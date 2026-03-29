Шахназаров рассказал о визите Путина на 80-летний юбилей Говорухина

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Кинорежиссер, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин десять лет назад неожиданно посетил 80-летний юбилей народного артиста России, режиссера Станислава Говорухина.

В воскресенье, 29 марта, отмечается 90 лет со дня рождения Говорухина

По словам режиссёра, было очень весело, и обстановка была непринужденная, президент много шутил.

Глава государства тогда отметил, что Говорухин обладает главными качествами - порядочностью, ответственностью, характером и любовью к Отечеству. Он пожелал режиссеру, чтобы ему во всем всегда улыбалась удача. Кадры той встречи также опубликовал Зарубин.