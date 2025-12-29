Прощание с Верой Алентовой

Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой состоялось в московском театре имени Пушкина.
Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой состоялось в московском театре имени Пушкина.
Алентова умерла 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Маяковского, где проходило прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Алентову оперативно госпитализировали, но спасти не смогли.
На фото (в центре): дочь Веры Алентовой — журналист, телеведущая Юлия Меньшова
Алентова умерла 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Маяковского, где проходило прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Алентову оперативно госпитализировали, но спасти не смогли.
На фото (в центре): дочь Веры Алентовой — журналист, телеведущая Юлия Меньшова
В последний путь актрису провожают родные, друзья, коллеги и поклонники ее таланта.
В последний путь актрису провожают родные, друзья, коллеги и поклонники ее таланта.
На фото: дочь Алентовой Юлия Меньшова и ее дети — Таисия и Андрей Гордины
На фото: дочь Алентовой Юлия Меньшова и ее дети — Таисия и Андрей Гордины
Один из венков прислал президент России Владимир Путин.
Один из венков прислал президент России Владимир Путин.
С самого утра сотни людей приходят к театру, приносят цветы, многие не сдерживают слез.
С самого утра сотни людей приходят к театру, приносят цветы, многие не сдерживают слез.
Алентова прослужила в театре имени Пушкина 60 лет. По словам художественного руководителя Евгения Писарева, она была звездой театра и в какой-то степени даже его символом.
На фото: актриса Мария Аронова на церемонии прощания
Алентова прослужила в театре имени Пушкина 60 лет. По словам художественного руководителя Евгения Писарева, она была звездой театра и в какой-то степени даже его символом.
На фото: актриса Мария Аронова на церемонии прощания
Наибольшую известность актрисе принесла главная роль в фильме "Москва слезам не верит". Она также снялась в таких картинах, как "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Зависть богов", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Дорога без конца" и других.
На фото: актриса Виктория Исакова на церемонии прощания
Наибольшую известность актрисе принесла главная роль в фильме "Москва слезам не верит". Она также снялась в таких картинах, как "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Зависть богов", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Дорога без конца" и других.
На фото: актриса Виктория Исакова на церемонии прощания
Созданный Алентовой образ Кати Тихомировой стал частью мировоззрения русского народа, он навсегда останется в миллионах любивших ее сердец, заявил глава киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.
Созданный Алентовой образ Кати Тихомировой стал частью мировоззрения русского народа, он навсегда останется в миллионах любивших ее сердец, заявил глава киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.
Похоронят Веру Алентову на Новодевичьем кладбище рядом с супругом — режиссером Владимиром Меньшовым, скончавшимся в 2021 году.
Похоронят Веру Алентову на Новодевичьем кладбище рядом с супругом — режиссером Владимиром Меньшовым, скончавшимся в 2021 году.