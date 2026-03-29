Шахназаров рассказал о визите Путина на 80-летний юбилей Говорухина
2026-03-29T15:00:00+03:00
Шахназаров: визит Путина на 80-летний юбилей Говорухина был неожиданностью
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Кинорежиссер, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин десять лет назад неожиданно посетил 80-летний юбилей народного артиста России, режиссера Станислава Говорухина.
В воскресенье, 29 марта, отмечается 90 лет со дня рождения Говорухина
.
"Это была неожиданность! Я у него, кстати, был тамадой. Я этот вечер вел, поэтому я сидел рядом со Славой. Вдруг, раз, Владимир Владимирович Путин
пришел и сел за наш же столик", - рассказал Шахназаров
автору ИС "Вести" Павлу Зарубину
о визите главы государства на юбилейный вечер в 2016 году.
По словам режиссёра, было очень весело, и обстановка была непринужденная, президент много шутил.
Глава государства тогда отметил, что Говорухин обладает главными качествами - порядочностью, ответственностью, характером и любовью к Отечеству. Он пожелал режиссеру, чтобы ему во всем всегда улыбалась удача. Кадры той встречи также опубликовал Зарубин.
Говорухин - российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ
. В качестве режиссера он снял такие картины, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", выступил автором сценариев к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го". С 1993 по 2018 - депутат Госдумы
, председатель комитета Госдумы по культуре. Говорухин умер в 2018 году в возрасте 82 лет.