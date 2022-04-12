https://ria.ru/20220412/puteshestviya-1783038322.html
Туроператоры рассказали, какими авиакомпаниями повезут отдыхающих в Турцию
Туроператоры рассказали, какими авиакомпаниями повезут отдыхающих в Турцию - РИА Новости, 12.04.2022
Туроператоры рассказали, какими авиакомпаниями повезут отдыхающих в Турцию
Пять туроператоров полетят в Турцию из России рейсами семи авиакомпаний, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:32
2022-04-12T12:32
2022-04-12T12:32
туризм
туризм
санкции в отношении россии
россия
москва
минеральные воды
домодедово (аэропорт)
turkish airlines
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пять туроператоров полетят в Турцию из России рейсами семи авиакомпаний, сообщает АТОР."Чартерные программы из Москвы в Анталью стартовали 9 апреля. Рейс по заказу туроператора "Библио-Глобус" выполнила авиакомпания Red Wings. Вылеты запланированы по 26 октября с частотой до трех в неделю, а на период майских праздников — четыре раза в неделю", — рассказали в ассоциации.В апреле начинаются полетные программы Anex Tour, Coral Travel, Fun&Sun (бывший "TUI Россия") и Pegas Touristik из Москвы в Анталью на крыльях турецкого лоукостера Pegasus Airlines и компании Turkish Airlines. Так, Coral Travel будет возить своих туристов в Анталью, Бодрум и Даламан с помощью Turkish Airlines, Pegasus Airlines и PegasFly из Москвы и регионов. У туроператора на всех запланированных рейсах — собственные блоки мест.Туристы Anex Tour смогут летать с 12 апреля из Москвы в Анталью на Pegasus Airlines, а 15 апреля – на Turkish Airlines. Последние также доставят на курорты отдыхающих из Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга.Участники рынка также формируют туры с российскими авиакомпаниями "Россия" и "Азимут". Так, с 28 апреля стартует полетная программа "Интуриста" из Минеральных Вод в Анталью на самолетах "Азимута".
https://ria.ru/20220411/turtsiya-1782855644.html
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, санкции в отношении россии, россия, москва, минеральные воды, домодедово (аэропорт), turkish airlines, coral travel, турция, бодрум, новости - туризм, анталья (провинция)
Туроператоры рассказали, какими авиакомпаниями повезут отдыхающих в Турцию
Пять российских туроператоров отправят отдыхающих в Турцию рейсами семи авиакомпаний
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Пять туроператоров полетят в Турцию из России рейсами семи авиакомпаний, сообщает
АТОР.
"Чартерные программы из Москвы в Анталью стартовали 9 апреля. Рейс по заказу туроператора "Библио-Глобус" выполнила авиакомпания Red Wings. Вылеты запланированы по 26 октября с частотой до трех в неделю, а на период майских праздников — четыре раза в неделю", — рассказали в ассоциации.
В апреле начинаются полетные программы Anex Tour, Coral Travel, Fun&Sun (бывший "TUI Россия") и Pegas Touristik из Москвы в Анталью на крыльях турецкого лоукостера Pegasus Airlines и компании Turkish Airlines.
Так, Coral Travel будет возить своих туристов в Анталью, Бодрум и Даламан с помощью Turkish Airlines, Pegasus Airlines и PegasFly из Москвы и регионов. У туроператора на всех запланированных рейсах — собственные блоки мест.
Туристы Anex Tour смогут летать с 12 апреля из Москвы в Анталью на Pegasus Airlines, а 15 апреля – на Turkish Airlines. Последние также доставят на курорты отдыхающих из Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга.
Участники рынка также формируют туры с российскими авиакомпаниями "Россия" и "Азимут". Так, с 28 апреля стартует полетная программа "Интуриста" из Минеральных Вод в Анталью на самолетах "Азимута".