта.

Актер Константин Хабенский на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

В последний путь актрису провожают родные, друзья, коллеги и поклонники ее таланта.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: дочь Алентовой Юлия Меньшова и ее дети — Таисия и Андрей Гордины

Дочь народной артистки РФ Веры Алентовой, журналист, телеведущая Юлия Меньшова (в центре) и её дети Таисия и Андрей Гордины на церемонии прощания в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

На фото: дочь Алентовой Юлия Меньшова и ее дети — Таисия и Андрей Гордины

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Один из венков прислал президент России Владимир Путин.

Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Один из венков прислал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

С самого утра сотни людей приходят к театру, приносят цветы, многие не сдерживают слез.

Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

С самого утра сотни людей приходят к театру, приносят цветы, многие не сдерживают слез.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Алентова прослужила в театре имени Пушкина 60 лет. По словам художественного руководителя Евгения Писарева, она была звездой театра и в какой-то степени даже его символом.

На фото: актриса Мария Аронова на церемонии прощания

Актриса Мария Аронова на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Алентова прослужила в театре имени Пушкина 60 лет. По словам художественного руководителя Евгения Писарева, она была звездой театра и в какой-то степени даже его символом.

На фото: актриса Мария Аронова на церемонии прощания

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Наибольшую известность актрисе принесла главная роль в фильме "Москва слезам не верит". Она также снялась в таких картинах, как "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Зависть богов", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Дорога без конца" и других.

На фото: актриса Виктория Исакова на церемонии прощания

Актриса Виктория Исакова на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Наибольшую известность актрисе принесла главная роль в фильме "Москва слезам не верит". Она также снялась в таких картинах, как "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Зависть богов", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Дорога без конца" и других.

На фото: актриса Виктория Исакова на церемонии прощания

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Созданный Алентовой образ Кати Тихомировой стал частью мировоззрения русского народа, он навсегда останется в миллионах любивших ее сердец, заявил глава киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.

Генеральный директор киноконцерна Мосфильм Карен Шахназаров на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Созданный Алентовой образ Кати Тихомировой стал частью мировоззрения русского народа, он навсегда останется в миллионах любивших ее сердец, заявил глава киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Похоронят Веру Алентову на Новодевичьем кладбище рядом с супругом — режиссером Владимиром Меньшовым, скончавшимся в 2021 году.

Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Похоронят Веру Алентову на Новодевичьем кладбище рядом с супругом — режиссером Владимиром Меньшовым, скончавшимся в 2021 году.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой состоялось в московском театре имени Пушкина.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 10

Алентова умерла 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Маяковского, где проходило прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Алентову оперативно госпитализировали, но спасти не смогли.

На фото (в центре): дочь Веры Алентовой — журналист, телеведущая Юлия Меньшова

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 10

В последний путь актрису провожают родные, друзья, коллеги и поклонники ее таланта.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 10

На фото: дочь Алентовой Юлия Меньшова и ее дети — Таисия и Андрей Гордины

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Один из венков прислал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 10

С самого утра сотни людей приходят к театру, приносят цветы, многие не сдерживают слез.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Алентова прослужила в театре имени Пушкина 60 лет. По словам художественного руководителя Евгения Писарева, она была звездой театра и в какой-то степени даже его символом.

На фото: актриса Мария Аронова на церемонии прощания

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Наибольшую известность актрисе принесла главная роль в фильме "Москва слезам не верит". Она также снялась в таких картинах, как "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Зависть богов", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Дорога без конца" и других.

На фото: актриса Виктория Исакова на церемонии прощания

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 10

Созданный Алентовой образ Кати Тихомировой стал частью мировоззрения русского народа, он навсегда останется в миллионах любивших ее сердец, заявил глава киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Похоронят Веру Алентову на Новодевичьем кладбище рядом с супругом — режиссером Владимиром Меньшовым, скончавшимся в 2021 году.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
КультураРоссияКотласАрхангельская областьВладимир МаяковскийАнатолий Лобоцкий (артист)Владимир ПутинВГИКМосфильмУмерла Вера АлентоваВера Алентова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала