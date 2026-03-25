В России планируется открыть еще 900 кинозалов, сообщил Шахназаров

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. К 2030 году в России планируется открыть еще 900 кинозалов, сообщил глава "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Он добавил, что за последние 10 лет было открыто более 1,5 тысячи кинозалов по всей стране. Кроме того, каждый год число кинозрителей увеличивается примерно на 10 миллионов.