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NBC: полиция и ФБР обыскали два здания, якобы связанных с Вексельбергом
NBC: полиция и ФБР обыскали два здания, якобы связанных с Вексельбергом - РИА Новости, 01.09.2022
NBC: полиция и ФБР обыскали два здания, якобы связанных с Вексельбергом
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и полиции США в четверг провели обыски в двух зданиях в Нью-Йорке, предположительно связанных с находящимся под РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:20
2022-09-01T20:20
2022-09-01T20:20
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виктор вексельберг
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ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и полиции США в четверг провели обыски в двух зданиях в Нью-Йорке, предположительно связанных с находящимся под санкциями российским предпринимателем Виктором Вексельбергом, передает телеканал NBC со ссылкой на несколько осведомленных источников.Согласно их данным, обыски проводились в одном из высотных зданий на Парк-авеню на Манхэттене, а также в поместье в Саутгемптоне."Документы свидетельствуют, что эти объекты собственности связаны с находящимся под санкциями российским предпринимателем Виктором Вексельбергом", - утверждает телеканал.По информации источников, в отношении российского бизнесмена не было выдвинуто каких-либо обвинений, а действия правоохранителей представляли собой "обыски, обусловленные сохраняющимися санкциями". По итогам обысков данные объекты собственности не были арестованы, подчеркивают собеседники NBC.
https://ria.ru/20220406/kanada-1781999390.html
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в мире, виктор вексельберг, манхэттен, саутгемптон, nbc, коммерческая недвижимость
В мире, Виктор Вексельберг, Манхэттен, Саутгемптон, NBC, Коммерческая недвижимость
NBC: полиция и ФБР обыскали два здания, якобы связанных с Вексельбергом
NBC: полиция и ФБР обыскали два здания в Нью-Йорке, якобы связанных с Вексельбергом