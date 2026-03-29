Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 29.03.2026 (обновлено: 15:50 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/shakhnazarov-2083610050.html
Шахназаров рассказал о визите Путина на 80-летний юбилей Говорухина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/37/1491343722_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_d39aacff3f08edf8c6365f0accdedd6b.jpg
https://ria.ru/20260329/govorukhin-2083613387.html
https://ria.ru/20260329/putin-2083586041.html
россия
РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Станислав Говорухин
Президент РФ Владимир Путин и Станислав Говорухин - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и Станислав Говорухин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Кинорежиссер, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин десять лет назад неожиданно посетил 80-летний юбилей народного артиста России, режиссера Станислава Говорухина.
В воскресенье, 29 марта, отмечается 90 лет со дня рождения Говорухина.
"Это была неожиданность! Я у него, кстати, был тамадой. Я этот вечер вел, поэтому я сидел рядом со Славой. Вдруг, раз, Владимир Владимирович Путин пришел и сел за наш же столик", - рассказал Шахназаров автору ИС "Вести" Павлу Зарубину о визите главы государства на юбилейный вечер в 2016 году.
По словам режиссёра, было очень весело, и обстановка была непринужденная, президент много шутил.
Глава государства тогда отметил, что Говорухин обладает главными качествами - порядочностью, ответственностью, характером и любовью к Отечеству. Он пожелал режиссеру, чтобы ему во всем всегда улыбалась удача. Кадры той встречи также опубликовал Зарубин.
Говорухин - российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. В качестве режиссера он снял такие картины, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", выступил автором сценариев к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го". С 1993 по 2018 - депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по культуре. Говорухин умер в 2018 году в возрасте 82 лет.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала