https://ria.ru/20220401/turoperatory-1781283827.html
Российские туроператоры задолжают клиентам 60 миллиардов рублей
Российские туроператоры задолжают клиентам 60 миллиардов рублей - РИА Новости, 01.04.2022
Российские туроператоры задолжают клиентам 60 миллиардов рублей
Российские туроператоры за несостоявшиеся поездки задолжают путешественникам порядка 60 миллиардов рублей, сообщил журналистам директор ассоциации "Турпомощь"... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:51
2022-04-01T14:51
2022-04-01T15:53
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Российские туроператоры за несостоявшиеся поездки задолжают путешественникам порядка 60 миллиардов рублей, сообщил журналистам директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко."Пока точные цифры обязательств туроператоров перед туристами нет. Эти данные сейчас формируются. Но, если говорить об экспертной оценке, то это цифра от 60 миллиардов, может быть, чуть выше", – сказал Осауленко.По его словам, благодаря возможности отсрочки возврата средств путешественникам после закрытия границ из-за пандемии сумма сократилась к концу 2021 года с почти 45 миллиардов рублей (на март 2020 года) до более чем четырех миллиардов.Как подчеркнул Осауленко, отсрочка обязательств "как эффективный инструмент" должна быть предоставлена туроператорам и в текущей ситуации. "Основная задача для решения этих вопросов – сохранить непосредственно оператора", – добавил он.Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил правительству меры для помощи туроператорам, в числе которых отсрочка до 31 декабря 2023 года по возврату средств за несостоявшиеся туры.
https://ria.ru/20220329/turoperatory-1780610126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, борис титов, россия, новости - туризм, туристы, долги
14:51 01.04.2022 (обновлено: 15:53 01.04.2022)
Российские туроператоры задолжают клиентам 60 миллиардов рублей
"Турпомощь": долг туроператоров России перед клиентами составляет 60 миллиардов рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Российские туроператоры за несостоявшиеся поездки задолжают путешественникам порядка 60 миллиардов рублей, сообщил журналистам директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
"Пока точные цифры обязательств туроператоров перед туристами нет. Эти данные сейчас формируются. Но, если говорить об экспертной оценке, то это цифра от 60 миллиардов, может быть, чуть выше", – сказал Осауленко.
По его словам, благодаря возможности отсрочки возврата средств путешественникам после закрытия границ из-за пандемии сумма сократилась к концу 2021 года с почти 45 миллиардов рублей (на март 2020 года) до более чем четырех миллиардов.
Как подчеркнул Осауленко, отсрочка обязательств "как эффективный инструмент" должна быть предоставлена туроператорам и в текущей ситуации. "Основная задача для решения этих вопросов – сохранить непосредственно оператора", – добавил он.
Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил правительству меры для помощи туроператорам, в числе которых отсрочка до 31 декабря 2023 года по возврату средств за несостоявшиеся туры.