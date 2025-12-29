Рейтинг@Mail.ru
Прощание с Верой Алентовой - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 29.12.2025 (обновлено: 17:54 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/proschanie-2065378533.html
Прощание с Верой Алентовой
Прощание с Верой Алентовой - РИА Новости, 29.12.2025
Прощание с Верой Алентовой
В Москве простились с народной артисткой России Верой Алентовой. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте РИА Новости.
2025-12-29T13:21:00+03:00
2025-12-29T17:54:00+03:00
фото
москва
вера алентова
умерла вера алентова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065372935_0:104:2975:1777_1920x0_80_0_0_ab14f9bda96211408d43cb5e53620ffb.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065372935_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_acd903f5615a53d7906b3997909fe225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, москва, вера алентова, умерла вера алентова
Фото, Москва, Вера Алентова, Умерла Вера Алентова

Прощание с Верой Алентовой

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
В Москве простились с народной артисткой России Верой Алентовой. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой состоялось в московском театре имени Пушкина.

Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой состоялось в московском театре имени Пушкина.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Алентова умерла 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Маяковского, где проходило прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Алентову оперативно госпитализировали, но спасти не смогли.

На фото (в центре): дочь Веры Алентовой — журналист, телеведущая Юлия Меньшова

Дочь народной артистки РФ Веры Алентовой, журналист, телеведущая Юлия Меньшова (в центре) на церемонии прощания в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Алентова умерла 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Маяковского, где проходило прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Алентову оперативно госпитализировали, но спасти не смогли.

На фото (в центре): дочь Веры Алентовой — журналист, телеведущая Юлия Меньшова

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В последний путь актрису провожают родные, друзья, коллеги и поклонники ее таланта.

Актер Константин Хабенский на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

В последний путь актрису провожают родные, друзья, коллеги и поклонники ее таланта.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: дочь Алентовой Юлия Меньшова и ее дети — Таисия и Андрей Гордины

Дочь народной артистки РФ Веры Алентовой, журналист, телеведущая Юлия Меньшова (в центре) и её дети Таисия и Андрей Гордины на церемонии прощания в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

На фото: дочь Алентовой Юлия Меньшова и ее дети — Таисия и Андрей Гордины

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Один из венков прислал президент России Владимир Путин.

Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Один из венков прислал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

С самого утра сотни людей приходят к театру, приносят цветы, многие не сдерживают слез.

Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

С самого утра сотни людей приходят к театру, приносят цветы, многие не сдерживают слез.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Алентова прослужила в театре имени Пушкина 60 лет. По словам художественного руководителя Евгения Писарева, она была звездой театра и в какой-то степени даже его символом.

На фото: актриса Мария Аронова на церемонии прощания

Актриса Мария Аронова на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Алентова прослужила в театре имени Пушкина 60 лет. По словам художественного руководителя Евгения Писарева, она была звездой театра и в какой-то степени даже его символом.

На фото: актриса Мария Аронова на церемонии прощания

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Наибольшую известность актрисе принесла главная роль в фильме "Москва слезам не верит". Она также снялась в таких картинах, как "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Зависть богов", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Дорога без конца" и других.

На фото: актриса Виктория Исакова на церемонии прощания

Актриса Виктория Исакова на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Наибольшую известность актрисе принесла главная роль в фильме "Москва слезам не верит". Она также снялась в таких картинах, как "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Зависть богов", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Дорога без конца" и других.

На фото: актриса Виктория Исакова на церемонии прощания

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Созданный Алентовой образ Кати Тихомировой стал частью мировоззрения русского народа, он навсегда останется в миллионах любивших ее сердец, заявил глава киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.

Генеральный директор киноконцерна Мосфильм Карен Шахназаров на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Созданный Алентовой образ Кати Тихомировой стал частью мировоззрения русского народа, он навсегда останется в миллионах любивших ее сердец, заявил глава киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Похоронят Веру Алентову на Новодевичьем кладбище рядом с супругом — режиссером Владимиром Меньшовым, скончавшимся в 2021 году.

Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Похоронят Веру Алентову на Новодевичьем кладбище рядом с супругом — режиссером Владимиром Меньшовым, скончавшимся в 2021 году.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ФотоМоскваВера АлентоваУмерла Вера Алентова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала