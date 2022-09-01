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NBC: полиция и ФБР обыскали два здания, якобы связанных с Вексельбергом - РИА Новости, 01.09.2022
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NBC: полиция и ФБР обыскали два здания, якобы связанных с Вексельбергом
NBC: полиция и ФБР обыскали два здания, якобы связанных с Вексельбергом - РИА Новости, 01.09.2022
NBC: полиция и ФБР обыскали два здания, якобы связанных с Вексельбергом
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и полиции США в четверг провели обыски в двух зданиях в Нью-Йорке, предположительно связанных с находящимся под РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:20
2022-09-01T20:20
в мире
виктор вексельберг
манхэттен
саутгемптон
nbc
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ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и полиции США в четверг провели обыски в двух зданиях в Нью-Йорке, предположительно связанных с находящимся под санкциями российским предпринимателем Виктором Вексельбергом, передает телеканал NBC со ссылкой на несколько осведомленных источников.Согласно их данным, обыски проводились в одном из высотных зданий на Парк-авеню на Манхэттене, а также в поместье в Саутгемптоне."Документы свидетельствуют, что эти объекты собственности связаны с находящимся под санкциями российским предпринимателем Виктором Вексельбергом", - утверждает телеканал.По информации источников, в отношении российского бизнесмена не было выдвинуто каких-либо обвинений, а действия правоохранителей представляли собой "обыски, обусловленные сохраняющимися санкциями". По итогам обысков данные объекты собственности не были арестованы, подчеркивают собеседники NBC.
https://ria.ru/20220406/kanada-1781999390.html
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в мире, виктор вексельберг, манхэттен, саутгемптон, nbc, коммерческая недвижимость
В мире, Виктор Вексельберг, Манхэттен, Саутгемптон, NBC, Коммерческая недвижимость
20:20 01.09.2022
 
NBC: полиция и ФБР обыскали два здания, якобы связанных с Вексельбергом

NBC: полиция и ФБР обыскали два здания в Нью-Йорке, якобы связанных с Вексельбергом

© РИА Новости / POOL/Владимир Гердо / Перейти в фотобанкВиктор Вексельберг
Виктор Вексельберг - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / POOL/Владимир Гердо
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Виктор Вексельберг . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и полиции США в четверг провели обыски в двух зданиях в Нью-Йорке, предположительно связанных с находящимся под санкциями российским предпринимателем Виктором Вексельбергом, передает телеканал NBC со ссылкой на несколько осведомленных источников.
Согласно их данным, обыски проводились в одном из высотных зданий на Парк-авеню на Манхэттене, а также в поместье в Саутгемптоне.
"Документы свидетельствуют, что эти объекты собственности связаны с находящимся под санкциями российским предпринимателем Виктором Вексельбергом", - утверждает телеканал.
По информации источников, в отношении российского бизнесмена не было выдвинуто каких-либо обвинений, а действия правоохранителей представляли собой "обыски, обусловленные сохраняющимися санкциями". По итогам обысков данные объекты собственности не были арестованы, подчеркивают собеседники NBC.
Канада - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 05:31
Канада добавила в санкционные списки Потанина, Вексельберга и Шамалова
 
В миреВиктор ВексельбергМанхэттенСаутгемптонNBCКоммерческая недвижимость
 
 
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