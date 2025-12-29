Веру Алентову похоронили рядом с мужем

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Народную артистку России Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем - режиссером Владимиром Меньшовым, передает корреспондент РИА Новости.

Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского , где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким . Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.

Церемония прощания с актрисой началась в 11.00 мск в театре имени Пушкина. С утра десятки людей несли цветы и собирались у входа, чтобы проводить артистку в последний путь.

Прощание проходило в зале театра: на сцене находился белый гроб, вокруг которого посменно появлялись артисты театра, ведущие траурный караул. В ноги актрисы возлагались цветы, а в глубине сцены были помещены венки - от президента России Владимира Путина и администрации президента РФ. Также венки передало министерство культуры России, а министр культуры РФ Ольга Любимова лично пришла проститься с Алентовой.

Гроб с телом Алентовой вынесли из театра под громкие аплодисменты, которые не заканчивались несколько минут.

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области . В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.