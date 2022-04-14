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Биография Виктора Вексельберга

Биография Виктора Вексельберга - РИА Новости, 14.04.2022

Биография Виктора Вексельберга

Российский бизнесмен Виктор Феликсович Вексельберг родился 14 апреля 1957 года в городе Дрогобыче Львовской области Украинской ССР (ныне Украина). РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T04:05

2022-04-14T04:05

2022-04-14T04:05

справки

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Российский бизнесмен Виктор Феликсович Вексельберг родился 14 апреля 1957 года в городе Дрогобыче Львовской области Украинской ССР (ныне Украина).В 1979 году окончил факультет автоматизации и вычислительной техники Московского института инженеров железнодорожного транспорта (ныне Российский университет транспорта (МИИТ)), а затем аспирантуру при Вычислительном центре Академии наук СССР.В 1978-1990 годах Вексельберг работал научным сотрудником, заведующим лабораторией Особого конструкторского бюро по бесштанговым насосам (ОКБ БН "Коннас").С 1989 года – генеральный директор НПО "КомВек" ("Компания Вексельберга").В октябре 1990 года Виктор Вексельберг (НПО "КомВек") и Леонид Блаватник (Access Industries) создали совместное предприятие "Ренова".С октября 1990 года – заместитель генерального директора СП "Ренова", затем – президент ЗАО "Ренова". С 2004 года – председатель наблюдательного комитета группы компаний "Ренова". С 2010 года – председатель совета директоров группы компаний "Ренова". В 1996 году Вексельберг был одним из создателей ОАО "Сибирско-Уральский алюминий" (СУАЛ, с 2000 – холдинг), объединившего Иркутский и Уральский алюминиевые заводы. В дальнейшем в СУАЛ вошли Богословский и Кандалакшский алюминиевые заводы, Каменск-Уральский металлургический завод, бокситовые рудники. В начале 2000-х годов в состав группы СУАЛ входило более двадцати предприятий в 11 регионах России. С января 2003 года – председатель совета директоров компании "СУАЛ-холдинг". В 2007 году СУАЛ-холдинг объединился с "Русским алюминием", основав компанию UC Rusal, совет директоров которой Виктор Вексельберг возглавлял до 2012 года.В сентябре 1997 года Вексельберг был избран в состав совета директоров ОАО "Тюменская нефтяная компания" (ТНК). С июля 1998 года – первый вице-президент, заместитель председателя правления ТНК. В 2002-2003 годах был председателем правления "Тюменской нефтяной компании", а в 2003-2013 годах входил в совет директоров созданной на ее основе ТНК-BP. В 2010 года "Ренова" начала инвестировать в солнечную генерацию, а в 2013 году группа окончательно вышла из нефтегазового бизнеса.В 2010 году Виктор Вексельберг был избран руководителем проекта создания инновационного центра "Сколково". В 2019-2020 годах был председателем совета директоров "Сколково", с декабря 2020 года является членом совета директоров. В 2021 году был избран председателем попечительского совета Сколковского института науки и технологий (Сколтеха). Виктор Вексельберг также является председателем попечительского совета Международной гимназии "Сколково".Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель Комитета по международному сотрудничеству. Виктор Вексельберг занимается благотворительной деятельностью, поддерживает музеи, театры. В 2004 году он основал фонд "Связь времен", который занимается возвращением на родину утраченных произведений искусства. В 2004 году он выкупил крупнейшую в мире коллекцию императорских пасхальных яиц работы ювелира Карла Фаберже и основал для нее в Санкт-Петербурге музей, который стал одним из крупнейших частных музеев России. Виктор Вексельберг входит в состав попечительского совета Третьяковской галереи, является почетным председателем попечительского совета и основателем эндаумента Еврейского музея и Центра толерантности. Виктор Вексельберг поддерживает проведение ежегодного Московского Пасхального фестиваля под руководством маэстро Валерия Гергиева, а также международных музыкальных фестивалей в Вербье и Люцерне (Швейцария). Входит в бюро президиума Российского еврейского конгресса и является консулом по противодействию антисемитизму. Входит в совет покровителей Конференции европейских раввинов.Виктор Вексельберг также входит в состав наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола и является членом попечительского совета Русского географического общества. В 2015-2018 годах входил в попечительский совет Массачусетского технологического института.Виктор Вексельберг входит в двадцатку самых богатых людей России по данным журнала Forbes, его состояние оценивается в 9 миллиардов долларов. Награжден орденами Почета (1999), "За заслуги перед Отечеством" IVстепени (2010), Александра Невского (2020) и др.Виктор Вексельберг женат, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, виктор вексельберг, россия, forbes