https://ria.ru/20220412/puteshestviya-1783038322.html

Туроператоры рассказали, какими авиакомпаниями повезут отдыхающих в Турцию

Туроператоры рассказали, какими авиакомпаниями повезут отдыхающих в Турцию - РИА Новости, 12.04.2022

Туроператоры рассказали, какими авиакомпаниями повезут отдыхающих в Турцию

Пять туроператоров полетят в Турцию из России рейсами семи авиакомпаний, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:32

2022-04-12T12:32

2022-04-12T12:32

туризм

туризм

санкции в отношении россии

россия

москва

минеральные воды

домодедово (аэропорт)

turkish airlines

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пять туроператоров полетят в Турцию из России рейсами семи авиакомпаний, сообщает АТОР."Чартерные программы из Москвы в Анталью стартовали 9 апреля. Рейс по заказу туроператора "Библио-Глобус" выполнила авиакомпания Red Wings. Вылеты запланированы по 26 октября с частотой до трех в неделю, а на период майских праздников — четыре раза в неделю", — рассказали в ассоциации.В апреле начинаются полетные программы Anex Tour, Coral Travel, Fun&Sun (бывший "TUI Россия") и Pegas Touristik из Москвы в Анталью на крыльях турецкого лоукостера Pegasus Airlines и компании Turkish Airlines. Так, Coral Travel будет возить своих туристов в Анталью, Бодрум и Даламан с помощью Turkish Airlines, Pegasus Airlines и PegasFly из Москвы и регионов. У туроператора на всех запланированных рейсах — собственные блоки мест.Туристы Anex Tour смогут летать с 12 апреля из Москвы в Анталью на Pegasus Airlines, а 15 апреля – на Turkish Airlines. Последние также доставят на курорты отдыхающих из Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга.Участники рынка также формируют туры с российскими авиакомпаниями "Россия" и "Азимут". Так, с 28 апреля стартует полетная программа "Интуриста" из Минеральных Вод в Анталью на самолетах "Азимута".

https://ria.ru/20220411/turtsiya-1782855644.html

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

россия

москва

минеральные воды

турция

бодрум

анталья (провинция)

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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