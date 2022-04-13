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Летим в Турцию и Египет: как попасть на самые популярные зарубежные курорты - РИА Новости, 13.04.2022
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Туризм
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Летим в Турцию и Египет: как попасть на самые популярные зарубежные курорты
Летим в Турцию и Египет: как попасть на самые популярные зарубежные курорты - РИА Новости, 13.04.2022
Летим в Турцию и Египет: как попасть на самые популярные зарубежные курорты
В Турцию и Египет снова можно летать. В Анталье даже хотят специально создать авиакомпанию для российских туристов, хотя мест и так много — полтора миллиона... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T08:00
2022-04-13T07:59
туризм
туризм
проблемы - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
tez tour
sukhoi superjet
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россия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Светлана Баева. В Турцию и Египет снова можно летать. В Анталье даже хотят специально создать авиакомпанию для российских туристов, хотя мест и так много — полтора миллиона кресел готов выделить национальный перевозчик. Цены пока приемлемые. Правда, тем, кто покупал путевки заранее, придется либо отложить путешествие, либо доплатить. Как попасть на пляжи Средиземного и Красного морей и сколько это теперь стоит — в материале РИА Новости.На чем полетим в ТурциюСитуация в авиации сложная, но планы у туроператоров на летний сезон обширные. Без Турции россияне не останутся.Уже с 12 апреля наши туроператоры отправляют клиентов на бортах Pegasus Airlines. Перевозчик летает в Стамбул (из Москвы — с 11 апреля, из Санкт-Петербурга — с 12) и Анталью (из столицы — с 12 апреля). В последнем случае особенно хвалят утренний вылет и вечерний возврат — день отдыха в дороге не пропадет. Этими рейсами планируют пользоваться Anex Tour, Coral Travel, Fun&amp;Sun (бывший "TUI Россия"), Pegas Touristik.С 15 апреля заявлены чартеры Pegas Touristik из аэропорта Шереметьево на Boeing 777-200 авиакомпании Pegas Fly. К 28 апреля к ним присоединится и Домодедово. Как уточняют в АТОР, эти лайнеры не в лизинге у зарубежных компаний, так что конфискации можно не бояться."Интурист", отмечают в пресс-службе, уже запустил чартерную цепочку в Анталью из Минеральных Вод, вылеты — три раза в неделю.Кроме того, Pegas Touristik и Coral Travel договорились с Turkish Airlines о выделении каждому из туроператоров по 400 тысяч кресел на бортах из четырех городов России с конца апреля до октября 2022-го.В Anex Tour также рассказали, что сотрудничают с турецким перевозчиком, с 15 апреля у компании есть блоки мест. Вылеты ставят из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга. Туры пока будут доступны по трем популярным направлениям: Анталья, Бодрум и Даламан. Но планируют расширение.А как же ЕгипетВозобновились и полеты в эту страну. В субботу, 2 апреля, из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эш-Шейх отправился первый рейс туроператора "Библио-Глобус", 412-местный дальнемагистральный Boeing 777-200 авиакомпании Red Wings. Самолет благополучно вернулся и на следующий день отвез туристов в Хургаду. До 26 апреля рейсы стоят в расписании оператора, вылеты — несколько раз в неделю."Азимут" в ночь на 3 апреля совершил первый чартер Минеральные Воды — Шарм-эш-Шейх на отечественном Sukhoi Superjet 100. Маршруты выполняются два раза в неделю. С 9 апреля "Азимут" начнет полеты из Минвод в Хургаду.А Сочи станет крупным международным хабом. Оттуда в Каир теперь летает авиакомпания "Россия". Всего она планирует освоить 17 зарубежных направлений из этого южного города. C 15 апреля рейсы между Москвой и Каиром возобновит египетский перевозчик EgyptAir.Цена вопроса: недешево, но не критичноТуры на новых рейсах бюджетными назвать нельзя, но их стоимость значительно ниже, чем, например, мартовские цены на авиабилеты из Турции и Египта.По словам агентов, можно уложиться менее чем в 100 тысяч на двоих. И это "все включено", в том числе дорога.В Anex Tour приводят такие цифры: Анталья — от 63 тысяч рублей за "четверку" и от 68 тысяч — за "пятерку", Бодрум — от 102 и 103 тысяч рублей соответственно. Столько недельное путешествие All inclusive на двоих стоит в апреле. На майские праздники дороже: в среднем от 120 тысяч на двоих при тех же условиях.Правда, называли в компаниях и более высокие цифры. Например, на рейсах Turkish Airlines в трехзвездочный отель на "все включено" — от 125,5 тысячи рублей на двоих. На собственных чартерах — от 105 тысяч.Региональные туры — примерно в этой же ценовой категории. Вдвоем на семь ночей на "все включено" в Даламан с вылетом из Санкт-Петербурга или в Бодрум из Казани — от 82,9 тысячи рублей. Из южных городов (Сочи, Минеральные Воды) можно отправиться на курорты Турции за 50-60 тысяч.Путевки в Египет — от 80 тысяч в отели категории "четыре звезды" и от 90-100 — в "пятерки". Остальные условия те же.Самостоятельным путешественникам новые рейсы тоже пригодятся, в том числе тем, кто еще не вернулся в Россию. Например, даже 12 апреля в Pegasus Airlines предлагали билеты на 13 апреля из Шарм-эш-Шейха в Москву с пересадкой в Стамбуле за 17 тысяч рублей.На майские праздники добраться до египетского курорта и обратно можно за 76 тысяч и выше, в Анталью — от 55 тысяч рублей, в Стамбул — от 41 тысячи.Уже заплатил, но придется сноваА вот те, кто уже заплатил за отдых, но чей тур отменили, в непростой ситуации. Условия переноса довольно сложные, да и до сих пор полностью не определены.В турагентствах заявляют: придется доплачивать, чтобы улететь. Например, как рассказала гендиректор "ОСА ТУР" Светлана Обоянская, Pegas Touristik даже на рейсы собственной аффилированной авиакомпании потребовал внести еще 150 евро с человека.В Anex Tour сообщали, что переносы аннулированных туров в Турцию с перелетом AZUR air возможны на рейсы Turkish Airlines с доплатой 276 yсловных единиц за человека. В компании разъяснили, что изменить направление сейчас нельзя. Очень жестко условия переноса прописала компания TEZ Tour, попросив клиентов определиться до 19 апреля. В частности, для отмененных вылетов в Турцию с 1 апреля по 31 мая компания предлагает перебронирование на осенние даты или на аналогичные туры 2023 года.Некоторые фирмы предлагают перенести "застрявшие" средства на Россию. Еще один вариант: сохранить наземное обслуживание (отель, трансфер, экскурсии), а перелетом заняться самостоятельно.Деньги пока не возвращают, и, как говорят эксперты, получить обратно полную стоимость тура сейчас непросто даже через суд.А стоит ли лететьСитуация с коронавирусом показала, что туроператоры так или иначе компенсируют клиентам потерянный отдых и средства. Например, по словам директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко, сумма задолженности компаний сократилась к концу 2021-го с почти 45 миллиардов рублей (на март 2020 года) до более чем четырех миллиардов.Но ситуация в мире меняется быстро, так что стопроцентной гарантии, что путешествие состоится, никто не даст. Все зависит от принятых мер, санкций, послаблений.В Турции даже планируют создать авиакомпанию для перелетов между нашими странами. А также — предоставить кредиты ключевым российским туроператорам.Опасаются наши путешественники и проблем на отдыхе. Например, турист, отправившийся в Египет в марте, на форуме спрашивал у тех, кто уже на месте, насколько все мирно. "Ехали с детьми, не хотелось скандалов. Нас успокоили: тишина, все довольны", — рассказал Александр Курлыков.Это же подтверждают и туроператоры: "Все контролируют на правительственном уровне, в случае необходимости подключат полицию".Ростуризм, правда, еще в начале марта не рекомендовал посещать страны, которые ввели санкции против России. А вот список тех, куда, по мнению ведомства, ехать можно: Тунис, ОАЭ, Индия, Вьетнам. И конечно, любимые россиянами Турция и Египет.
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туризм, проблемы - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), tez tour, sukhoi superjet, boeing 777-200, россия, египет, турция, санкции в отношении россии, хургада, шарм-эш-шейх, анталья (провинция), бодрум, anex tour, coral travel, turkish airlines, pegas fly, pegasus airlines, авиакомпания "азимут", россия (авиакомпания), минеральные воды, сочи, казань, санкт-петербург, екатеринбург, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, туристы
08:00 13.04.2022
 

Летим в Турцию и Египет: как попасть на самые популярные зарубежные курорты

© Depositphotos / mikdamПляж Коньяалты в Анталье, Турция
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Depositphotos / mikdam
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Светлана Баева. В Турцию и Египет снова можно летать. В Анталье даже хотят специально создать авиакомпанию для российских туристов, хотя мест и так много — полтора миллиона кресел готов выделить национальный перевозчик. Цены пока приемлемые. Правда, тем, кто покупал путевки заранее, придется либо отложить путешествие, либо доплатить. Как попасть на пляжи Средиземного и Красного морей и сколько это теперь стоит — в материале РИА Новости.

На чем полетим в Турцию

Ситуация в авиации сложная, но планы у туроператоров на летний сезон обширные. Без Турции россияне не останутся.
Уже с 12 апреля наши туроператоры отправляют клиентов на бортах Pegasus Airlines. Перевозчик летает в Стамбул (из Москвы — с 11 апреля, из Санкт-Петербурга — с 12) и Анталью (из столицы — с 12 апреля). В последнем случае особенно хвалят утренний вылет и вечерний возврат — день отдыха в дороге не пропадет. Этими рейсами планируют пользоваться Anex Tour, Coral Travel, Fun&Sun (бывший "TUI Россия"), Pegas Touristik.
С 15 апреля заявлены чартеры Pegas Touristik из аэропорта Шереметьево на Boeing 777-200 авиакомпании Pegas Fly. К 28 апреля к ним присоединится и Домодедово. Как уточняют в АТОР, эти лайнеры не в лизинге у зарубежных компаний, так что конфискации можно не бояться.
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Вчера, 12:32Туризм
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"Интурист", отмечают в пресс-службе, уже запустил чартерную цепочку в Анталью из Минеральных Вод, вылеты — три раза в неделю.
Кроме того, Pegas Touristik и Coral Travel договорились с Turkish Airlines о выделении каждому из туроператоров по 400 тысяч кресел на бортах из четырех городов России с конца апреля до октября 2022-го.
В Anex Tour также рассказали, что сотрудничают с турецким перевозчиком, с 15 апреля у компании есть блоки мест. Вылеты ставят из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга. Туры пока будут доступны по трем популярным направлениям: Анталья, Бодрум и Даламан. Но планируют расширение.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Turkish Airlines в международном аэропорту Казань
Самолет авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Казань - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Самолет авиакомпании Turkish Airlines в международном аэропорту Казань

А как же Египет

Возобновились и полеты в эту страну. В субботу, 2 апреля, из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эш-Шейх отправился первый рейс туроператора "Библио-Глобус", 412-местный дальнемагистральный Boeing 777-200 авиакомпании Red Wings. Самолет благополучно вернулся и на следующий день отвез туристов в Хургаду.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРисунки на песке на пляже в Шарм-эш-Шейхе
Рисунки на песке на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Рисунки на песке на пляже в Шарм-эш-Шейхе
До 26 апреля рейсы стоят в расписании оператора, вылеты — несколько раз в неделю.
"Азимут" в ночь на 3 апреля совершил первый чартер Минеральные Воды — Шарм-эш-Шейх на отечественном Sukhoi Superjet 100. Маршруты выполняются два раза в неделю. С 9 апреля "Азимут" начнет полеты из Минвод в Хургаду.
А Сочи станет крупным международным хабом. Оттуда в Каир теперь летает авиакомпания "Россия". Всего она планирует освоить 17 зарубежных направлений из этого южного города.
C 15 апреля рейсы между Москвой и Каиром возобновит египетский перевозчик EgyptAir.
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 11:33Туризм
Российские авиакомпании снова начали летать в Египет

Цена вопроса: недешево, но не критично

Туры на новых рейсах бюджетными назвать нельзя, но их стоимость значительно ниже, чем, например, мартовские цены на авиабилеты из Турции и Египта.
По словам агентов, можно уложиться менее чем в 100 тысяч на двоих. И это "все включено", в том числе дорога.
В Anex Tour приводят такие цифры: Анталья — от 63 тысяч рублей за "четверку" и от 68 тысяч — за "пятерку", Бодрум — от 102 и 103 тысяч рублей соответственно. Столько недельное путешествие All inclusive на двоих стоит в апреле. На майские праздники дороже: в среднем от 120 тысяч на двоих при тех же условиях.
© РИА Новости / Елена Загородняя Ресторан отеля в Бодруме, Турция
В ресторане отеля города Бодрум в Турции - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Елена Загородняя
Ресторан отеля в Бодруме, Турция
Правда, называли в компаниях и более высокие цифры. Например, на рейсах Turkish Airlines в трехзвездочный отель на "все включено" — от 125,5 тысячи рублей на двоих. На собственных чартерах — от 105 тысяч.
Региональные туры — примерно в этой же ценовой категории. Вдвоем на семь ночей на "все включено" в Даламан с вылетом из Санкт-Петербурга или в Бодрум из Казани — от 82,9 тысячи рублей. Из южных городов (Сочи, Минеральные Воды) можно отправиться на курорты Турции за 50-60 тысяч.
Путевки в Египет — от 80 тысяч в отели категории "четыре звезды" и от 90-100 — в "пятерки". Остальные условия те же.
© РИА Новости / Александр АндреевОтель Stella Di Mare Beach Resort & Spa Makadi Bay
Отель Stella Di Mare Beach Resort & Spa Makadi bay - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Отель Stella Di Mare Beach Resort & Spa Makadi Bay
Самостоятельным путешественникам новые рейсы тоже пригодятся, в том числе тем, кто еще не вернулся в Россию. Например, даже 12 апреля в Pegasus Airlines предлагали билеты на 13 апреля из Шарм-эш-Шейха в Москву с пересадкой в Стамбуле за 17 тысяч рублей.
На майские праздники добраться до египетского курорта и обратно можно за 76 тысяч и выше, в Анталью — от 55 тысяч рублей, в Стамбул — от 41 тысячи.

Уже заплатил, но придется снова

А вот те, кто уже заплатил за отдых, но чей тур отменили, в непростой ситуации. Условия переноса довольно сложные, да и до сих пор полностью не определены.
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В турагентствах заявляют: придется доплачивать, чтобы улететь. Например, как рассказала гендиректор "ОСА ТУР" Светлана Обоянская, Pegas Touristik даже на рейсы собственной аффилированной авиакомпании потребовал внести еще 150 евро с человека.
В Anex Tour сообщали, что переносы аннулированных туров в Турцию с перелетом AZUR air возможны на рейсы Turkish Airlines с доплатой 276 yсловных единиц за человека. В компании разъяснили, что изменить направление сейчас нельзя.
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Туроператоры просят доплачивать за уже купленные путевки в Турцию
Очень жестко условия переноса прописала компания TEZ Tour, попросив клиентов определиться до 19 апреля. В частности, для отмененных вылетов в Турцию с 1 апреля по 31 мая компания предлагает перебронирование на осенние даты или на аналогичные туры 2023 года.
Некоторые фирмы предлагают перенести "застрявшие" средства на Россию. Еще один вариант: сохранить наземное обслуживание (отель, трансфер, экскурсии), а перелетом заняться самостоятельно.
Деньги пока не возвращают, и, как говорят эксперты, получить обратно полную стоимость тура сейчас непросто даже через суд.
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А стоит ли лететь

Ситуация с коронавирусом показала, что туроператоры так или иначе компенсируют клиентам потерянный отдых и средства. Например, по словам директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко, сумма задолженности компаний сократилась к концу 2021-го с почти 45 миллиардов рублей (на март 2020 года) до более чем четырех миллиардов.
Но ситуация в мире меняется быстро, так что стопроцентной гарантии, что путешествие состоится, никто не даст. Все зависит от принятых мер, санкций, послаблений.
В Турции даже планируют создать авиакомпанию для перелетов между нашими странами. А также — предоставить кредиты ключевым российским туроператорам.
© РИА Новости / Елена ЗагородняяТуристы на стойке ресепшена отеля в Фетхие, Турция
Туристы на стойке ресепшена отеля в Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Елена Загородняя
Туристы на стойке ресепшена отеля в Фетхие, Турция
Опасаются наши путешественники и проблем на отдыхе. Например, турист, отправившийся в Египет в марте, на форуме спрашивал у тех, кто уже на месте, насколько все мирно. "Ехали с детьми, не хотелось скандалов. Нас успокоили: тишина, все довольны", — рассказал Александр Курлыков.

В одной из гостиниц Турции ответили: "У нас интернациональный отель. Конфликтные ситуации будут жестко пресекать — вплоть до вызова жандармерии".

Это же подтверждают и туроператоры: "Все контролируют на правительственном уровне, в случае необходимости подключат полицию".
Ростуризм, правда, еще в начале марта не рекомендовал посещать страны, которые ввели санкции против России. А вот список тех, куда, по мнению ведомства, ехать можно: Тунис, ОАЭ, Индия, Вьетнам. И конечно, любимые россиянами Турция и Египет.
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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В Турции подсчитали, сколько россиян приедет в страну в этом году
 
ТуризмТуризмПроблемы - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Tez TourSukhoi SuperjetBoeing 777-200РоссияЕгипетТурцияСанкции в отношении РоссииХургадаШарм-эш-ШейхАнталья (провинция)БодрумAnex TourCoral TravelTurkish AirlinesPegas FlyPegasus AirlinesАвиакомпания "Азимут"Россия (авиакомпания)Минеральные ВодыСочиКазаньСанкт-ПетербургЕкатеринбургкуда поехатькуда можно лететьотдых на моретуристы
 
 
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